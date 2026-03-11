Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

La Municipalidad de Rosario implementará desde abril un nuevo sistema para tramitar la licencia de conducir con el objetivo de agilizar los procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la atención en los centros municipales de distrito (CMD).

El esquema incorporará más turnos disponibles, digitalización de parte del trámite y una reorganización de las instancias de evaluación para simplificar el proceso para los vecinos.

Además, el sistema permitirá gestionar gran parte de la documentación de forma remota antes de asistir al turno presencial, lo que evitará filas y trámites innecesarios.

Como primera medida, el Ejecutivo local aumentó un 25% la cantidad de turnos disponibles y duplicó los cupos destinados a quienes tramitan la licencia por primera vez.

Con el nuevo esquema se ofrecerán 525 turnos diarios, lo que equivale a 2.625 por semana. La agenda de turnos estará disponible con tres meses de anticipación, una medida que busca mejorar la previsibilidad para los usuarios.

Uno de los principales cambios es que el curso obligatorio de educación vial pasará a dictarse de manera virtual y asincrónica.

Esto permitirá que los aspirantes lo completen desde su casa y en el horario que prefieran, sin necesidad de asistir de forma presencial a las oficinas municipales. El objetivo es reducir traslados y liberar turnos para las instancias de evaluación.

El nuevo sistema también reorganiza las evaluaciones para reducir los tiempos del trámite. A partir de abril, los aspirantes deberán completar el examen psicofísico en primer lugar, para luego tener la posibilidad de rendir el examen teórico y el examen práctico de conducción en la misma jornada.

El examen psicofísico podrá realizarse en la Dirección General de Tránsito o en los centros municipales de distrito Sur y Noroeste, lo que acercará el trámite a distintos barrios de la ciudad.

Además, el Centro Municipal de Distrito Sudoeste incorporará la posibilidad de rendir exámenes para licencias de motocicletas, ampliando los espacios disponibles para esa evaluación.

Se implementa la licencia digital

Otro cambio relevante es que las licencias de conducir emitidas en la provincia ya pueden exhibirse en formato digital.

El documento está disponible en las aplicaciones Mi Argentina y Mi Santa Fe, que cuentan con validez legal para presentarlo ante controles de tránsito tanto en rutas como en zonas urbanas.

La medida forma parte del programa provincial Territorio 5.0, que impulsa la digitalización de trámites y servicios públicos. La resolución que habilita esta modalidad se publicó en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe.

Además de la licencia de conducir, la aplicación Mi Santa Fe permite acceder a otros documentos digitales como certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y el seguimiento de distintos trámites administrativos.