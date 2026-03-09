Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Charla a fondo del DT de Central Jorge Almirón con Ovación. El presente, el futuro, Di María, Marco Ruben, el clásico y mucho más

“Mejorar lo bueno es lo más difícil en el fútbol y es lo que yo vine a buscar a Central”, dijo el entrenador canalla en diálogo con La Capital.

El DT de Central Jorge Almirón está distendido, camina por su departamento hablando un poco de todo, pero siempre de cosas referidas al fútbol. “Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores”, dijo sin dudar, ya en medio de la charla que mantuvo con Ovación.

Allí hizo un recorrido sobre muchos temas, desde el presente del equipo, de lo que pretende para el futuro, de Di María, de Marco Ruben. Por supuesto también del clásico que su equipo viene de ganar en el Parque.

El entrenador de Central se abrió por completo al diálogo y siempre dejó la sensación de pensar en positivo, un buen indicio de cara a lo que se le viene al Canalla.

—Uf, la verdad que ahora puedo respirar tranquilo. Fue una semana brava, pero sabía ya como se viven acá en Rosario este tipo de partidos. Estoy contento porque creo que el equipo fue mejorando un montón de cosas y por eso llegamos bastante bien al clásico. Por suerte lo ganamos y eso es una buena base para todos.

—¿Costó respirar los días previos?

—Son partidos muy lindos para jugar, por lo menos para mí. Siempre deseo este tipo de partidos. No digo que los disfruto, pero sí me gusta esa adrenalina que genera. Con los nervios de siempre, pero veía muy bien al equipo y eso me dejaba tranquilo. De todas formas, siempre están los imponderables, que es lo que genera nervios, pero el partido se desarrolló de manera estable y creo que lo ganamos bien.

Almirón3 El DT canalla, a solas con Ovación. Marcelo Bustamante / La Capital

Almirón y el clásico rosarino

—A los técnicos que vienen de afuera siempre se les pregunta con qué tipo de clásicos es comparable el rosarino.

—Siempre escuché de cómo se vivía el clásico en esta ciudad. Ya dirigí Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán, Boca-River, pero lo que tiene este clásico es que no te podés escapar de la ciudad. Si te toca perder te cruzás con los hinchas todos los días. Son dos equipos muy pasionales y Central venía de una muy buena racha, lo que era una presión extra.

—¿Eso metía mucha más presión?

—Sí, tal cual, pero por suerte se ganó. Yo estaba con mucha confianza en el equipo y fue muy importante ganar en La Plata por la confianza, después de hacer un gran esfuerzo. Poder dar vuelta un resultado siempre te predispone de otra manera, sobre todo para un clásico.

—¿Tenías el dato de que 2013 para acá todos los técnicos, excepción de uno, ganaron al menos un clásico?

—No, la verdad que no tenía ese dato. Ya demasiado sabía que el equipo venía con una muy buena racha. Por ahí si fuera algo negativo por ahí le presto algo más de atención porque estás frente a la posibilidad de revertirlo, ja. Pero no me parece bien autopresionarse.

—De igual forma les tocó una semana con menos presión de la habitual porque hubo partido en el medio.

—Sí, no me tocó vivir eso de que termina un partido y tenés toda una semana por delante, lo que sin dudas hubiese sido mucho más pesado. En este partido con Gimnasia fue clave el resultado, que no hubiese lesionados porque el clásico estaba a la vuelta de la esquina.

Almirón2 “Me ilusiono con la Libertadores porque el equipo está aprendiendo a competir fuerte”. Marcelo Bustamante / La Capital

"La idea era estar tranquilos: la mayoría había ganado clásicos"

—¿Qué pudiste trabajar en esos pocos días?

—No hubo mucho tiempo, además justo un cambio de entrenador del otro lado. La charla la hice el día anterior al partido para que ya supieran quiénes iban a jugar y algún dato específico muy corto del rival porque no teníamos muchas referencias. La idea era estar tranquilos porque la mayoría ya había jugado clásicos y eso les daba confianza.

