Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

El presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, ratificó que se retirará en noviembre y enfatizó que la nueva estructura edilicia en la capital provincial será para el Poder Judicial

Gutiérrez abrió el año judicial 2026 flanqueado por el gobernador Pullaro y los demás integrantes de la Corte santafesina.

“Hay que tener en cuenta que ese edificio es del Poder Judicial” . La posición de Rafael Gutiérrez sobre quiénes ocuparán la nueva estructura emplazada detrás de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe es contundente. Tras la apertura del año judicial 2026, se refirió a los reclamos de los Ministerios Públicos de la Acusación (MPA) y de la Defensa (MPD). “Después de la reforma constitucional, (esos organismos) no pertenecen más al Poder Judicial. Si hay disposición de espacio, se lo brindaremos. De lo contrario, vamos a priorizar lo nuestro” , agregó para ratificar lo anunciado en su discurso.

“Esto es un divorcio, pero los ministros de la Corte no lo están entendiendo así” , contestó la fiscal General, María Cecilia Vranicich , minutos más tarde, cuando se retiraba de los tribunales. “No voy a hablar por respeto a este día, que es suyo. Hoy es el día del Poder Judicial” , dijo con una posición que parecía firme hasta que se anotició de las declaraciones de Gutiérrez. Luego retrocedió y se paró frente a los micrófonos: “No podemos dejar de afirmar que ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público (de la Acusación y de la Defensa) desde su génesis” .

Vranicich hizo referencia también al escrito que presentaron ante los siete cortesanos y del que aún esperan respuesta. “Solo pedimos, nada más ni nada menos, que cumplan con la nueva Constitución, que en la cláusula transitoria 16 dice que no puede ser modificado el destino de los inmuebles afectados a la Acusación y la Defensa sin su conformidad ”, indicó.

Se trata de una de las disputas que tensan al Poder Judicial hacia su interior (o lo que era su interior) y a las que Gutiérrez no esquivó en su discurso. La puja externa es con los otros poderes del Estado, por el retiro de él y de Roberto Falistocco, que este jueves ratificaron a los medios pero que todavía no presentaron oficialmente.

La presencia del gobernador Maximiliano Pullaro fue una duda antes del acto. Pero asistió y escuchó a Gutiérrez hacer hincapié en la separación de poderes “como un capítulo inscripto y consolidado” en la actualidad.

El retiro de Rafael Gutiérrez

Luego, en declaraciones a la prensa, reiteró que su retiro será en noviembre próximo. “Me voy cuando yo quiero”, enfatizó, y añadió: “Esa fecha la puse yo”.

En la previa al discurso, Falistocco también ratificó su salida en noviembre, aunque no dijo qué día ni presentó oficialmente su renuncia. “Creo que el mejor modo de irse es estando pleno”, declaró.

En el banco de suplentes esperan Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos (propuestos por el Ejecutivo) fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Los tres no fueron invitados al acto “porque el protocolo no lo dice”, explicó Gutiérrez, quien sostuvo que no puede opinar sobre ellos porque no conoce "sus actuaciones”.

Para saber lo que Maciel, Genghini y Alurralde piensan de cómo debe ser la Corte, “escúchenlos, están declarando (a medios) todos los días”, agregó el presidente del máximo tribunal.

Corte 3 En su último balance del trabajo de la Corte, Rafael Gutiérrez recorrió los 26 años en los que la integró como ministro. Foto: Archivo / La Capital.

En su último balance del trabajo de la Corte, Gutiérrez recorrió los 26 años en los que la integró como ministro. Habló de la labor de capacitación y actualización del Poder Judicial en varias materias y comenzó destacando las que tienen que ver con género.

Luego citó las gestiones de los últimos gobernadores y el trabajo conjunto con el Poder Judicial. Aludió a los allí presentes Antonio Bonfatti, Omar Perotti y Pullaro, y también nombró a Hermes Binner y Miguel Lifschitz.

Gutiérrez indicó que la calidad institucional es importante y que el año pasado tuvieron 101 vacantes en la Magistratura (casi un 27 % del total de jueces en funciones) y algunos titulares debieron cubrir más de una, recorriendo largas distancias.

“Si bien es cierto que a la fecha esa situación ha sido parcialmente atendida, no cabe soslayar que seguimos contando con 66 vacantes definitivas de magistrados en toda la provincia”, advirtió.

También aclaró que en los últimos diez años el porcentaje de incidencia del Poder Judicial en el presupuesto de la provincia fue de 3,33 % promedio, pero a partir de 2026, y con la modificación de la Constitución, que incluye el desprendimiento del MPA y el MPD, pasó a ser de 2.7 %.

Según el presidente de la Corte, la provincia tiene uno de los Poderes Judiciales con menos recursos del país: “Ocupa el número 20 en el orden de asignación de recursos”.

Asimismo, describió que el Poder Judicial cuenta con una planta de cargos estables de 3.409 agentes, que no es modificada hace más de cinco años.

Los edificios del Poder Judicial

El de Santa Fe es parte de los edificios que se anunciaron en 2016 en siete localidades, con un presupuesto base de $800 millones de pesos a valores de ese año.

Están en Rosario, Santa Fe, Reconquista, San Cristóbal, Cañada de Gómez, Casilda y San Lorenzo. El de la capital provincial y el de Casilda, no terminaron de construirse pero están prontos a inaugurarse.