"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres": un nuevo libro para pensar la ciudad

En el Día Mundial del Agua, el investigador Aníbal Faccendini presenta su nuevo libro en la Sede UNR con entrada libre y gratuita

En el marco del Día Mundial del Agua, el docente e investigador Aníbal Ignacio Faccendini presenta, el miércoles 18 de marzo, su libro "El derecho de jarras de agua y el derecho a los sanitarios libres. La mejoranza social ambiental" , publicado por UNR Editora.

La iniciativa se inscribe en el trabajo que la Facultad y la Cátedra del Agua vienen desarrollando en torno al derecho humano al agua y al saneamiento. La actividad se realizará el miércoles 18 de marzo a las 18 en la Sede UNR (Maipú 1065) . Será abierta y gratuita, y se obsequiarán ejemplares a los asistentes.

La presentación estará acompañada por Franco Bartolacci, Horacio Vargas, Cintia Pinillos, Alejandro Vila y Hernán Botta , quienes dialogarán sobre los principales aportes del texto y su relevancia en el actual contexto social y ambiental.

Algunas ideas del libro

En su libro, y como él mismo lo explica en un artículo que lleva el mismo nombre, Faccendini busca dar cuenta de cómo el proceso de "amabilización" de las ciudades evidencia el desafío de lograr una ciudad habitable, donde los "cuerpos en situación urbana o de ciudad" puedan acceder a poder realizar sus necesidades fisiológicas sin necesidad de "merceologizar" sus cuerpos.

En otras palabras: el autor piensa cómo lograr que las personas puedan tomar agua potable libre y gratuita e ir a los sanitarios para satisfacer sus necesidades fisiológicas, sin que ello implique un egreso económico.

En este sentido, "la ley 13.935, única en su tipo en América Latina, establece el derecho de jarras de agua en todos los bares y restaurantes, escuelas e instituciones en las 365 localidades de Santa Fe. Todo un gran avance de la vecinalización y amabilización de las ciudades", escribe Faccendini.

"El derecho los sanitarios libres establecido por la ordenanza 9.875 generado por la dirección de la Cátedra del Agua UNR establece el acceso a los sanitarios libres gratuitos en todas las instituciones públicas y privadas de Rosario, con atención al público, tanto para los ciudadanos en situación de trámite como así también para las personas que pasan por el lugar. El libro te da estas herramientas. La de construir el derecho a la ciudad amable y vecinalizada, para que las personas tengan un problema menos y un bienestar más en la urbanidad".