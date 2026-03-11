La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Expectativa por el discurso de Rafael Gutiérrez, el último que brindará como presidente e integrante del máximo tribunal de la provincia

La Corte Suprema de Santa Fe durante la toma de juramento al Cuerpo Médico de Peritos Especializados, el martes pasado.

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez , inaugurará este jueves el año judicial 2026 en la provincia con un discurso que, además de tradicional, tendrá una fuerte carga simbólica: será el último como titular e integrante del máximo tribunal .

La convocatoria, prevista para las 11.30, se realizará en el salón de actos de la Corte Suprema en la ciudad de Santa Fe, encabezada por Gutiérrez por decimocuarta vez como presidente del alto tribunal. Se espera la presencia de autoridades varias, entre ellas el gobernador Maximiliano Pullaro , e invitados especiales.

Por lo pronto, la alocución de Gutiérrez se centrará en los programas, proyectos y obras realizadas y en marcha por parte del Poder Judicial de la provincia.

Otro tópico que seguramente abordará es la problemática de las vacantes en la Justicia santafesina . El propio Gutiérrez le dijo a La Capital en diciembre pasado: “Se fueron cubriendo, pero todavía quedan muchas. Esperamos que el año próximo (por 2026), o en los primeros seis meses, estén todas cubiertas” .

Embed - CSJSF - Acto Oficial de Apertura del Año Judicial 2026

Asimismo, el titular de la Corte Suprema podría hacer mención a la inauguración del nuevo ala del edificio de los Tribunales Provinciales de Santa Fe, programada para junio.

Se trata de un proyecto cuya ejecución demandó varios años y que viene de generar controversia partir de la decisión del alto tribunal de otorgar los nuevos espacios al Poder Judicial y no al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa, como estaba previsto en un principio, ya que como consecuencia de la reciente reforma constitucional en Santa Fe ambos organismos son autónomos.

Trayectoria de Rafael Gutiérrez

Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Integrante del Poder Judicial de la provincia, desde 1975, iniciándose como secretario de Primera Instancia, juez de Primera Instancia, juez de Cámara de Apelación e integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe como ministro desde 2000, habiendo presidido la misma durante los períodos 2001 a 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2026.

Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus)durante el período 2008-2010, 2010-2012, 2014-2016 y 2016-2018. Fue secretario durante los períodos 2002-2004 y 2004-2006.

Integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe (2001-2003 y 2005-2006).

Profesor titular de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe durante el período 1978-1995.

Presidente del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe (2001-2003, 2005-2006, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2026).

Vocal de la Junta Electoral Nacional. Elecciones presidenciales en abril de 2003. Elección de legisladores nacionales en setiembre de 2003. Elección de legisladores nacionales en 2005. Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias Nacionales en mayo de 2011. Elecciones presidenciales en octubre de 2011. Elección de legisladores nacionales en octubre de 2011.

Presidente del Consejo Rector del “Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina”.

Integrante de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, desde su creación en abril de 2002 hasta la fecha.

Presidente de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) durante los períodos 1992-1994, 1994-1996.

Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe durante los períodos 1991-1993, 1999-2000. Fue secretario desde 1987-1989 y vicepresidente desde 1989 a 1991.

Representante Alterno junto con el Presidente de la Jufejus ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Coordinador de la Comisión de Asuntos Institucionales e Internacionales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincia Argentinas (Jufejus) del 16/6/06 a diciembre de 2008.

Integrante de la Comisión de Selección para los concursos convocados por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Rg

Participó como observador en representación de la Jufejus en las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en Honduras y el Salvador en 2004.

República de El Salvador. Con motivo de la Reunión Extraordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados, en 1994, fue declarado visitante distinguido por el Concejo Municipal de la ciudad de San Salvador

Representante argentino ante la Federación Latinoamericana de Magistrados, habiendo concurrido en ese carácter a reuniones realizadas en Brasil, Chile, Paraguay y El Salvador.

En su carácter de presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, presidió la delegación de magistrados de las provincias argentinas que participó en las jornadas sobre “Estudios de las Instituciones Judiciales Españolas” organizadas por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España (1995).

En su carácter de presidente de la Federación Argentina de la Magistratura presidió la delegación de magistrados de las provincias argentinas que participó en el seminario sobre el Consejo de la Magistratura italiano “Organización y Autogobierno” (1996), realizado Roma .

En su carácter de presidente de la Federación Argentina de la Magistratura presidió la delegación de magistrados de las provincias argentinas que participaron y completaron el “Programa sobre Sistema Judicial de los Estados Unidos” (1997), realizado en la ciudad de Williamsburg y patrocinado por The National Center for State Courts.

Estados Unidos: invitado a participar como presidente de la Jufejus a la octava edición del Programa “Justicia en Cambio-Sociedad Civil, Abogados y Jueces- Un Proyecto en Administración de Justicia” (Washington DC, Williamsburg y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 2008).

