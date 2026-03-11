La Capital | La Ciudad | beba

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

La nena llegó al hospital ante una denuncia de vecinos por posible violencia familiar. El análisis de orina detectó la droga. La madre huyó con la nena

Florencia O’Keeffe

Florencia O'Keeffe

11 de marzo 2026 · 11:46hs
El Hospital Vilela atiende a niños de toda la región.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Una beba rosarina de dos meses ingresó al Hospital Víctor J. Vilela para ser revisada por los profesionales de la entidad ante una denuncia de vecinos por un posible caso de violencia intrafamiliar. Si bien no se constataron golpes ni heridas en la menor, sí se detectó cocaína en el análisis de orina. La situación, que se inscribe en un complejo caso de vulnerabilidad de la madre de la pequeña y su entorno, "no es frecuente, ocurre de tanto en tanto", dijo a este diario el director del efector municipal pediátrico, el médico Eduardo Casim.

La menor, que fue llevada el hospital por el Servicio Local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se encontraba estable clínicamente. Su mamá, que no tenía pedido de detención, logró irse con la niña sin que pudieran retenerla. La denuncia ya fue realizada. "Creemos que regresará al hospital" en el transcurso del día, comentó Casim, teniendo en cuenta que conocen bien a la joven mujer, que tiene otras tres hijas, y un historial de consumo de drogas ilegales, entre otras vulnerabilidades.

El pediatra explicó a La Capital que el hecho de haber encontrado rastros de cocaína en la bebita "puede haberse producido por consumo de la droga por parte de su mamá, que le ha dado la teta". En casos más excepcionales, cuando se detecta droga en un niño, puede ocurrir que en espacios donde se "corta" cocaína, la sustancia sea inhalada por quienes comparten el ambiente.

"Estamos ante una situación compleja que los servicios sociales del hospital conocen muy bien. Una joven (la mamá) con una historia muy complicada de adicciones, entre otras problemáticas", señaló el profesional.

"La niña de dos meses estaba clínicamente bien, y por protocolo se le hace el análisis, que da positivo de cocaína", mencionó el médico.

Para proteger la integridad de la menor, se intenta que la madre quede internada para rehabilitación mientras se define si queda al cuidado de alguien o puede regresar al hogar. "Se puso muy hostil (la mujer), fue imposible de retener y se llevó a la beba", dijo Casim, dando cuenta de lo complicado y tremendo del caso.

Consumo en el embarazo

El médico pediatra puso el acento en las secuelas que pueden quedar en un niño si su madre consume drogas como la cocaína durante el embarazo o la lactancia.

"En el embarazo es un gran problema el consumo de cocaína y puede producir consecuencias de gravedad", dijo Casim. "Afecta a la placenta, se produce una contracción de la misma que genera que no llegue oxigenación al bebé, y los órganos en desarrollo sufren; puede haber desde un aborto espontáneo o que el niño nazca con diferentes problemas en el desarrollo neurológico. Suelen ser bebés prematuros, de bajo peso, con todo lo que ello implica", señaló.

bebe1.jpg
Los bebés nacidos de madres que consumen drogas ilegales suelen ser prematuros y tener problemas de desarrollo a mediano y largo plazo

Los bebés nacidos de madres que consumen drogas ilegales suelen ser prematuros y tener problemas de desarrollo a mediano y largo plazo

Incluso, explicó el especialista, "si el consumo es importante en el último período del embarazo, el recién nacido puede tener síntomas de abstinencia".

En relación a la beba que dio positivo de cocaína, Casim contó cómo fue el procedimiento y lo que se espera: "Cuando hay señales de que pudo hacer violencia, cuando hay chicos en condición de calle, o una historia de vulnerabilidad por otros motivos, en el Vilela trabaja un equipo interdisciplinario con experiencia, integrado por una médica pediatra, psiquiatras, trabajadoras sociales y un área legal. Si se puede, se reintegra al niño a su medio. También hay situaciones que son excepcionales donde se le da cabida al Estado provincial, y puede quitarse el derecho a la tenencia al adulto a cargo".

"Esperamos que la mamá regrese con la beba al hospital. Es probable que eso ocurra en breve", reflexionó Casim, quien remarcó que la situación de esta persona "es muy conocida por el equipo local que asiste estos casos".

