La Capital | Economía | Lácteos Verónica

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Con plantas paralizadas, salarios adeudados y más de 700 trabajadores afectados, legisladores nacionales impulsan un proyecto para advertir sobre el impacto económico y social del conflicto

12 de marzo 2026 · 15:57hs
La crisis de Lácteos Verónica compromete 700 puestos de trabajo.

La crisis de Lácteos Verónica compromete 700 puestos de trabajo.

Los casi 700 trabajadores de Lácteos Verónica apuestan a que si el conflicto trasciende las fronteras de las localidades santafesinas de Clason, Lehmann y Suardi en las que se encuentran las plantas productivas de la empresa tendrán más chances de encontrar una solución y lograr la reactivación de la empresa. En la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto de resolución para advertir sobre la situación que atraviesa la una de las firmas históricas del sector lácteo argentino, con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe.

Cuando una empresa de esta magnitud entra en crisis, no solo afecta a sus trabajadores sino también a productores, transportistas y a toda la cadena productiva.

La situación en Lácteos Verónica se tensa aún más en los últimos días cuando trabajadores de la firma recibieron telegramas en los que se les notificó una reducción de la jornada laboral y de sus salarios. Durante el fin de semana pasado, los trabajadores junto a sus familias se manifestaron con quema de cubiertas y protestas en los accesos a los establecimientos que la firma posee en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

En el Congreso

La presentación en Diputados se da en medio de un conflicto que se profundizó en los últimos meses. Días atrás, familiares de trabajadores difundieron un reclamo colectivo en el que describen una situación crítica, con salarios adeudados, reducción de horas y paralización de la producción en distintas plantas. Todas estas medidas, sin plan preventivo de crisis, ya que las presentaciones realizadas por la empresa fueron rechazadas por no presentar los balances.

>> Leer más: Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Según señalaron, los empleados denuncian atrasos salariales que en algunos casos se extienden por varias semanas, además de incumplimientos en aportes previsionales, el pago de la ART y otros compromisos laborales. Así como el cierre definitivo de los depósitos ubicados en la ciudad de Rosario.

Impacto en la cuenca lechera

El conflicto también genera preocupación en otros sectores de la cadena láctea, como productores tamberos, con quienes la deuda asciende a 60 millones de dólares, configurando un daño estructural a la producción lechera santafesina.

La iniciativa diputada nacional Caren Tepp, que cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Germán Martínez, Diego Giuliano y Agustín Rossi, expresa preocupación por la paralización casi total de las plantas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, así como por el cierre de distintos depósitos en el país, una situación que afecta a más de 700 trabajadores y genera incertidumbre en toda la cadena productiva vinculada a la actividad lechera.

“Detrás de cada planta paralizada hay familias, pueblos enteros y una economía regional que depende de esa actividad”, explicó Tepp, autora de la iniciativa.

En el proyecto, la legisladora también manifestó su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y planteó la necesidad de visibilizar el impacto social y productivo que podría generar la profundización de la crisis en una empresa clave para la cuenca lechera santafesina.

“Se trata de una actividad estratégica para Santa Fe. Cuando una empresa de esta magnitud entra en crisis, no solo afecta a sus trabajadores sino también a productores, transportistas y a toda la cadena productiva”, finalizó Tepp.

Noticias relacionadas
Inflación. El precio de la carne impulsó la suba del rubro alimentos.

La inflación de los trabajadores fue de 2,7% en febrero y acumula 5,5% en el primer bimestre

En el segundo día de Expoagro se registraron 70 mil visitantes.

Expoagro: el repunte ganadero atrae la oferta de crédito y planes de inversión

expoagro: san lorenzo mostro la fuerza productiva de su entramado industrial y portuario

Expoagro: San Lorenzo mostró la fuerza productiva de su entramado industrial y portuario

El gobierno santafesino alerta por la morosidad en alza de familias y empresas y un mercado interno que no logra despegar

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Así lo resolvieron las federaciones nacional en base al mandato que llevaron las delegaciones de Rosario. Salarios y ley de financiamiento, entre los reclamos

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma