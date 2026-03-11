La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Dos equipos de la universidad tuvieron destacadas participaciones en el certamen regional, en Chile, y uno consiguió pasaje directo a la siguiente instancia

Dos equipos de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) se posicionaron entre los mejores de la región en el ICPC Latin America Championship, también conocido como “Programadores de América”, desarrollado en Chile. Así, lograron una medalla de bronce y el pase al Mundial de esta disciplina que se realizará en noviembre en Dubái .

Uno de los equipos logró el puesto 10 y recibió medalla de bronce, mientras que el otro quedó en el puesto 18 . Con esas ubicaciones, el mejor ubicado en la tabla general consiguió clasificar al Mundial de Dubái.

En el campeonato que se realizó del 4 al 8 de marzo en Santiago de Chile, la UNR volvió a demostrar su liderazgo regional ya que los dos equipos se ubicaron en puestos de élite entre los 44 mejores equipos de todo el continente. Los representantes de ambos grupos son todos estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) .

El equipo “Red Black Tree” , integrado por los estudiantes Julián Cabrera, Francesco Mozzati y Matías Raimundez, fue uno de los grandes protagonistas del evento. Tras una competencia intensa, el conjunto rosarino se alzó con el puesto 10 en la clasificación general . Bajo el sistema de premiación del certamen , que otorga medallas a los doce mejores desempeños , recibió la medalla de bronce y la clasificación para las World Finals de la ICPC, representando a la UNR en el Mundial que se llevará a cabo en Dubái del 15 al 20 de noviembre de este año.

image - 2026-03-11T135513.196

El otro equipo de la UNR “Para la pda elegimos wf”, integrado por Matías Álvarez Oviedo, Gastón Martínez Castro y Milagros Osimi, tuvo una destacada participación, quedando en la posición 18. El rendimiento de este equipo fue superior al de otras universidades que clasificaron a la instancia mundial. Sin embargo, las reglas de la competencia permiten que clasifique un equipo por universidad.

Ambos grupos fueron entrenados por Federico Bersano, Mariano Crosetti, Franco De Rico y Sebastián Mestre, excompetidores y también miembros de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FCEIA.

>> Leer más: La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

“Estamos muy orgullosos por el desempeño de nuestros estudiantes, y también muy agradecidos con la UNR, que colaboró con el financiamiento de pasajes para que dos de los competidores pudieran viajar a Chile. Ese apoyo es fundamental para que los estudiantes puedan representar a la universidad en competencias de este nivel”, destacó Bersano, uno de los entrenadores que acompañó a la delegación.

En este evento de Programación de Latinoamérica, la UNR se destacó una vez más por su prestigio académico y por garantizar la presencia junto a otras universidades del país (como las de Córdoba, La Plata y Buenos Aires) en la competencia de programación más importante del mundo.