Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

La Justicia federal revocó parcialmente el fallo sobre lavado de activos. Dictarán penas para el hermano del líder, un albañil y un remisero

El Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció este miércoles la condena a tres testaferros de una organización vinculada al narcotráfico en Rosario . Todos los imputados pertenecían a la banda de Delfín Zacarías y habían sido sido absueltos por el beneficio de la duda al cabo de un juicio por lavado de activos.

La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso una revocación parcial del fallo dictado hace más de dos años en la ciudad. A partir de esta resolución, el tribunal estuvo a cargo del debate deberá dictar las penas correspondientes y revisar el pedido de decomiso de bienes que no habían sido tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia.

El veredicto dio marcha atrás en cuanto a la absolución de Jorge Roberto Zacarías , hermano del jefe de la red dedicada a la producción y venta de cocaína con base en Funes. También se revirtió la decisión inicial sobre Edgardo Martín Radovani y Néstor Fabián Fernández , otros dos prestanombres identificados en la investigación sobre el blanqueo del dinero procedente de la comercialización de estupefacientes.

Delfín David Zacarías cumple actualmente una condena a 19 años de prisión. La pena se unificó el 7 de diciembre de 2023, cuando terminó el segundo juicio que afrontó en los Tribunales Federales de Rosario. En la última sentencia lo declararon culpable como coautor de lavado de activos agravado por habitualidad y por su participación en una asociación ilícita . Entonces se le aplicó una multa de 40 millones de pesos.

El MPF solicitó la revisión del fallo en paralelo con la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante. El fiscal general Federico Reynares Solari consideró que las absoluciones fueron arbitrarias y los jueces no habían valorado la pueba de manera adecuada.

Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Carlos Alberto Mahiques avalaron el planteo de ambas partes y tomaron una decisión unánime para aplicar condenas a tres imputados. El tribunal los declaró coautores del mismo delito atribuido al líder de la organización que cayó en septiembre de 2013 tras la "Operación Flipper" para desbaratar la cocina de cocaína que tenían en un barrio privado de Funes.

El fallo fue comunicado formalmente el último 26 de febrero por la sala III. En esta instancia también se confirmó la absolución de Andrea Belén Altamirano, sobrina de la esposa de Delfín Zacarías, pese a que la UIF también había objetado la sentencia inicial en este caso.

Testaferros de la banda narco del Delfín

Según el planteo de la defensa en el segundo juicio a la banda, ninguno de los tres imputados sabía que los vehículos y propiedades registradas a su nombre eran fruto de la venta de drogas. A contramano de la resolución de primera instancia, el juez Geminani concluyó: "No parece objetivamente plausible la recepción de cualquiera de los bienes que aquí se están barajando (automóviles, motocicletas, cocheras, inmuebles de todo tipo) sin cuanto menos verificar mínimamente cómo esto es posible".

"Este tipo de cuestiones exigen documentar las operaciones con sus respectivos respaldos en orden a la licitud de los fondos con los cuales fueron adquiridos", enfatizó el magistrado. Así consideró que es inaceptable el "don o favor que se hace sin merecimiento particular" cuando no hay una corroboración sobre su origen.

El tribunal hizo un análisis similar en todos los casos en los que revocó la absolución. Jorge Zacarías, de 52 años, decía que era intermediario en la compraventa de bienes. Sin embargo, no pudo presentar registros bancarios ni documentación para verificar la legalidad de los fondos.

Fernández (57) era empleado de una remisería que se usaba para inyectar el dinero procedente de la producción y venta de cocaína. En el marco del proceso penal admitió tenía una gran cantidad de vehículos registrados a su nombre por un pedido de Delfín Zacarías.

Finalmente, Radovani (51) dijo que trabajaba como albañil y no estaba al tanto de las actividades de la organización ilegal. No obstante, los jueces constataron que no pudo justificar la adquisición de una extensa lista de bienes. Además, en su casa había documentos que daban cuenta de su vínculo con Zacarías y su participación en la asociación ilícita.

Nuevo fallo en los Tribunales Federales de Rosario

Tras la apelación del fallo, la Cámara de Casación anuló las multas impuestas a varios imputados. En esta instancia ordenó que el tribunal de juicio fundamente de manera suficiente cómo se calcularon las sanciones económicas.

Previamente, la UIF no sólo había rechazado la absolución de cuatro imputados. También consideró que las penas no guardaban la proporción correspondiente con la gravedad de los delitos ni tenían un efecto disuasorio suficiente, de acuerdo a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Delfín Zacarías recibió la sanción más severa en 2023, cuando le aplicaron una condena a 6 años de prisión por lavado de activos tras el segundo juicio en Rosario. En el caso de su esposa Sandra Inés Marín, los jueces establecieron un plazo de 5 años de cárcel que se unificó en 18 años. Los hijos de la pareja, Flavia Leilén Zacarías y Joel Abel Zacarías, recibieron sendas penas de 4 años y seis meses. Ambas se unificaron con una diferencia de 12 meses más en el caso de la mujer, ya que previamente habían sido declarados culpables en la causa sobre narcotráfico.

La banda fue desmantelada en 2013 a partir de un megaoperativo que concluyó con el secuestro de 300 kilogramos de cocaína y pasta base junto con 1.300 litros de precursores químicos. Las sustancias fueron halladas en una "cocina" de droga de Funes.