—¿La situación de Di María fue lo que más costó resolver en el medio del partido?

—No, el día anterior le mostré un par de cosas nomás y en el entrenamiento de pelota parada le molestó cuando fue a patear un córner. El se conoce mejor que nadie y quedamos así, que estaba para jugar. Hasta el momento del partido no le pregunté más nada. En el primer tiro de esquina vi que fue a patear un compañero y se notaba que no estaba al cien, pero la molestia le permitía jugar libremente. Obvio que se cuidaba de hacer algunos movimientos, pero nunca vi que mostrara alguna diferencia con los demás. La que tuvo la metió y después de eso no era necesario seguir forzándolo. Ya había cumplido y fue bueno que no se lesionara más todavía.

—¿En ningún momento del partido temiste en que ibas a tener que sacarlo lesionado?

—No, después del primer tiempo, sin patear en las detenidas y con el partido parejo decidimos que siguiera. En el segundo tiempo salimos mucho mejor, con otra dinámica y una vez que sacamos ventaja no hacía falta exponerlo. Hizo lo que tenía que hacer, el equipo ganó y ahora tiene tiempo para recuperarse.

"Di María hace todo fácil"

—¿Cómo es dirigir a un jugador como Di María?

—A mí se me hace fácil. Le hablo muy poco y cosas específicas, sin exigirle demasiado porque son jugadores que se autogestionan. Conocen perfectamente su físico y saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Hace todo muy fácil, pero además es una persona muy respetuosa con todos, sobre todos con aquellos que tenemos que tomar decisiones.

—Hace unos días contó en una entrevista que tardaste tres o cuatro entrenamientos en llamarlo para charlar en un mano a mano, que te tomaste tu tiempo para hacerlo.

—Fue un poco así con todos para conocerlos porque era la parte inicial de la pretemporada y necesitaba conocerlos. Este es un grupo muy sano, en el que se llevan muy bien entre ellos y sí, recién en el cuarto entrenamiento me acerqué a Angel para comentarle algo. Fue una charla muy corta porque no hacía falta insistirle demasiado en las cosas que uno pretendía, sobre todo con un jugador como él. Por eso digo que con Di María se hace todo muy fácil. Hablamos de fútbol y él entiende todo.

—¿En la semana sos un técnico más observador que otra cosa?

—Trato de no invadir demasiado, sobre todo porque hay muchos partidos seguidos. Intento ser lo más específico y simple posible, explicarles cosas del rival y de ver qué cosas podemos cambiar nosotros en el funcionamiento para tratar de sacar ventaja. Después, fuimos cambiando la manera de jugar dependiendo de los jugadores que teníamos porque algunos se fueron lastimando, como el caso de Campaz. De a poco el equipo se fue ensamblando y creo que tiene todavía mucho potencial y que puede jugar mucho mejor.

—Después del partido con Barracas, todos empezaron a pedir a Di María para la selección. El tiene una decisión tomada, que difícilmente cambie. ¿Cómo hombre de fútbol, lo ves con nivel de selección?

—Sí, porque es un jugador que entiende todo, entiende los momentos del partido, lo que tiene que hacer. La selección juega de manera maravillosa y a mí me encanta, soy un fan de la selección, me gusta el fútbol que practica. Cualquier buen jugador se adapta a eso y Di María en los momentos decisivos estuvo siempre y cumplió las metas que se propuso. Tomó una decisión, pero creo que está vigente y lo demuestra todos los partidos. Todo eso el mundo del fútbol lo valora muchísimo.

—¿Si tenés que definir futbolísticamente hoy a Central que dirías?