Santa Fe: miembro del Comité de Honor de las XXXIV Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, “La responsabilidad en el ámbito del Derecho Público” (2008).

Argenjus (Argentina Justicia): integrante del jurado como presidente de la Jufejus en el Concurso Argenjus 2008 de Ideas y Propuestas sobre el tema “El rol del Juez en la sociedad contemporánea, la imagen de la justicia y las relaciones con la sociedad” (2009-2010).

Santiago de Chile-Ceja: asiste invitado como presidente de la Jufejus al “ Programa Regional sobre Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad en los Poderes Judiciales” (2009).

Washington DC, Estados Unidos: asiste invitado como presidente de la Jufejus al seminario sobre “Educación Judicial y Seguros”, organizado por la International Judicial Academy (2009).

Pilar (Buenos Aires): participación en el 7º ciclo de coloquios “Buscando el acercamiento de los jueces a las ciencias”, organizado por

la International Judicial Academy (2009).

Costa Rica-República Dominicana: como presidente de la Jufejus participó en la firma del “Convenio marco de colaboración entre la Jufejus, Reflejar y la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica” y de la firma del “Convenio con la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana” (2009). al

Buenos Aires: participación como presidente de la Jufejus en el “VII Encuentro de Cortes Supremas del Mercosur” y de la “Conferencia de Cortes Supremas de las Américas: el estado de Derecho” (2009).

Paraná (Entre Ríos): participación en el Comité de Honor de las 35ª Jornadas Nacionales y 5º Congreso Internacional de Derecho Administrativo (2009).

Montevideo (Uruguay): participó en la “XV Cumbre Judicial Iberoamericana” (2010).

En su carácter de Presidente de la Jufejus, integra el Comité Consultivo Académico 2011, creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Plan Nacional de Capacitación Judicial.

Socio Honorario de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (2009).

Integra el Consejo Académico de las VII Jornadas de Derecho Judicial “Responsabilidades Judiciales: Política, Administrativa, Civil y Penal”, organizadas por el Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral (2014).

Montevideo (Uruguay): participó en la “XV Cumbre Judicial iberoamericana-Primera Reunión Preparatoria” (2014).

Representante de la Jufejus ante Eorusocial para el tema Método Alternativo de Solución de Conflictos (MASC).

Integrante del grupo de trabajo “Lucha contra la corrupción: fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional y de las estrategias para la recuperación de activos”, de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Integrante de la Comisión Judicial para la Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de presidente de la Jufejus.

Miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba-“Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Región Centro” (2016).

Participó en la Primera Reunión Preparatoria de Coordinadores Nacionales de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana- Ecuador 2018 (Panamá, 2016).

Integrante de la Comisión Asesora de Presidentes de la Jufejus, en 2022.

Presidente de la Comisión Asesora de Presidentes de la Jufejus, en 2024.

Presidente del Tribunal de Ética previsto en el Código de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (2022).

Presidente de la Comisión Asesora de Presidentes de la Jufejus (2024).

También participó en numerosos congresos provinciales, nacionales e internacionales. Ha dictado conferencias sobre temas vinculados a la organización y funcionamiento del Poder Judicial y otras materias del Derecho en colegios profesionales, unidades académicas, organizaciones intermedias provinciales, nacionales y extranjeras.

Vocal de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (período 2024-2026.

Presidente de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2025).

Tras el acto de este jueves empezarán a recortarse cambios en el horizonte de la Justicia santafesina: si bien resta conocerse las fechas, tanto Gutiérrez como Roberto Falistocco adelantaron su decisión de retirarse en noviembre. Previamente, en septiembre, será el turno de Eduardo Spuler.

En ese marco, sus reemplazantes acaban de ser designados y respaldados por la Asamblea Legislativa: Diego Maciel (el primero en asumir), Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde.

>>Leer más: Rafael Gutiérrez: "La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

La renovación de la Corte Suprema, un objetivo fijado desde el arranque del gobierno de Pullaro, ya tuvo una primera tanda de incorporaciones: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, en reemplazo de María Angélica Gastaldi y Luis Netri y para ocupar el séptimo lugar en el máximo tribunal, creado por ley. El único ministro con antigüedad que permanece es Daniel Erbetta, quien todavía no cumplió los 75 años.

La actualización de la Corte Suprema incluye a su secretario General, Eduardo Bordas, quien programó su retiro para junio y cuyas vastas funciones serán redireccionadas por los integrantes del cuerpo.

Conferencia magistral

Las actividades previstas en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe concluirán, a partir de las 18, con una conferencia magistral de Manuel Atienza.

El jurista y filósofo español expondrá acerca de “Los desafíos del Poder Judicial en el mundo contemporáneo”.