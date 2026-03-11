Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Una terraza con una panorámica de la favela de Río de Janeiro, la más grande de Brasil, se ha convertido en un lugar turístico con un gran tránsito

Un hincha de Central y uno de Newell's grabaron un video juntos en la Rocinha, la favela más famosa del mundo.

La tendencia más viral del último tiempo se centra en Río de Janeiro y está focalizada, más precisamente, en la favela de Rocinha , la más grande de Brasil. Miles de turistas visitan el lugar con carencias, delincuencia y gente de trabajo, para ser protagonistas de un particular video. De ahí es que surgió el debate de si se romantiza la pobreza o es sólo una manera de conseguir ingresos. Más allá de eso, el negocio montado es importante ya que se estima que se realizan alrededor de 400 grabaciones a un costo de alrededor de 32 dólares cada una . En ese recorrido, aparecieron muchos hinchas y, por supuesto, también llegaron simpatizantes de Central y Newell's, pero con el detalle de mostrarse juntos.

"El tour que ofrezco es completo. Conducimos en moto, visitamos azoteas, callejones y hacemos capoeira. El precio es de 170 reales por persona. Este monto incluye el tour en moto y el acceso a lugares a los que sólo puede hacer con un guía. No está incluido en el precio la entrada turística a la favela, que es de 10 reales. El paseo completo con el video viral es de 355 reales (casi 70 dólares)", le contó a La Capital uno de los tantos guías que trabajan a diario y sin parar en la favela. Una aclaración: hay mucho recelo a la hora de hablar y la mayoría opta por el anonimato.

El detalle de suma importancia es que el recorrido debe llevarse a cabo con guías que son conocidos en el lugar y no es para nada recomendable hacerlo por sí solo. En realidad, casi que no está permitido por una cuestión de seguridad. Sin dudas que el video con la pegadiza base musical "Baiana (CloZee Remix)", una popular canción de electrónica/word bass, no sólo es viral sino que registra cifras récord de turistas más allá de que "hace cerca de cinco años que se hace".

El guía contratado pasa por el hotel para iniciar el recorrido en moto, pero antes de iniciar el viaje se dan las indicaciones estrictas sobre dónde se puede habilitar el celular para filmar o sacar fotos, y en qué lugares que está prohibido. Antes de llegar a la terraza, el lugar más conocido y viral, se realizan diferentes detenciones, se visitan distintas terrazas y se sube por escaleras en lugares sumamente estrechos y complejos.

La segunda parada es en una casa donde se realiza capoeira y se disfruta de la expresión cultural afrobrasileña que fusiona artes marciales, danza, música y acrobacias.

La última escala es en el lugar ya conocido mundialmente, la famosa silla viral en una terraza con una vista de toda la favela. Como concurren muchos turistas, hay un bar donde se puede matizar la espera. La gente que aparece en los videos observando entrar por la puerta en el inicio del video es de turistas que esperan su turno.

El movimiento de gente es tan intenso que, según trascendió, se llegan a grabar cerca de 400 por día a un costo de 350 reales cada uno, incluida toda la excursión, impuestos e ingreso al lugar. Y el video es enviado por la noche una vez que fue editado.

La Rocinha

La favela más famosa y más grande de Río de Janeiro es la Rocinha, conocida por su gran tamaño, su complejidad laberíntica y por ser un importante destino turístico que ofrece tours guiados para conocer su cultura y vida diaria, aunque también son conocidas otras como Vidigal y Santa Marta, esta última por el video que grabó hace largos años Michael Jackson.

La Rocinha, habitada por cerca de 72 mil personas, se convirtió en el último tiempo en un atractivo turístico popular precisamente por los tours mencionados. Pero, vale resaltar, los mismos deben realizarse con guías locales para evitar cualquier tipo de incidente. En 2017 cerca de 1.000 soldados fueron movilizados para reforzar la seguridad después de una semana de intensos tiroteos entre bandas narcos y la policía.