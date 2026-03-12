La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La ceremonia será esta tarde a las 18 en el ECU. Brindará una conferencia sobre “Memorias y futuros feministas para defender y transformar la democracia” .

Esta tarde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) otorgará su máxima distinción , el título de Doctora Honoris Causa, a la investigadora y filósofa Diana Maffía. Desde la universidad rosarina señalaron que el reconocimiento destaca su compromiso académico y político con los derechos humanos, la igualdad de género y el acceso a derechos para las mujeres y la comunidad LGTBIQ+.

El homenaje será este jueves 12 de marzo a las 18 en el ECU (San Martín 750) . Luego de la entrega del honoris causa la distinguida brindará una conferencia magistral: “ Memorias y futuros feministas para defender y transformar la democracia ” .

Diana Maffía es doctora en filosofía (UBA) y una referente en la docencia e investigación interdisciplinaria. Su carrera se ha caracterizado por la innovación académica ya que participó en 1993 del primer cuerpo docente de la maestría en poder y sociedad desde la problemática de género de la UNR , pionera en Latinoamérica.

En la gestión pública se desempeñó como defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (1998-2003) y legisladora porteña (2007-2011), donde fue premiada unánimemente por sus pares con el galardón “El Parlamentario”.

Además dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde 2012 y el Programa de Actualización en Género y Derecho en la UBA. Fue fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y de la Asociación "Tierra Violeta". Su labor busca visibilizar a las mujeres y diversidades como productoras de conocimiento, desafiando el androcentrismo y el eurocentrismo científico.

Reconocimiento en la UNR

"La entrega de esta distinción se produce en un marco de resistencia del sistema público universitario, de ciencia y tecnología frente a políticas de desfinanciamiento y descrédito", señalaron de las universidad. Y agregaron que "ante el deterioro de las instituciones democráticas y el cuestionamiento de los derechos humanos desde esferas estatales, la UNR considera indispensable reivindicar trayectorias intelectuales y vitales como la de Maffía, que fortalecen el orgullo por la universidad pública y la democracia".

Maffía ya cuenta con el Honoris Causa de las universidades nacionales de Córdoba, Mar del Plata, del Litoral y la Universitat Jaume I de España, sumando ahora este reconocimiento de la ciudad de Rosario.