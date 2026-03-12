La Capital | Información General | empleadas domésticas

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos de marzo

El gobierno dispuso una suba del 1,5% en febrero y otra en marzo para trabajadores de casas particulares. También se pagará un adicional de hasta $20.000

12 de marzo 2026 · 11:04hs
El acuerdo por el bono extra surgió en la sesión del 24 de febrero

El acuerdo por el bono extra surgió en la sesión del 24 de febrero, ante el pedido de necesidad de los dirigentes del sector

El gobierno nacional fijó un nuevo aumento para el personal de casas particulares y confirmó el pago de un bono extraordinario. La medida estableció una suba del 1,5% en febrero y otro incremento del mismo porcentaje en marzo sobre los salarios mínimos del sector.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti.

La norma estableció "un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del 1,5% a partir de febrero de 2026", calculado sobre los salarios vigentes en enero. Además, el Gobierno dispuso otra actualización del 1,5% en marzo, que se aplicará sobre los valores ya ajustados de febrero.

El aumento rige para todo el país y alcanza a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares.

Bono extraordinario para empleadas domésticas

Además de la actualización salarial, la resolución estableció el pago de sumas no remunerativas que variarán según la carga horaria semanal del trabajador. El bono será pagado junto a los salarios de febrero y marzo.

Los montos definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son los siguientes:

  • $20.000 para quienes trabajen 16 horas semanales o más

  • $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 15 horas semanales

  • $8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales

El acuerdo por este pago adicional surgió durante la sesión plenaria del 24 de febrero, en la que participaron representantes de los trabajadores, del sector empleador y autoridades de la comisión que regula la actividad.

Salarios del empleo doméstico: cuánto se paga desde febrero

Con el aumento del 1,5% aplicado en febrero, las remuneraciones mínimas quedaron de la siguiente manera:

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.953,99 por hora | $493.250,50 por mes

  • Sin retiro: $4.317,86 por hora | $547.807,65 por mes

Cocineros/as y tareas específicas

  • Con retiro: $3.751,59 por hora | $459.265,68 por mes

  • Sin retiro: $4.100,04 por hora | $509.632,54 por mes

Caseros/as

  • Sin retiro: $3.546,67 por hora | $448.433,64 por mes

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.546,67 por hora | $448.433,64 por mes

  • Sin retiro: $3.952,85 por hora | $498.106,75 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, planchado y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.298,85 por hora | $404.702,98 por mes

  • Sin retiro: $3.546,85 por hora | $448.433,64 por mes

A estos valores se suma la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la carga horaria semanal.

Cómo quedarán los sueldos en marzo

Con el segundo aumento del 1,5%, los salarios mínimos del sector pasarán a los siguientes valores:

Supervisor/a

  • Con retiro: $4.013,30 por hora | $500.649,26 por mes

  • Sin retiro: $4.382,63 por hora | $556.024,77 por mes

Cocineros/as y tareas específicas

  • Con retiro: $3.807,86 por hora | $466.154,67 por mes

  • Sin retiro: $4.161,54 por hora | $517.277,03 por mes

Caseros/as

  • Sin retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes

  • Sin retiro: $4.012,14 por hora | $505.578,35 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, planchado y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.348,33 por hora | $410.733,52 por mes

  • Sin retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes

