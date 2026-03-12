Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios

A la lista de funcionarios nacionales se le suman cinco gobernadores “dialoguistas”. El viaje quedó bajo la lupa luego de que se conociera que la mujer de Adorni se subió al Tango 01

Otro viaje de Javier Milei a Estados Unidos desata la controversia y queda bajo la lupa . En esta oportunidad, el presidente y una extensa comitiva oficial viajaron rumbo a Nueva York para participar de “Argentina Week”, evento económico-empresarial organizado por el gobierno para promover la captación de inversiones internacionales al país. Entre los nombres de los políticos que acompañaron a Milei, destacan al menos 17 funcionarios del poder Ejecutivo, cinco gobernadores “dialoguistas” y tres directivos de empresas con control del Estado, como YPF.

En particular, la polémica se desató cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti al avión presidencia l. No obstante, Angeletti no cumple ninguna función en la estructura del Estado y habría solo viajado para acompañar a su marido. “Es mi compañera de vida”, se justificó el jefe de gabinete.

En el Tango 01 solo viajaron Javier y Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y Adorni y su mujer. El resto de los funcionarios llegaron en vuelos comerciales . Tras el escándalo con el jefe de gabinete, el viaje a Nueva York del presidente y los integrantes de la comitiva argentina quedaron bajo la lupa.

Viajaron al menos 17 funcionarios del Poder Ejecutivo

Además de Javier y Karina Milei, Quirno y Adorni -y su mujer-, en la comitiva argentina dieron el presente trece funcionarios del poder Ejecutivo más. Para empezar, viajaron a Nueva York , el ministro de Economía, Luis Caputo; su segundo, José Luis Daza; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria (cineasta personal de Milei); el secretario de Comunicación, Javier Lanari (quien reemplazó a Adorni en su pasaje a jefe de gabinete); el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial (previamente conocido con su alias “Juan Doe” en la red social X)

También participó el presidente de Trenes de Cargas, Alejandro Núñez; Diego Sucalesca, de la Agencia de Inversiones; y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli. En total, son 17 los funcionarios del poder Ejecutivo que integraron la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de “Argentina Week”.

Los gobernadores que viajaron

Además de ministros del Poder Ejecutivo, también viajaron cinco gobernadores, identificados por el oficialismo nacional como “dialoguista”. Por su parte, a Maximiliano Pullaro no le picaron el boleto a Nueva York, sino que se quedó en Santa Fe y participó este martes de la inauguración de ExpoAgro 2026.

Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) fueron los gobernadores presentes dentro de la comitiva argentina que participó del "Argentina Week".

gobenadores Javier y Karina Milei junto a gobernadores en "Argentina Week"

El escándalo con Adorni y su justificación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar del "Argentina Week".

El funcionario defendió la decisión y aseguró que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Nueva York y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete detalló que su pareja ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta. En este sentido, Adorni señaló: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenia el pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó porque no había otra forma que me acompañe".

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno y trabaja como coach ontológica. Adorni insistió en que el viaje no representó gastos para el Estado. "Los gastos de ella se los paga ella. El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta se la paga ella y los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", aseguró.

"En definitiva, no le sacamos un peso al Estado", concluyó.