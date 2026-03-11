Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El DT de Newell's, Frank Kudelka, analizó el empate 1 a 1 ante Platense y expresó que "el resultado tapa mejoras. Hay una necesidad imperiosa de ganar"

Frank Kudelka lamentó la falta de efectividad de Newell's para definir el partido ante Platense.

El director técnico de Newe ll's analizó el empate 1 a 1 ante Platense, que generó gusto a muy poco en el mundo leproso. " Pienso que el resultado fue justo, superamos y nos superaron , esto se elabora con goles que no pudimos concretar. El resultado tapa mejoras. Hay una necesidad imperiosa de ganar. Este será un proceso a largo plazo y no de presente. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de aquí al final. Fue un partido de momentos, como muchos del fútbol argentino, la eficacia marca la diferencia", reflexionó Frank Darío Kudelka en la zona baja del Coloso.

Además destacó que "tenemos un equipo más vertical que para ser poseedor del balón. Hoy lo pusimos ahí a (Facundo) Guch. No tenemos y no encontramos un jugador de esas características (armador). No hay más chance de traer a nadie así que seguiremos como estamos ".

En tanto, sobre el debut de Walter Mazzantti valoró que "demostró su jerarquía, gol (anulado por el VAR), pase gol, centro gol, lo trajimos para eso y lo queremos ensamblar rápido en el equipo. No revise la jugada del gol (no sancionado por supuesta falta previa de Guch)".

Kudelka y el diagnóstico de lo que viene

A su vez, destacó que "Luciano Herrera tiene características distintas para un nueve, Hoyos tampoco y el que trajimos esta lesionado (Matías Cóccaro). El equipo transita de una forma de jugar a otra y sin resultados. Tengo que ser honesto, y ojalá me equivoque y los tiempos sean rápidos. Es un trabajo arduo".

Por su parte, dijo que "lo vi cansado a (Juan Ignacio Ramírez), el equipo no lo acompañaba porque estaba muy bajo y él muy alto".

Por último Kudelka manifestó que "no puedo cambiar a cinco jugadores por estar amonestados. El error fue ponernos muy atrás cuando el rival nos llevó".