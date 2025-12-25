La Capital | Ovación | Central

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

En un rearmado de plantel en el que se trabaja, el Canalla cuenta con una base. Al protagonismo en el torneo local se agrega el desafío de la Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de diciembre 2025 · 10:51hs
El Central campeón de la Liga 2025 conserva por ahora a la mayoría de sus futbolistas.

Leonardo Vincenti / La Capital

El Central campeón de la Liga 2025 conserva por ahora a la mayoría de sus futbolistas.

Central empieza a despedir un buen año y pone el foco en lo que será un 2026 con una exigencia extrema, con las obligaciones de siempre en el torneo local, otra vez la Copa Argentina, pero también con la ilusión de la Copa Libertadores.

Para todo eso, que será complejo por supuesto, hay una base que el Canalla al menos hoy mantiene y que deberá potenciar para que toda esa ilusión encuentre el mayor sustento posible.

Desde el momento en que finalizó la competencia en este 2025, con una eliminación temprana en el torneo Clausura, en Arroyito se pusieron como meta el rearmado del plantel, etapa a la que sin dudas le restan unos cuantos capítulos.

La base del campeón de la Liga 2025

Pero uno de ellos por ahora lo tiene controlado. Y es la base del equipo que viene de ser campeón de la Liga 2025 (así lo determinó la Liga Profesional por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual) y que siempre se sintió protagonista.

DimaLV
Ángel Di María es la figura excluyente que tiene Central. Ahora a Fideo lo dirigirá Jorge Almirón.

Ángel Di María es la figura excluyente que tiene Central. Ahora a Fideo lo dirigirá Jorge Almirón.

El mayor cambio que sufrió Central fue ni más ni menos que la salida del entrenador Ariel Holan, a quien todos los imaginaban sentado en el banco canalla en 2026. En su lugar apareció Jorge Almirón, un técnico de gran recorrido y con mucha experiencia en Copa Libertadores. Esencialmente por esto último se fue en busca de él.

El cambio más notorio en Central fue la salida de Ariel Holan y la llegada de Jorge Almirón

¿Qué tiene Almirón hoy aun sin haber tomado las riendas del equipo? Un plantel que prácticamente no sufrió bajas, al menos de las consideradas importantes.

El flamante DT canalla se encontrará con prácticamente el mismo equipo que viene de ser protagonista tanto en el Apertura como en el Clausura.

Broun y Quintana hicieron punta

De los jugadores a los que se les vence el contrato dentro de una semana, el club logró retener Jorge Broun y Carlos Quintana.

VelizMB
Alejo Veliz, una de las principales cartas de gol de Central. Al Canalla se le viene la Libertadores.

Alejo Veliz, una de las principales cartas de gol de Central. Al Canalla se le viene la Libertadores.

En este punto lo que resta resolver es la situación de Ignacio Malcorra, a quien los hinchas quieren ver un tiempo más en Arroyito, pero que está en medio de una negociación con el club a esta altura un tanto turbulenta.

Por lo demás, nadie se fue, lo que no quiera decir que algo de eso no suceda en las próximas semanas. Además de Fatura y Quintana (está lesionado y no estará disponible para la pretemporada), están Facundo Mallo, Enzo Giménez, Agustín Sández, Franco Ibarra, Federico Navarro, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Alejo Veliz y otros tantos.

Lo que encontrará Jorge Almirón

Es decir, Almirón no se encontrará con un plantel desmembrado por ventas ni mucho menos. La idea de la dirigencia es ofrecerle el mayor potencial posible. Parte de ese potencial es la base ya existente y, por supuesto, el aporte de algunos refuerzos.

Almiron
Jorge Almirón fue el elegido para ocupar el puesto que quedó vacante tras la salida de Ariel Holan.

Jorge Almirón fue el elegido para ocupar el puesto que quedó vacante tras la salida de Ariel Holan.

Esa es otra parte de la historia en la que seguramente se está trabajando mucho, aunque por el momento no hubo grandes novedades al respecto. Se estima que será no menos de cuatro las caras nuevas. El número podría ser mayor en la medida que aparezca alguna venta. Pero la idea es no transferir a ninguno de los habituales titulares.

Hay mucho trabajo por delante en Central y seguramente la situación de Malcorra es la que más dudas genera. De darse un acuerdo con Nacho, en Arroyito estaría garantizada la base de ese muy buen 2025 que está dejando atrás.

