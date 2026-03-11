La Capital | Ovación | Central

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central, después de un primer tiempo en el que Broun fue la figura excluyente, se repuso e incluso hasta pudo ganarlo. Fue 0-0 ante Argentinos

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

11 de marzo 2026 · 20:10hs
Ante la ausencia de Di María

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Ante la ausencia de Di María, fue el Bicho Campaz el que tuvo que tomar las riendas del ataque de Central.

Hay resultados y resultados, pero también hay contextos en los cuales enmarcar una victoria, un empate o una derrota. Central vino a La Paternal con varias bajas, entre ellas las de Di María e Ibarra, dos de sus grandes figuras, y lo que hizo fue, con sus armas, llevarse un punto del Diego Armando Maradona que le sirve. Tuvo momentos en los que lo pudo perder, pero también algunos en los que quedó a nada de meterse los tres puntos en el bolsillo. Un 0-0 entretenido para el espectador y productivo para el Canalla.

Estaba el envión anímico posclásico, pero también ese equipo con remiendos que Almirón tuvo que poner en cancha. Y en ese contexto lo positivo del punto logrado fuera del Gigante, ante un Argentinos un tanto aturdido, pero con buenos jugadores y una idea clara.

Apenas 48 segundos de juego y Broun se tuvo que jugar la vida para que Argentinos no se pusiera en ventaja. Un arranque a contramano por donde se lo mire en ese pase exigido de Raffin y mal control del Navarro. Segundos después, Enzo Giménez se la encontró tras el tiro libre de Campaz y la pelota se le fue alta. Al minuto ya el partido se había planteado para un ida y vuelta atractivo, pero las verdaderas coordenadas quedaron expuestas de inmediato, con un Argentinos prolijo, más incisivo, y un Central sufriendo y exponiéndose en cada ataque del Bicho.

La línea de tres de Central flaqueó

Rápidamente la línea de tres canalla comenzó a flaquear, por problemas propios y por un mediocampo de cuatro volante que no podía oponerse al toqueteo de Argentinos. Enzo Giménez no retrocedía del todo bien y a Ovando la cancha se le hacía anchísima. Pero era esa superioridad en el medio del Bicho la que marcaba la diferencia.

Central era la voluntad de Enzo Giménez, los chispazos de Julián Fernández, el ímpetu de Navarro y poco más. También era la presencia gigante de Broun, quien le tapó a López Muñoz un mano a mano en el que cobraron off side que no era (si terminaba en gol el VAR lo hubiera convalidado). Y tres minutos después otra vez Fatura estuvo bien parado en la media vuelta de López Muñoz. Sí, era inferioridad clara de un Central que al Broun mantenía en partido.

El Canalla no tenía conductor ni líder futbolístico en el cual apoyarse, en el cual descansar y, obviamente, jugar. ¿Tuvo para ponerse en ventaja? Sí, pero fue en una acción que inició con un despeje de Broun, que prosiguió con la falla del central del Bicho y con el remate potente de Campaz que el arquero Cortés salvó con algo de fortuna.

Sin goles en La Paternal

Eso fue todo lo de Central en el ese primer tiempo que terminó sin goles porque el remate de López Muñoz se fue lamiendo el palo izquierdo de Broun. Demasiado trabajo tenía Almirón en el vestuario.

A contramano de lo del primer tiempo, fue Central el que salió más metido en partido, con un Campaz conectado a 220. Fue muy débil el tiro libre que tuvo a los 3’, pero fue él el que envió dos buenos centros, uno al pie de Julián Fernández (Cortés la sacó al córner con lo justo) y el otro a la cabeza de Veliz. Enzo Giménez lo tuvo con una media vuelta que le sacaron en la línea. Con otra actitud, ya era otro formato de un partido que al Bicho comenzaba a incomodarlo.

Argentinos no tardó en emparejar el trámite, pero en medio de un partido ya con más errores que virtudes, Central comenzó a dar señales de que era el que más cerca estaba de lastimar. La línea de tres ya ofrecía otra resistencia y pese a que el Bicho no molestaba tanto, esa solidez en el fondo era la base de una mejor cara.

Central también merodeó la victoria

La pifia que Pizarro metió frente al arco tras el centro de Enzo Giménez pudo quebrar el cero y transitar el tramo final arriba en el marcador, pero no pudo ser. Ya a esa altura el hincha de Argentinos estaba impaciente y los jugadores lo sintieron. La contrapartida fue Central, que aun haciendo poco fue dejando una mejor imagen, con los ingresos acoplándose de buena forma.

Sin dos de sus grandes figuras (Di María e Ibarra), Central volvió a sumar, otra vez de visitante y por las bajas que tuvo fue un muy buen resultado, que le sirve para seguir apuntalando su condición de protagonista.

Por Martín Stoianovich

