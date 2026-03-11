La Capital | Ovación | Kudelka

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El DT de Newell's, Frank Kudelka, analizó el empate 1 a 1 ante Platense y expresó que "el resultado tapa mejoras. Hay una necesidad imperiosa de ganar"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

11 de marzo 2026 · 11:07hs
Frank Kudelka lamentó la falta de efectividad de Newells para definir el partido ante Platense. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Frank Kudelka lamentó la falta de efectividad de Newell's para definir el partido ante Platense. 

El director técnico de Newell's analizó el empate 1 a 1 ante Platense, que generó gusto a muy poco en el mundo leproso. "Pienso que el resultado fue justo, superamos y nos superaron, esto se elabora con goles que no pudimos concretar. El resultado tapa mejoras. Hay una necesidad imperiosa de ganar. Este será un proceso a largo plazo y no de presente. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de aquí al final. Fue un partido de momentos, como muchos del fútbol argentino, la eficacia marca la diferencia", reflexionó Frank Darío Kudelka en la zona baja del Coloso.

Además destacó que "tenemos un equipo más vertical que para ser poseedor del balón. Hoy lo pusimos ahí a (Facundo) Guch. No tenemos y no encontramos un jugador de esas características (armador). No hay más chance de traer a nadie así que seguiremos como estamos".

En tanto, sobre el debut de Walter Mazzantti valoró que "demostró su jerarquía, gol (anulado por el VAR), pase gol, centro gol, lo trajimos para eso y lo queremos ensamblar rápido en el equipo. No revise la jugada del gol (no sancionado por supuesta falta previa de Guch)".

Leer más: Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Kudelka y el diagnóstico de lo que viene

A su vez, destacó que "Luciano Herrera tiene características distintas para un nueve, Hoyos tampoco y el que trajimos esta lesionado (Matías Cóccaro). El equipo transita de una forma de jugar a otra y sin resultados. Tengo que ser honesto, y ojalá me equivoque y los tiempos sean rápidos. Es un trabajo arduo".

Por su parte, dijo que "lo vi cansado a (Juan Ignacio Ramírez), el equipo no lo acompañaba porque estaba muy bajo y él muy alto".

Por último Kudelka manifestó que "no puedo cambiar a cinco jugadores por estar amonestados. El error fue ponernos muy atrás cuando el rival nos llevó".

Noticias relacionadas
Frank Kudelka abordó la realidad de Newells en Bella Vista.

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Kudelka llegó a un Newells que se hunde y deberá sacarlo a flote.

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

Los jugadores de Newells se retiran dolidos del Coloso tras la derrota con Central.

Newell's: cómo salir del pozo en medio de una bronca sin fin

Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, advirtió que el principal problema económico está en la “micro”, con familias endeudadas, firmas en dificultades y un mercado interno que no despega

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Ovación
Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Policiales
Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La Ciudad
Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo
Economía

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión