La Capital | Policiales | búnkeres

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Las acciones fueron desarrolladas en un trabajo conjunto entre el gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación

11 de marzo 2026 · 13:20hs
Este miércoles se desarrolló el derribo de dos búnkeres en zona sudoeste.

Este miércoles se desarrolló el derribo de dos búnkeres en zona sudoeste.

El derribo de dos búnkeres de drogas en la zona sudoeste de Rosario este miércoles por parte del gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) elevó a 108 la cantidad de construcciones de este tipo dadas de baja desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico en la provincia.

La intervención se realizó en Cisnero al 6400, en un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el MPA. Las dos construcciones derribadas este miércoles se utilizaban para la venta de estupefacientes.

Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, explicó que el operativo fue sobre dos búnkeres ubicados a escasos metros entre sí y que se trata de una zona “particularmente activa” en términos de violencia vinculada al narcomenudeo.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 12.30.11

“El barrio La Lagunita registró hace unos meses una serie de homicidios, tiroteos y balaceras. Es uno de los sectores de la ciudad con mayor actividad en investigaciones relacionadas con venta de drogas y donde más intervenciones de este tipo hemos tenido desde que comenzó a aplicarse la ley”, sostuvo.

Búnkeres en zona sudoeste

Consultado sobre posibles detenciones, Pereira indicó que al momento del allanamiento el lugar estaba deshabitado. No obstante, precisó que en procedimientos anteriores realizados en el mismo punto se secuestraron estupefacientes y se constató su funcionamiento como puesto de venta.

“El espíritu de la Ley de Microtráfico apunta directamente a reducir la violencia que generan estos lugares. Cuando hablamos de búnkeres hablamos también de homicidios, balaceras y de situaciones que deterioran la vida cotidiana de los vecinos. Por eso es clave desactivar estos espacios”, agregó.

Por su parte, el fiscal del MPA, Diego Giro, brindó detalles de la investigación judicial que permitió avanzar con el procedimiento. Según explicó, los inmuebles forman parte de una causa que se viene desarrollando desde el año pasado en esa zona de la ciudad: “Se trata de una investigación que lleva bastante tiempo. Ya se realizaron varios allanamientos en el sector porque es un lugar muy complejo en cuanto a la comercialización de estupefacientes y los delitos vinculados a esa actividad”.

El fiscal indicó que en la última etapa de la investigación se trabajó con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y que, a partir de las tareas de inteligencia, se confirmó que las construcciones seguían siendo utilizadas para la venta de drogas. “En el último allanamiento pudimos verificar que continuaban activos. Además, en diciembre del año pasado, a pocos metros del lugar se produjo un doble homicidio que, según lo que surge de la investigación, estaría vinculado con las mismas personas que regenteaban este búnker”, detalló.

Noticias relacionadas
El juez federal Gastón Salmain siguió la audiencia judicial conectado por zoom. 

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González.

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La Escuela 825 Leopoldo Herrera había iniciado actividades normales en Casiano Casas al 1300.

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Balacera en la zona sur. La vivienda luce las detonaciones en la puerta de ingreso.

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Lo último

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China
Ovación

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

La Ciudad
Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote