La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Jorgelina Cardoso destacó la participación de Fideo como el nuevo campeón mundial vigente que disputa el derbi rosarino

Ángel Di María volvió a vivir a Rosario con su esposa y sus hijas.

Después de 18 años, Ángel Di María volvió a jugar un clásico rosarino y se dio el gusto de hacerlo en casa, de modo que la familia estuvo presente para apoyarlo. Por si quedaba alguna duda al respecto, su esposa sostuvo que el choque de este sábado es "el más esperado de toda su vida" para el campeón.

Jorgelina Cardoso llegó al Gigante de Arroyito vestida con la camiseta de Central y lista para apoyar a su marido. Antes de ingresar, confirmó que cada duelo con Newell's es un partido "diferente" para la ilusión auriazul y acotó: "Ahora, con Ángel jugando acá, se siente mucho más" .

La pareja del exfutbolista de Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) dio cuenta de que el derbi rosarino marca un antes y un después del regreso de la familia al país. "Este partido para él es superespecial y lo espera todo el año" , manifestó.

Fideo entró al campo de juego acompañado por sus dos hijas. Mía Di María, la mayor, se mostró muy entusiasmada luego de la gran recepción con bengalas y fuegos artificiales frente al río Paraná.

Previamente, la madre de las niñas celebró la posibilidad de compartir un clásico rosarino con ellas. "Yo no les explico. Me gusta que lo vivan y lo sientan, son refelices", indicó en diálogo con ESPN.

Jorgelina destacó que sus hijas "se sienten súper a gusto" desde que se mudaron a Rosario y están muy cómodas en su nueva casas. Además enfatizó que "vibran con el estadio" cada vez que van a ver al Canalla.

El encuentro de este sábado marcó un hito porque hacía casi cuatro décadas que un campeón mundial de fútbol no disputaba el clásico. Di María se convirtió en el sucesor de Sergio Almirón en esa breve lista y su esposa sólo pidió una cosa: "Que este recuerdo quede para siempre y de la mejor manera para Central".