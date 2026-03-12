La Capital | Política | Milei

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios

A la lista de funcionarios nacionales se le suman cinco gobernadores “dialoguistas”. El viaje quedó bajo la lupa luego de que se conociera que la mujer de Adorni se subió al Tango 01

12 de marzo 2026 · 09:50hs
Javier Milei junto a parte de la comitiva oficial que lo acompañó a Nueva York

Javier Milei junto a parte de la comitiva oficial que lo acompañó a Nueva York

Otro viaje de Javier Milei a Estados Unidos desata la controversia y queda bajo la lupa. En esta oportunidad, el presidente y una extensa comitiva oficial viajaron rumbo a Nueva York para participar de “Argentina Week”, evento económico-empresarial organizado por el gobierno para promover la captación de inversiones internacionales al país. Entre los nombres de los políticos que acompañaron a Milei, destacan al menos 17 funcionarios del poder Ejecutivo, cinco gobernadores “dialoguistas” y tres directivos de empresas con control del Estado, como YPF.

En particular, la polémica se desató cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti al avión presidencial. No obstante, Angeletti no cumple ninguna función en la estructura del Estado y habría solo viajado para acompañar a su marido. “Es mi compañera de vida”, se justificó el jefe de gabinete.

En el Tango 01 solo viajaron Javier y Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y Adorni y su mujer. El resto de los funcionarios llegaron en vuelos comerciales. Tras el escándalo con el jefe de gabinete, el viaje a Nueva York del presidente y los integrantes de la comitiva argentina quedaron bajo la lupa.

>> Leer más: Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York

Viajaron al menos 17 funcionarios del Poder Ejecutivo

Además de Javier y Karina Milei, Quirno y Adorni -y su mujer-, en la comitiva argentina dieron el presente trece funcionarios del poder Ejecutivo más. Para empezar, viajaron a Nueva York , el ministro de Economía, Luis Caputo; su segundo, José Luis Daza; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria (cineasta personal de Milei); el secretario de Comunicación, Javier Lanari (quien reemplazó a Adorni en su pasaje a jefe de gabinete); el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial (previamente conocido con su alias “Juan Doe” en la red social X)

También participó el presidente de Trenes de Cargas, Alejandro Núñez; Diego Sucalesca, de la Agencia de Inversiones; y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli. En total, son 17 los funcionarios del poder Ejecutivo que integraron la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de “Argentina Week”.

Los gobernadores que viajaron

Además de ministros del Poder Ejecutivo, también viajaron cinco gobernadores, identificados por el oficialismo nacional como “dialoguista”. Por su parte, a Maximiliano Pullaro no le picaron el boleto a Nueva York, sino que se quedó en Santa Fe y participó este martes de la inauguración de ExpoAgro 2026.

Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) fueron los gobernadores presentes dentro de la comitiva argentina que participó del "Argentina Week".

gobenadores
Javier y Karina Milei junto a gobernadores en

Javier y Karina Milei junto a gobernadores en "Argentina Week"

El escándalo con Adorni y su justificación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar del "Argentina Week".

El funcionario defendió la decisión y aseguró que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Nueva York y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete detalló que su pareja ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta. En este sentido, Adorni señaló: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenia el pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó porque no había otra forma que me acompañe".

>> Leer más: Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno y trabaja como coach ontológica. Adorni insistió en que el viaje no representó gastos para el Estado. "Los gastos de ella se los paga ella. El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta se la paga ella y los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", aseguró.

"En definitiva, no le sacamos un peso al Estado", concluyó.

Noticias relacionadas
Se viene la edición 20° de la Expoagro en San Nicolás.

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Milei junto a los gobernadores dialoguistas. 

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Milei apuntó contra los empresarios argentinos en su discurso inaugural de la Argentina Week. 

Argentina Week: Milei atacó a los industriales y los calificó de "empresarios prebendarios"

Se viene la edición 20° de la Expoagro en San Nicolás.

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Lo último

Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos de marzo

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos de marzo

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

El coordinador del Programa de Educación Digital, Lucas Raspall, dijo que "los padres tendrán un rol fundamental". Explicó motivos y dio algunas claves

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud
La Ciudad

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La Ciudad

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Ovación
A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1
Ovación

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Walter Mazzantti: No tuve ningún peso en venir a Newells, tenía muchas ganas

Walter Mazzantti: "No tuve ningún peso en venir a Newell's, tenía muchas ganas"

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo
Zoom

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas