La Capital | La Ciudad | Derecho

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres": un nuevo libro para pensar la ciudad

En el Día Mundial del Agua, el investigador Aníbal Faccendini presenta su nuevo libro en la Sede UNR con entrada libre y gratuita

12 de marzo 2026 · 18:15hs
El derecho a la jarra: en todos los locales gastronómicos se puede solicitar agua potable.

El derecho a la jarra: en todos los locales gastronómicos se puede solicitar agua potable.

En el marco del Día Mundial del Agua, el docente e investigador Aníbal Ignacio Faccendini presenta, el miércoles 18 de marzo, su libro "El derecho de jarras de agua y el derecho a los sanitarios libres. La mejoranza social ambiental", publicado por UNR Editora.

La iniciativa se inscribe en el trabajo que la Facultad y la Cátedra del Agua vienen desarrollando en torno al derecho humano al agua y al saneamiento. La actividad se realizará el miércoles 18 de marzo a las 18 en la Sede UNR (Maipú 1065). Será abierta y gratuita, y se obsequiarán ejemplares a los asistentes.

La presentación estará acompañada por Franco Bartolacci, Horacio Vargas, Cintia Pinillos, Alejandro Vila y Hernán Botta, quienes dialogarán sobre los principales aportes del texto y su relevancia en el actual contexto social y ambiental.

>> Leer más: La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Algunas ideas del libro

En su libro, y como él mismo lo explica en un artículo que lleva el mismo nombre, Faccendini busca dar cuenta de cómo el proceso de "amabilización" de las ciudades evidencia el desafío de lograr una ciudad habitable, donde los "cuerpos en situación urbana o de ciudad" puedan acceder a poder realizar sus necesidades fisiológicas sin necesidad de "merceologizar" sus cuerpos.

En otras palabras: el autor piensa cómo lograr que las personas puedan tomar agua potable libre y gratuita e ir a los sanitarios para satisfacer sus necesidades fisiológicas, sin que ello implique un egreso económico.

En este sentido, "la ley 13.935, única en su tipo en América Latina, establece el derecho de jarras de agua en todos los bares y restaurantes, escuelas e instituciones en las 365 localidades de Santa Fe. Todo un gran avance de la vecinalización y amabilización de las ciudades", escribe Faccendini.

"El derecho los sanitarios libres establecido por la ordenanza 9.875 generado por la dirección de la Cátedra del Agua UNR establece el acceso a los sanitarios libres gratuitos en todas las instituciones públicas y privadas de Rosario, con atención al público, tanto para los ciudadanos en situación de trámite como así también para las personas que pasan por el lugar. El libro te da estas herramientas. La de construir el derecho a la ciudad amable y vecinalizada, para que las personas tengan un problema menos y un bienestar más en la urbanidad".

Noticias relacionadas
Mercado Libre posa sus ojos para ampliar la logística desde Rosario   

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

En la zona oeste de Rosario, una Ford Ranger fue interceptada por la policía mientras circulaba a contramano en horario escolar y se descubrió que el conductor tenía altos niveles de alcohol en sangre.

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

La cocaína fue detectada mediante un análisis de orina en el efector.

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Los odontólogos reciben sumas ínfimas y a tres meses por los trabajos que realizan para afiliados de Pami. 

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras a una casa de zona sur

Alberto Quiroga aceptó 6 años y 8 meses de condena por intimidar con exigencias de dinero a una familia, que dejó su domicilio tras los ataques
Condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras a una casa de zona sur
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

Por Thamina Habichayn
Política

Un edificio y un retiro, disputas que tensan la Justicia hacia adentro y afuera

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Ovación
Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Por Luis Castro
Ovación

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

Policiales
Condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras a una casa de zona sur
Policiales

Condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras a una casa de zona sur

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

La Ciudad
El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
Información General

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos

La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Política

La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería