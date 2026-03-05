Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

El conjunto de Arroyito informó las lesiones de Ángel Di María y Enzo Copetti, que se suman a la suspensión de Franco Ibarra por acumulación de tarjetas

Rosario Central informó desde su departamento médico que tanto Ángel Di María como Enzo Copetti terminaron el clásico con problemas físicos . Según la publicación en redes oficiales del club de Arroyito, Fideo padece una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo , mientras que el delantero sufrió una lesión muscular en el mismo músculo .

Al tanto de estos inconvenientes físicos, y aunque en el parte médico publicado no consta el tiempo de recuperación que deberán transitar estos dos jugadores para recibir el alta médica, Copetti está descartado para jugar el miércoles que viene ante Argentinos Juniors en La Paternal , por la décima fecha del Apertura.

Por su parte, Di María podría ser preservado para que se recupere de la sobrecarga que padece de la mejor manera. El 11 canalla mostró dificultades físicas ante Newell's, pero eso no le impidió anotar otro tanto ante el rival de toda la vida.

Jorge Almirón tendrá una semana para buscar variantes

Además de estas bajas, Jorge Almirón tampoco tendrá a disposición a Franco Ibarra, pero, a diferencia de los casos de Copetti y Di María, no será por cuestiones físicas. Es que el volante llegó a la quinta amarilla acumulada en el clásico, y ahora deberá purgar una fecha de suspensión.

Central continuará entrenando durante los próximos días en el predio de Arroyo Seco con la mirada puesta de lleno en el duelo ante el Bicho. El plantel tendrá descanso el viernes y quedarán liberados, pero continuarán las prácticas el sábado, domingo, lunes y martes, cuando finalmente viajarán a en micro Buenos Aires para quedar concentrados.