—Creo que desde el primer partido a hoy mejoramos muchas cosas. Contra Belgrano tuvimos todo para ganarlo y siempre es importante iniciar un torneo ganando, pero ese partido lo terminé un poco preocupado. No fue una buena cara la que mostramos, más allá de que nos lo dieron vuelta recién en el final. Mejoramos en el sentido de hacer más posesión y no ir constantemente al ida y vuelta. Estamos en ese proceso de mejora y los jugadores fueron agarrando confianza, más allá de que hay varios futbolistas nuevos. Copetti se desenvuelve de otra manera, Pizarro se adaptó bien, Ovando juega como si tuviera muchos partidos encima, Julián Fernández lo mismo y así el resto. El plantel se va conociendo y hay una competencia muy fuerte.

—¿Les falta algo en ataque, ya que no definieron algunos partidos?

—El partido con Belgrano lo dejo aparte, aunque insisto en que no me gustó, pero todos los rivales son diferentes. Depende de lo que proponga cada uno, con Talleres por ejemplo nos llegaron una sola vez y nos convirtieron, por eso el lamento por perder de local. Pero el equipo después se repone, va y gana afuera, por eso creo que hay respuestas positivas en cuanto a la estabilidad emocional. Eso es clave para un equipo grande. Central es un club muy grande y jugar de local es increíble, me gustaría jugar todos los partidos acá porque me encanta cómo vibra la cancha. No tengo dudas que los jugadores van a aprovechar eso cada vez más. El equipo necesita muchos partidos juntos.

—¿Le encontrás alguna explicación lógica a esta diferencia en cuanto a la efectividad que tiene el equipo de local y de visitante?

—El primer partido no lo puedo dejar afuera, pero sí hubo mucha diferencia con los otros que jugamos de local. No nos olvidemos que nos tocó River, que nunca es fácil, y en el último, con Talleres, fuimos muy superiores, pero el fútbol tiene esas cosas. No lo pudimos ni siquiera empatar. Y de visitante el equipo juega bien. Es un equipo que intenta jugar de la misma manera donde le toque, pasa que de visitante los rivales te salen un poco más y te generan espacios. Apuntamos a ser estables en el juego, pero entendemos que de local a visitante la cosa cambia mucho con el tema de la presión.

Almiron1 “Llegamos bastante bien al clásico. Por suerte lo ganamos y eso es una buena base para todos”, aseguró Almirón. Marcelo Bustamante / La Capital

Central de local y visitante

—¿Cómo es dirigir un equipo que viene de ser campeón? Porque no sucede a menudo que después de eso hay un técnico que se va.

—Fue una de las primeras charlas que tuve con los jugadores. Generalmente un técnico llega a un equipo en el que las cosas no están del todo bien, pero acá sucedió lo contrario. Mejorar lo bueno es lo más difícil en el fútbol y es lo que yo vine a buscar, quería mejorar lo bueno. Acá hay una base que viene desde hace varios años y otros jugadores que recién están descubriendo el mundo Central, algo que no es fácil.

—¿Vos ya conociste el mundo Central o creés que tenés mucho más por descubrir?

—Tengo mucho respeto por el hincha. Me gusta mucho entrar a la cancha de Central y el deseo de mejorar cosas y ganar siempre está. Es un club con mucha historia y estamos muy involucrados en mejorar todo para la alegría de la gente. Uno se prepara para ganar y para que la gente esté contenta.

—Con lo que pasó con Belgrano primero y Aldosivi después, ¿sentís que te llevó un tiempo meterte en la piel del hincha, más allá de lo que lograste con el clásico?

—No miro redes ni nada, pero me doy cuenta de esas cosas. Cuando vas ganando de local en la presentación del equipo y te toca perder no es grato porque las energías cambian. Después, vas ganando contra Aldosivi y te empatan sobre el final, te das cuenta que son puntos que se van perdiendo. La comparativa con procesos anteriores siempre está, pero es parte de mi trabajo. Más allá de los resultados del inicio siempre tuve mucha fe de que el equipo mejorara y creo que ya hicimos algo de eso. Sé que tengo buenos jugadores y que el equipo se va sintiendo cada vez más cómodo. Siempre pienso en positivo y en cada paso que daba el equipo veía que había cosas buenas, más allá de que el resultado muchas veces te marca otra cosa.

