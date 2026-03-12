Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's frente a Lanús, en el próximo compromiso, tendrá como arbitro principal a Bruno Amiconi, quien tuvo una polémica intervención en el VAR ante Platense

La intervención del VAR ante Platense fue muy cuestionada por los hinchas de Newell's.

Más allá de este manto de tensión que lo envuelve y parece condicionar cada intento, Newell's no tendrá que descuidarse y deberá estar atento en todos los flancos en la próxima visita a Lanús , este martes a las 19, por la 11º fecha del Apertura.

Es que, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, todo el escenario de cuestionamientos y polémicas que tuvo que padecer en la jornada anterior en relación a la actuación del equipo arbitral, el conjunto leproso no podrá distraerse.

Poniendo el foco de atención en la supervisión arbitral, los jugadores y los hinchas rojinegros tendrán que saber que Bruno Amiconi, quien estuvo integrando el VAR frente al Calamar, ahora fue designado por las autoridades de AFA como juez principal de este duelo en La Fortaleza.

Newell's ya lo tuvo a Amiconi

Vale precisar que Amiconi, junto a Álvaro Carranza, fueron los responsables de analizar el VAR en el encuentro ante el equipo de Saavedra, y sus determinaciones generaron fuertes críticas entre los simpatizantes de Newell’s, sobre todo en la jugada que desembocó en el gol de Walter Mazzantti, y que fue anulada a instancias del VAR.

En esa acción, hubo un camiseteo entre Facundo Guch y Tomás Silva, el lateral izquierdo de Platense, que viendo las repeticiones se ve una jugada intrascendente, en la que el futbolista rojinegro tira de la remera el rival.

El VAR no replicó en otros sectores

Esa agudeza visual no se replicó en otros sectores de la cancha ni en otros momentos del partido. Se terminó advirtiendo una hormiga, no un elefante, y eso exasperó al pueblo leproso.

De esta manera, según designó la AFA, para el duelo frente a Lanús en el Gran Buenos Aires por la zona A, el juez será Bruno Amiconi, el asistente 1 Gerardo Lencina, el asistente 2 Marcelo Errante, el cuarto será Kevin Alegre, y el VAR estará a cargo de Pablo Echavarría,y será AVAR Mariano Ascenzi.

