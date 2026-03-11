La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Hubo dos ganadores en el Tradicional y uno en La Segunda, en tanto que el Revancha quedó vacante

11 de marzo 2026 · 21:37hs
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

En su sorteo 3.355 realizado este miércoles 11 de marzo, el Quini 6 nuevamente tuvo ganadores multimillonarios: un entrerriano de Victoria y un mendocino de San Rafael acertaron los seis números del Tradicional y cada uno se llevará $390.000.000, mientras que un chaqueño de Villa Ángela se llevó el premio de La Segunda, que ponía en juego 780 millones de pesos.

El Revancha quedó vacante, mientras que el Siempre Sale tuvo apenas 7 ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno se alzó con 43 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 15 de marzo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.400.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

Con seis aciertos: 2 ganadores, que recibirán $390.000.000

Con cinco aciertos: 92 ganadores, que recibirán $365.577

Con cuatro aciertos: 3.137 ganadores, que recibirán $3.216

►La Segunda

Números sorteados: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $780.000.000

Con cinco aciertos: 74 ganadores, que recibirán $454.501

Con cuatro aciertos: 3.008 ganadores, que recibirán $3.354

►Revancha

Números sorteados: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.692.739.458

►Siempre Sale

Números sorteados: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

Con cinco aciertos: 7 ganadores, que recibirán $43.131.319

►Pozo extra

1.572 ganadores, que recibirán $98.600

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del mmiércoles 4 de marzo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó $780 millones en La Segunda

quini 6: un solo ganador en la segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Resultados del Quini 6 del domingo 1º de marzo

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $4 millones en el Tradicional

quini 6: dos ganadores se repartieron mas de 8.200 millones de pesos

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Ovación
En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Almirón: Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Policiales
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
La Ciudad

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra