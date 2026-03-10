Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

El técnico Canalla se vio en la obligación de meter mano en el equipo y modificar varios nombres respecto al equipo que ganó el clásico rosarino

Jorge Almirón se vio en la obligación de meter mano en el equipo de Central que visitará a Argentinos.

El Central que viaja a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors no es el mismo de siempre. Este equipo va a tener remiendos en varios puestos , más de los que se imaginaban. A las bajas de Ángel Di María y Franco Ibarra , se sumarían algunas más. Todo con un cambio seguro cambio de esquema .

De arranque, lo que pierde el Canalla son dos jugadores de muchísima calidad, que vienen haciendo un gran torneo y que, por obvias razones, son titulares indiscutidos. Uno de ellos es esencial para la recuperación y el otro para la generación de juego y la terminación de jugadas.

Por supuesto la ausencia que más se siente , al menos desde lo emocional (para los hinchas de Central y también los de Argentinos Juniors) es la de Di María . La sola presencia de Fideo impone respeto en los rivales.

Di María será preservado por esa molestia en el aductor que sufrió en la previa del clásico y que lo hizo jugar condicionado en el Parque. Le realizaron estudios por imágenes y no se detectó ninguna lesión, pero de igual forma el cuerpo técnico optó por preservar su físico para no sufrir una consecuencia mayor.

DimaCML Di María será preservado por una contractura en el aductor. Central pierde una ficha importante. Celina Mutti Lovera / La Capital

La de Ibarra posiblemente sea una ausencia que también se sienta. El mediocampista central viene en un gran ritmo futbolístico y es quien se hace cargo de la recuperación del balón para que el resto tenga más posibilidades de jugar.

En el clásico, Ibarra fue el mejor jugador de la cancha y por eso en Central lamentan que haya llegado a la quinta amarilla, lo que lo obliga a descansar una fecha.

Campaz, a la cancha

Almirón confirmará el equipo recién una hora antes del partido, pero todo va camino a que Jaminton Campaz será el reemplazante, al menos desde lo nominal, de Di María.

CampazLV Jaminton Campaz vuelve a ser titular después de mucho tiempo, producto de un desgarro. Leonardo Vincenti / La Capital

El colombiano jugó su último partido como titular ante Racing, por la segunda fecha, pero un desgarro lo alejó de las canchas. Hoy el tumaqueño quiere volver a ser. Se encargará, como siempre, de hacer la banda izquierda, lugar que venía ocupando Julián Fernández.

Navarro, otra vez

A quien se le vuelve a abrir una buena chance para mostrarse es a Federico Navarro. El volante central irá en lugar del suspendido Ibarra y tendrá a Vicente Pizarro como ladero.

Está claro que Navarro fue perdiendo terreno con el correr del tiempo y eso hizo que tuviera cada vez menos ritmo. En su último partido como titular, contra Gimnasia, le costó demasiado y su versión no fue la mejor. No obstante, este miércoles por la tarde tendrá una nueva chance.

¿Tres cambios más?

Pero hay más. Por lo trabajado en el último entrenamiento previo al partido, Jorge Broun se meterá en el equipo en lugar de Jeremías Ledesma. En este caso en particular parece ser una decisión exclusivamente del entrenador.

Emanuel Coronel es otro de los que no jugaría (no sería por una cuestión física) y tampoco lo haría Gastón Ávila. Todo esto es lo que puede llevar a Almirón a modificar el esquema, con tres centrales en el fondo. Ingresarían Luca Raffin y Alexis Soto.

Julián Fernández viene haciendo los méritos necesarios como para estar en el equipo titular y es muy probable que eso suceda. No obstante, en la práctica hubo algunos minutos para Guillermo "Pol" Fernández.

Pasando en limpio, los cambios serían cinco: Broun por Ledesma, Raffin por Coronel, Soto por Ávila, Navarro por Ibarra y Campaz por Di María.

El probable de Central

De esta forma, los once de Central para enfrentar a Argentinos Juniors (con chances de que sea un 3-4-3), serían: Jorge Broun; Luca Raffin, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.