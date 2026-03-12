La Capital | La Ciudad | Opus Dei

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

La casona de barrio Martin está en refacción. A mitad de año empezarán a funcionar los consultorios del Sindicato de Luz y Fuerza

12 de marzo 2026
Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Hace dos meses, la pesada puerta de la casona de la esquina de 9 de Julio y Ayacucho volvió a abrirse. Arquitectos, albañiles y pintores dieron inicio al proyecto para convertir a la antigua residencia del Opus Dei en un moderno centro de salud para los afiliados al sindicato de Luz y Fuerza. Una nueva vida para la antigua residencia de la agrupación católica que desde Rosario se extendió a todo el país.

La mansión de barrio Martin se puso a la venta en septiembre de 2024 y nueve meses después fue adquirida por el sindicato de Luz y Fuerza con el objetivo de instalar allí consultorios médicos. El edificio de tres plantas con mansardas de tejas rojas y fachada de inspiración alemana se construyó en 1930, tiene 14 habitaciones con baños privados y una capilla en el subsuelo, elegante y completamente cubierta de madera y mármol.

La construcción integra el catálogo del patrimonio histórico de la ciudad, que obliga a la preservación de aquellos inmuebles que tienen un valor cultural que debe ser conservado. La casona fue levantada por una familia alemana, los Werner, propietaria de Molinos Félix. La empresa fundada en el año 1889 por Emilio Werner, dedicada a la molienda de trigo para obtener harinas, sobrevivió a su creador y actualmente es una de las mayores proveedoras de la industria alimenticia.

>> Leer más: Barrio Martin: ponen a la venta una casona histórica del Opus Dei que esconde más de un secreto

Según recuerda el arquitecto Pablo Mercado, especialista en patrimonio, la casa fue construida como vivienda para la familia Werner, "uno de los más fuertes molineros de argentina por haber tenido la astucia de haber reemplazado sus molinos de vapor por máquinas eléctricas".

La obra quedó en manos de Hermann Waltz, un arquitecto nacido en el sur de Alemania que encontró en Rosario su lugar en el mundo. Fue el mismo profesional que puso su firma al edificio de oficinas de Molinos Fénix, en Córdoba al 1400, y el edificio Metaldine, de Mitre y San Lorenzo, además de varias residencias para la comunidad alemana.

Sin embargo, en barrio Martin, la mansión de la esquina de Ayacucho y 9 de Julio es más conocida como "la casa del Opus", ya que la orden católica tuvo allí en distintas épocas una residencia para estudiantes universitarios y para sacerdotes que llegaban en misiones pastorales a la ciudad.

Leer más: Rosario, cuna del Opus Dei en la Argentina

Cambio de época

En septiembre de 2024, en la propiedad se colgó un cartel de venta. Unos años antes, en Argentina y en Uruguay, se habían iniciado acciones judiciales contra la orden por presunta trata de personas, reducción a la servidumbre y explotación laboral de mujeres (que pertenecían a la organización como numerarias auxiliares). La investigación develó un sistema de trabajo no remunerado, aislamiento y coacción sobre mujeres de sectores vulnerables. Por eso, la novedad de la venta de la casona trascendió las fronteras del barrio Martin.

Nueve meses después, en mayo, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario compró el edificio con el objetivo de ampliar el centro de salud que actualmente funciona en la sede gremial de Paraguay al 1100. Y a medidos de enero pasado comenzaron los trabajos en el interior de la residencia para alojar consultorios médicos, de imágenes y de salud mental. La fachada y la estructura de la mansión, mantendrán su originalidad.

El titular del sindicato de Luz y Fuerza, Alberto Botto, destacó que el edificio "tendrá una adecuación mínima" para el funcionamiento del centro de salud. "Apenas se modificarán algunas cuestiones internas que lo van a hacer más funcional, pero su aspecto tanto interno como externo no tendrán grandes modificaciones".

La casa estaba en perfectas condiciones de mantenimiento, conservando los pisos de madera, la ornamentación de las paredes y los techos originales. Un punto a favor que facilitó la decisión de compra. "Es una construcción de 1930 y realmente es un lugar histórico, que nosotros vamos a conservar intacto y darle un nuevo uso como espacio médico", comentó.

Actualmente, el centro de salud de Luz y Fuerza funciona en la sede sindical. Son cuatro consultorios de especialidades médicas y dos de odontología. Cuando se inaugure el nuevo edificio, permitirá sumar no sólo más especialidades, sino también consultorios de imágenes, de salud mental, un laboratorio bioquímico para la extracción de sangre y un centro de rehabilitación.

Los servicios estarán disponibles en forma gratuita para los afiliados al gremio, pero el proyecto incluye la posibilidad de establecer convenios con otros sindicatos para ofrecer servicios. "Nuestro objetivo es que la familia de los trabajadores pueda acceder a atención primaria gratuita, sin cobro de plus médico, con un esquema de atención personalizada, cercana y de calidad. Además, el espacio contará con infraestructura adecuada para recibir a compañeras y compañeros del interior de la provincia que deban realizar tratamientos en la ciudad", indicó Botto.

La apertura del centro de salud está pensada para mediados de año, en consonancia con los festejos por el 98° aniversario de la fundación del sindicato. Para el dirigente gremial, el centro de salud será "una herramienta para garantizar el acceso a una salud de calidad a todos compañeros y compañeras. Un espacio necesario por el momento crítico que atraviesa el país", concluyó.

El camino del Opus Dei en Rosario

La labor del Opus Dei en la Argentina comenzó en Rosario, tal como se indica en su página web. Allí se destaca que el obispo de la ciudad, el cardenal Antonio Caggiano, se lo había solicitado expresamente al sacerdote español y fundador de la orden, Josemaría Escrivá de Balaguer, en repetidas ocasiones, a través del trato epistolar que mantuvieron.

El 12 de marzo de 1950, sacerdotes y profesores del Opus llegaron a Argentina para conocer el país y preparar el trabajo apostólico. A instancias del cardenal Caggiano, Balaguer dispuso que se quedaran en Rosario, donde comenzaron a desarrollar, respectivamente, su tarea pastoral y profesional.

El 31 de agosto de ese mismo año, se instalaron en una casa alquilada en San Juan 865. Un lugar modesto que alojaría a la primera institución local de la orden: La Residencia Universitaria Litoral, que se mudó después a la casona de barrio Martin que ahora alojará al nuevo centro de salud.

