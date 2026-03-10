La Capital | Ovación | Central

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

El técnico Canalla se vio en la obligación de meter mano en el equipo y modificar varios nombres respecto al equipo que ganó el clásico rosarino

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de marzo 2026 · 14:42hs
Jorge Almirón se vio en la obligación de meter mano en el equipo de Central que visitará a Argentinos.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón se vio en la obligación de meter mano en el equipo de Central que visitará a Argentinos.

El Central que viaja a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors no es el mismo de siempre. Este equipo va a tener remiendos en varios puestos, más de los que se imaginaban. A las bajas de Ángel Di María y Franco Ibarra, se sumarían algunas más. Todo con un cambio seguro cambio de esquema.

De arranque, lo que pierde el Canalla son dos jugadores de muchísima calidad, que vienen haciendo un gran torneo y que, por obvias razones, son titulares indiscutidos. Uno de ellos es esencial para la recuperación y el otro para la generación de juego y la terminación de jugadas.

Por supuesto la ausencia que más se siente, al menos desde lo emocional (para los hinchas de Central y también los de Argentinos Juniors) es la de Di María. La sola presencia de Fideo impone respeto en los rivales.

Di María será preservado por esa molestia en el aductor que sufrió en la previa del clásico y que lo hizo jugar condicionado en el Parque. Le realizaron estudios por imágenes y no se detectó ninguna lesión, pero de igual forma el cuerpo técnico optó por preservar su físico para no sufrir una consecuencia mayor.

>> Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

DimaCML
Di María será preservado por una contractura en el aductor. Central pierde una ficha importante.

Di María será preservado por una contractura en el aductor. Central pierde una ficha importante.

La de Ibarra posiblemente sea una ausencia que también se sienta. El mediocampista central viene en un gran ritmo futbolístico y es quien se hace cargo de la recuperación del balón para que el resto tenga más posibilidades de jugar.

En el clásico, Ibarra fue el mejor jugador de la cancha y por eso en Central lamentan que haya llegado a la quinta amarilla, lo que lo obliga a descansar una fecha.

Campaz, a la cancha

Almirón confirmará el equipo recién una hora antes del partido, pero todo va camino a que Jaminton Campaz será el reemplazante, al menos desde lo nominal, de Di María.

CampazLV
Jaminton Campaz vuelve a ser titular después de mucho tiempo, producto de un desgarro.

Jaminton Campaz vuelve a ser titular después de mucho tiempo, producto de un desgarro.

El colombiano jugó su último partido como titular ante Racing, por la segunda fecha, pero un desgarro lo alejó de las canchas. Hoy el tumaqueño quiere volver a ser. Se encargará, como siempre, de hacer la banda izquierda, lugar que venía ocupando Julián Fernández.

Navarro, otra vez

A quien se le vuelve a abrir una buena chance para mostrarse es a Federico Navarro. El volante central irá en lugar del suspendido Ibarra y tendrá a Vicente Pizarro como ladero.

>>Leer más: Central: Jorge Almirón ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Está claro que Navarro fue perdiendo terreno con el correr del tiempo y eso hizo que tuviera cada vez menos ritmo. En su último partido como titular, contra Gimnasia, le costó demasiado y su versión no fue la mejor. No obstante, este miércoles por la tarde tendrá una nueva chance.

¿Tres cambios más?

Pero hay más. Por lo trabajado en el último entrenamiento previo al partido, Jorge Broun se meterá en el equipo en lugar de Jeremías Ledesma. En este caso en particular parece ser una decisión exclusivamente del entrenador.

Emanuel Coronel es otro de los que no jugaría (no sería por una cuestión física) y tampoco lo haría Gastón Ávila. Todo esto es lo que puede llevar a Almirón a modificar el esquema, con tres centrales en el fondo. Ingresarían Luca Raffin y Alexis Soto.

Julián Fernández viene haciendo los méritos necesarios como para estar en el equipo titular y es muy probable que eso suceda. No obstante, en la práctica hubo algunos minutos para Guillermo "Pol" Fernández.

Pasando en limpio, los cambios serían cinco: Broun por Ledesma, Raffin por Coronel, Soto por Ávila, Navarro por Ibarra y Campaz por Di María.

El probable de Central

De esta forma, los once de Central para enfrentar a Argentinos Juniors (con chances de que sea un 3-4-3), serían: Jorge Broun; Luca Raffin, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.

Noticias relacionadas
La sonrisa de Ángel Di María tras el triunfo en el clásico rosarino

Ángel Di María disfruta la felicidad plena de los hinchas de Central tras el clásico

Listo para volver a la escena. El colombiano Jaminton Campaz retornará al once titular de Central este miércoles ante Argentinos Juniors.

Todos los caminos llevan a Campaz por Di María, que no viaja a La Paternal

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles.

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Newells pudo juntar 200 millones de pesos. Cabe destacar que, según la información oficial, la recaudación será destinada a mejorar la infraestructura de los espacios de deporte amateur y recreativo del club.

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Ver comentarios

Las más leídas

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Lo último

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Con el lema Mujeres que hacen comunidad, homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Con el lema "Mujeres que hacen comunidad", homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Los comerciantes vecinos a los estadios fueron al Concejo a pedir que se flexibilice la prohibición de la venta de alcohol en días de partido
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino
La Ciudad

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Policiales
Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera
Policiales

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

La Ciudad
Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio
La Ciudad

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen