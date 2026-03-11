Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

El oficialismo selló un acuerdo y pulía detalles con el PJ. El cargo de viceintendente, afuera. Diputados peronistas, con proyecto propio

Unidos busca un acuerdo con el peronismo para sacar la ley de municipios por unanimidad en el Senado.

La ley orgánica de municipios se encamina a tener este jueves media sanción en la Legislatura. Unidos construyó hacia dentro los acuerdos y apuesta a llegar a un entendimiento con los senadores del peronismo.

La tarde del miércoles fue intensa en reuniones. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia , se encontraron en la Casa Gris con los senadores de Unidos para revisar los últimos detalles .

“El proyecto está en un 95 %. Quedan detalles, no son de fondo”, dijo a La Capital uno de los participantes de la reunión.

Al caer la noche había conversaciones con los representantes departamentales del PJ . Aunque Unidos está sobrado en votos, el objetivo es sacar la ley por unanimidad.

La ley orgánica de municipios es una de las normas más importantes derivadas de la nueva Constitución: le dará operatividad a la autonomía de los gobiernos locales.

“Es una ley que debe regir por los próximos 30, 40 ó 50 años”, dijo la semana pasada a este diario el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El desafío es diseñar una norma que les sirva tanto a una ciudad-Estado como Rosario como a las actuales comunas, que son mayoría.

La ley regula las competencias y atribuciones de los municipios. También su estructura política, en función de su población.

Hasta 3 mil habitantes tendrán un intendente y tres concejales. Hasta 10 mil habitantes, un intendente y cinco ediles. A partir de allí, sube a siete, nueve y once concejales, de acuerdo a la cantidad de habitantes.

En el caso de Santa Fe y Rosario, se establece que mantendrán la misma cantidad de concejales hasta que dicten su propia carta orgánica.

Los debates en Unidos

Quedó fuera del proyecto el cargo de viceintendente. Fue un pedido inicial del intendente de Rosario, Pablo Javkin. Según el partido Creo, el objetivo era despejar un factor de rosca política e incluso de condicionamiento de un Concejo con mayoría opositora al Ejecutivo.

Los detractores de la propuesta, sobre todo el socialismo, consideraban que no era una figura necesaria. Es más: deslizaban la hipótesis de que el javkinismo podía usar ese cargo para sellar una alianza con La Libertad Avanza (LLA).

image

Pese a que la figura del viceintendente no disgustaba a sectores del radicalismo, esa innovación quedó fuera del proyecto. Los 14 votos del socialismo en la Cámara de Diputados pesaron. Además, al intendente de Santa Fe no le terminaba de cerrar la idea.

“No podíamos hacer una ley sólo para Rosario”, dijo un referente del oficialismo.

El debate quedará para cuando la ciudad debata su mini-Constitución. Eso será después de 2027.

El plan de Unidos es que el Senado apruebe este jueves el proyecto, Diputados le dé preferencia y la convierta en ley la semana próxima.

El peronismo, con proyecto propio en Diputados

En la Cámara baja el peronismo no quiere dejársela servida al oficialismo. El interbloque del PJ presentó un proyecto propio de ley orgánica de municipios.

La iniciativa firmada por Celia Arena, Walter Agosto, Marcos Corach, Omar Perotti, Sonia Martorano, Lucila De Ponti, Miguel Rabbia y Alejandra Rodenas pone el foco en el reparto de recursos, un reclamo de los intendentes.

El proyecto de los diputados del PJ plantea como una disposición transitoria que de los fondos que recibe Santa Fe por coparticipación federal, el Estado provincial se quede con el 80 por ciento y el 20 % restante se distribuya entre las municipalidades.

Además, plantea un refuerzo de 3 por ciento sobre el 80 % remanente para las ciudades con más de 100 mil habitantes.

La ley provincial Nº 10.197, que adhirió a la norma de coparticipación nacional, establece que a los gobiernos locales les toca el 14 por ciento de los recursos que gira la Nación.

En Unidos sostienen que no hubo avances sobre el debate de la coparticipación. “Es un debate para más adelante”, plantean.