El concepto de Miguel Russo

—Alguien que se ganó un lugar en el mundo Central sin haber nacido en él fue Miguel Angel Russo. Hace un tiempo, en la antesala de la final de Libertadores que te tocó jugar como técnico de Boca ante Fluminense, te elogió mucho.

—No lo había escuchado nunca, lindas palabras. Miguel me dirigió en México. Fue una persona muy positiva por eso ganó todo lo que ganó. Un entrenador muy respetado, con una enorme cantidad de partidos dirigidos en todas partes. Tuvo momentos buenos y malos como todos los entrenadores. Lo recuerdo dirigiendo un partido clave de Central en la B Nacional, de visitante de Defensa y Justicia. En aquel momento me habían dicho que si lo perdía se iba. Recuerdo que lo ganó 1 a 0 y que desde ahí no paró de ganar hasta lograr el ascenso de Central. Cuando me tocó llegar a Boca, todos hablaban de lo que había hecho Miguel en el club, con mucha admiración y respeto hacia él, que ganó cosas muy importantes en distintos lugares donde estuvo. Me tocó venir a dirigir al Gigante con otros equipos y enfrentar a Miguel, y cuando él entraba a la cancha la gente se ponía de pie para aplaudirlo. Tampoco es común que un técnico repita tantas veces en un club como lo hizo él.

Almirón4 Jorge Almirón está feliz tras el clásico rosarino. Marcelo Bustamante / La Capital

La gran ilusión: la Copa Libertadores

—¿Qué pensás del Central que tiene que afrontar la Copa Libertadores?

—Yo me tengo fe, le tengo muchísima fe al equipo. Me gusta el equipo que tengo, los jugadores que hay, tienen mucha personalidad, juegan bien, un equipo que trata de hacer lo mismo jugando de local o de visitante. El equipo se va a ensamblar bien, tenemos gente de experiencia, tenemos un equipo como para jugar partidos decisivos y eso me motiva y me ilusiona. Además, jugamos de local en un estadio que se hace sentir. Y creo que todas esas cosas son clave para jugar la Libertadores.

—Se te ilumina la cara cuando hablás de la Libertadores.

—(Risas) Porque es la verdad, lo que digo es lo que siento. Me ilusiona. Después, el fútbol tiene mil vueltas, pero me ilusiona. Veo un equipo que se está preparando para eso. Pero lo hablamos muy poco porque el torneo no da respiro. Me ilusiono porque el equipo está aprendiendo a competir fuerte y eso es fundamental para afrontar compromisos decisivos.

—Dirigiste dos finales de Libertadores ¿Qué secretos tiene la copa?

—Secretos no. Hay que estar preparados. Cada rival tiene su historia y su idiosincrasia. Te toca jugar en Colombia con muchísima humedad; en Brasil con campos de juego un poco más grandes ante rivales que compiten dos veces por semana todo el año; con equipos argentinos que son competitivos por donde los mires, del primero al último. No hay secretos, pero sí hay que prepararse muy bien para cada presentación.

—Hablaste de partidos decisivos. Y cuando se supo que venías a ser técnico de Central se habló mucho de la capacidad de Almirón para resolver partidos mano a mano. ¿Sentís que cada mano a mano que juegues va a ser una prueba de fuego?

—No lo tomo como prueba de fuego. Obviamente que uno se ilusiona con partidos importantes. Pero a veces te puede llegar a tocar perder y los golpes son duros. Yo hablo de la ilusión que me genera el equipo y los jugadores, después nos tenemos que preparar. Ahora hay que esperar el sorteo para ver cómo se va dando. Y después sí, ya planificar todo lo que sigue. En la primera fase tenemos tantos partidos seguidos entonces hay que prepararse bien, recuperarse y jugar.

—En el horizonte se viene una final contra Estudiantes. ¿Lo que pasó con el pasillo le agrega un aditivo extra?

