Morrissey lo hizo de nuevo: canceló un show en España por "falta de sueño" El ex-The Smiths ya no sorprende a sus fanáticos al suspender un show: solamente en Argentina lo hizo tres veces 12 de marzo 2026 · 19:09hs

El músico británico Morrissey no ofrecerá el concierto que tenía previsto en Valencia, porque las festividades de Las Fallas en la ciudad española le impidieron descansar adecuadamente por la noche, según indicó el exlíder de The Smiths.

Un comunicado publicado en el sitio web de Morrissey precisó que el “espectáculo programado en Valencia se ha vuelto imposible debido a la privación de sueño”.

Algo similar ocurrió con su último show en Buenos Aires, programado para el 8 de noviembre pasado y cancelado "por motivos de agotamiento extremo". No era la primera vez: en julio de 2013 levantó la fecha que iba a realizarse en Tecnópolis "por problemas de salud" y en septiembre de 2023 se anunció que Morrissey tenía dengue y su show iba a pasarse a febrero de 2024, pero esa fecha también se canceló.

Morrissey llegó a Valencia este miércoles tras un viaje de dos días en coche desde Milán, pero durante la noche lo perturbó el festival que incluía, según el comunicado, “cantos tecno a todo volumen (y) anuncios por megáfono” que se escuchaban desde el interior de su habitación de hotel.

“Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico”, decía el comunicado, y tenía referencias ambiguas a la posibilidad de reprogramar la fecha: “El espectáculo no está cancelado. Las circunstancias hacen imposible el espectáculo”. Morrissey, de 66 años, está de gira para promocionar su álbum “Make-up is a Lie”, su primer disco en seis años, que se publicó a principios de este mes. Es el 14º álbum en solitario del exvocalista de The Smiths, la icónica banda de rock de la década de 1980.