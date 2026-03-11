El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

La máxima llegaría a 30º y la próxima semana podría trepar hasta los 34º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 12 de marzo en Rosario cielo algo nublado, una temperatura máxima de 30º y una mínima de apenas 16º. Para la próxima semana se espera un pico de 34º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sudeste, un registro de 16º y cielo algo nublado, que se mantendría al menos hasta la tarde. Para la mañana se anticipa una marca de 21º, la máxima llegaría a 30º en la tarde y a la noche bajaría a 23º, ya con cielo ligeramente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado, con una máxima de 28º y una mínima que rondaría los 19º.

El sábado seguiría la máxima en 28º, la mínima tendría un leve descenso para llegar a 18º, y el cielo estaría mayormente nublado con algunas pocas chances de tormentas aisladas desde la tarde.

El domingo empezaría un aumento de la temperatura máxima, alcanzando los 33º, mientras la mínima seguiría en 18º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El lunes estaría mayormente nublado y arrancaría con fuertes ráfagas de viento, pero la máxima crecería hasta los 34º y la mínima llegaría a 22º.

Para el martes se anuncian ráfagas de hasta 60 km/h, cielo mayormente nublado, una máxima de 32º y una mínima de 24º.