—Es una final. Si hay algún condimento más que le puede generar una extra a la rivalidad. Pero es una final. Y la final hay que ganarla, hay que jugarla bien y competir. Estudiantes es un equipo muy fuerte. En los últimos años fue competidor fuerte en la Liga y respetado a nivel internacional. Central tiene que afianzarse y hacerse fuerte en este tipo de partidos.

—El inicio la fase de grupo de la Libertadores va a coincidir en gran parte con la definición del torneo. ¿Sentís que tenés un plantel como para afrontar esa exigencia?

—Cuando me tocó competir en instancias finales y salir campeón, no te alcanza con un solo equipo. Siempre los planteles son lo más importante. Mi idea es siempre repetir el equipo de partido a partido. Quiero que se acostumbren a jugar seguido, a recuperarse y volver a jugar. Por eso repito a los jugadores bastante seguido, para que se acostumbren a competir fuerte. También hay que recordar que tenemos algunos chicos que están lastimados y se están recuperando. Ellos van a ser parte importante de este objetivo, porque siempre hay que estar preparado para el partido que sigue, y este club te demanda competir en todo.

"Lo más lindo es competir"

—¿Cuando hablás de repetir equipo, hablás de repetir los once o te referís a una estructura base del equipo?

—Todos los que se pueda. Para mí los jugadores tienen que estar preparados para jugar siempre, como pasa en Brasil. Van a Europa los chicos brasileños de 20 años y ya tienen 100 partidos en el cuerpo. Nosotros ahora estamos jugando miércoles y fin de semana y eso es buenísimo para los jugadores. Me gusta eso porque lo más lindo es competir.

—¿Y a los que por ahí todavía no llegaron a sumar tantos minutos cómo los ves?

—Cuando va pasando de un partido a otro trato de ir cambiando por ahí tres o cuatro jugadores para que todos vayan adquiriendo minutos de juego. Hay una base que sé cómo responde físicamente. Hay otros que los vamos llevando para ver cómo se adaptan, cómo responden al esfuerzo.

—Hay algunos que están alejados porque se habían retirado y están de regreso, como Marco Ruben. ¿Te sorprendió?

—Sí. Primero hay que decir que está feliz. Es un jugador de fútbol con una energía diferente. Es un líder positivo. Venía del retiro, de un año sin jugar y tenía que adaptarse nuevamente al grupo. Quería hacer una pretemporada aparte. Pero entrenó uno o dos días y ya lo metí con el grupo, a trabajar con la pelota. Lo más importante es la coordinación con el juego, con la distancia, con el tiempo, con los compañeros. Va acumulando entrenamientos y lo vamos llevando de a poco. El se siente bien y juega muy bien. La verdad que se nota en los entrenamientos la calidad para definir, para dar un pase. Obviamente está a otros tiempos, pero un jugador que sabe jugar define de otra manera muchas jugadas. Es importante que está contento, pero insisto en que lo vamos llevando de a poco.

—El otro día lo llevaste al banco en el clásico. ¿Ya lo ves como para saltar a la cancha?

—No lo sé. Tal vez de local en algún partido. Porque en el Gigante hay otra energía. Los rivales también te juegan diferente. Además de Marco llevamos al banco a Mallo y Quintana, que tampoco estaban al cien. Pero todos ellos son jugadores que, si entraban 10 minutos porque tenían que sostener un resultado, tal vez lo hacían. Pero los llevamos al banco como referentes del grupo, los respetan muchísimo y han ganado cosas importantes en el club. Son jugadores que están acostumbrados a jugar ese tipo de partidos. Fue más por una cuestión de presencia que por lo que pudieran jugar.

La vuelta de Marco Ruben

—La lesión que sufrió Copetti, ¿agranda la chance de Ruben de jugar en los próximos partidos?

—No lo sé, pero hay veces que es necesario elegir y para eso la competencia es importante. El fútbol es un poco así.

—¿Tuviste que insistirle un poco para que vuelva? ¿Participaste en la decisión de Marco?

