En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

El presidente de la Corte Suprema enfatizó que la estabilidad institucional depende de evitar conflictos. Igualmente hizo planteos indirectos al gobernador

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez , dio este jueves su último discurso como ministro del máximo tribunal -se retirará hacia fines de 2026- en la apertura del año judicial y, además de repasar la gestión como lo indica la ley, buscó dar un mensaje de distensión hacia el Ejecutivo, sin dejar de sumar advertencias sobre la división de poderes.

Iniciado su discurso, que duró casi una hora, Gutiérrez se enfocó en tender un puente con el Ejecutivo, y el gobernador Maximiliano Pullaro , con quien la Corte mantuvo una disputa en 2024 y parte de 2025 por la renovación del cuerpo, entre otras cosas, que en principio se habría allanado .

“Para estar a la altura de los esfuerzos históricos, considero que debemos evitar distraemos en disputas cotidianas, en distracciones triviales, y en su lugar abocarnos al rediseño y fortalecimiento de nuestras instituciones”, sostuvo.

Luego dijo que los grandes temas de la sociedad “nunca encontrarán una resolución que los comprenda si partimos de la base de confrontaciones y disputas”. Por el contrario, sostuvo que se deben construir sobre aquellas “bases sólidas”, que son los “elementos que nos unen”, y no sobre la “fragilidad de aquello que nos separa, que nos divide” .

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inauguró su año judicial

Límites y mensaje

De a poco se fue introduciendo en un tema sensible que sumó a la mencionada tensión: la división de poderes. Gutiérrez defendió con firmeza el concepto, advirtiendo que ninguna autoridad debe interferir en las facultades de las otras.

En esa línea, explicó que el Poder Judicial tiene una función política del bien común, no partidaria, una función de imparcialidad de los magistrados. Pero que, “como los otros poderes, tiene sus límites”.

“La estabilidad de los magistrados y la independencia de los poderes políticos no son privilegios de casta sino la armadura que protege la imparcialidad del juez”, dijo, probablemente en alusión a cuando el gobernador sostuvo que los magistrados eran privilegiados "con coronita".

Y añadió: “Solo a través de una verdadera autonomía financiera y funcional el Poder Judicial puede erigirse en un tercero desinteresado, capaz de transformar la letra fría de la ley en una justicia viva”. Por eso, dijo no temer “en volver la mirada una y otra vez sobre el concepto, sencillo y a la vez rico, de la división de poderes”.

Resaltó como necesaria relación de coordinación y colaboración entre los poderes, “pero no puede por otro lado debilitar el riguroso resguardo que debe flanquear una indebida intromisión en potestades ajenas” porque pondría en riesgo el esquema de frenos y contrapesos.

Absolutismo

Difícil desagregar los conceptos del ministro de las discusiones pasadas con el gobierno provincial. “Como ya todos sabemos, el poder político del absolutismo fue limitado, precisamente, con la herramienta de la separación de los poderes”, indicó.

Y completó: “Los jueces no debemos gobernar, debemos poner límites a los demás poderes. Los otros poderes del Estado no deben judicializar sus decisiones innecesariamente, lo que cada uno debe hacer es cumplir la función que le adjudica la Constitución”. Vale recordar que el gobierno recusó a cuatro integrantes de la Corte en el marco de los reclamos judiciales vinculados a la reforma previsional.

Por eso, recordó que la Corte viene señalando en distintas oportunidades que le parece “muy relevante que cada uno de los tres poderes del Estado, en todos los niveles, cumpla con la función constitucionalmente asignada”.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los magistrados, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, insistió y finalizó el capítulo.