—Marco tenía muy claro que ya estaba retirado del fútbol. No lo conocía personalmente y tuve un pequeño encuentro previo al partido con River, ahí en el vestuario. Charlamos del entusiasmo que generaba la Copa Libertadores, que sería algo lindo, que lo viviera, que el equipo iba a estar bien y que estaba Angel. Le dije que sería lindo contar con él para que se generara una energía importante en el club y en el equipo. Lo pensó unos días y después se tomó la decisión de que pudiera volver. Creo fue una muy buena decisión de nuestra parte, del club y de él también. Yo creo en las cosas épicas y por ahí, quién te dice.

—¿Te llamó la atención cómo está entrenando a los 39 años, después de poco más de un año de parate?

—El juego ha cambiado bastante y ahora el jugador se cuida mucho más. Actualmente es más común ver muchachos de 38, 39 jugando en buen nivel. Eso antes no pasaba, pero ahora se está dando mucho eso de que los jugadores estiren unos años más su carrera. Por ahí este caso es más complejo porque Marco venía de un retiro, pero me sorprendió porque técnicamente está bien, no está descoordinado. Lo importante es que está contento, que se siente bien y que contagia muchísimo.

—Cuando Belloso asumió como presidente dijo que soñaba con un centro de Di María para un gol de Ruben. ¿Te permitís ese sueño?

—Sí. Uno habla de un sueño, pero va de la mano con el trabajo. Desde mi parte colaboramos para que Marco vuelva a jugar y Angel está muy bien, así que no sería raro ver que eso suceda.

La relación con Belloso

—¿Lo conocías a Belloso antes de ser elegido técnico de Central?

—Sólo de haberlo saludado ocasionalmente, no lo conocía así personalmente.

—Te pregunto porque fue muy rápida la decisión.

—Mi primer contacto fue con Lussenhoff y después de eso ya me contactaron los directivos y se dio un avance rápido.

—¿Te entusiasmó la chance?

—Sí, claro. Porque vi el equipo. Se empezó a trabajar en los jugadores que podían llegar y era algo factible. Entonces creí que podía contar con un equipo competitivo. Me tocó llegar a un equipo estable, al que creía que podía mejorarle cosas.

—Cómo es la relación con Belloso?

—Es gente de fútbol, entonces entiende los tiempos. Nos da tranquilidad para trabajar, está cerca, pero sin invadir. Entiende muy bien la función. Lo vi las veces que fueron necesarias y no mucho más. Nosotros trabajamos con total libertad en el complejo, que está muy bien.

—Después del triunfo del clásico, ¿te hubiera gustado que el partido siguiente fuera de local?

—Sí, claro. Pero se dio esta situación y ya nosotros sabíamos antes del partido que se iba a dar de esta manera. Lo que me han dicho es que después de un clásico, sobre todo si te fue bien, que el estadio es una fiesta. Pero bueno, se dio así y el reencuentro se estirará un poco más.

—Al poco tiempo que llegaste tuviste que tomar una decisión difícil con el tema arqueros, porque estaba Broun y llegó Ledesma.

—Fue difícil y es difícil, pero bueno, tomé la decisión. A Broun le tocó jugar la Copa Argentina y lo hizo bien, tiene muchísima experiencia. En algún partido más seguramente le tocará jugar porque están en un muy buen nivel los dos. Creo que Jeremías lo está haciendo cada vez mejor y está logrando regularidad. Es una cuestión de elecciones. Seguramente si le hubiera tocado a Broun lo estaría haciendo bien también.

—¿Hay algún mensaje, algo para decirle, que le puedas contar al hincha de Central?

—No, el hincha es hincha. Creo que está con la expectativa de ver al equipo jugar bien y ganar partidos. Es un momento en el que están disfrutando del nivel de Di María. Nosotros como cuerpo técnico también tenemos que estar a la altura. Entonces cada uno pone lo mejor para tener un muy buen rendimiento y la gente eso lo percibe.