Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Así lo resolvieron las federaciones nacional en base al mandato que llevaron las delegaciones de Rosario. Salarios y ley de financiamiento, entre los reclamos

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro por salarios y por la ley de financiamiento universitario.

La próxima semana no empezarán las clases en la universidad pública rosarina. Es que los gremios docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Tecnológica local (UTN Rosario) lanzaron un paro durante toda la semana del 16 al 22 de marzo .

En el caso de la UNR, los docentes nucleados en la Coad llevaron esa propuesta al congreso de la federación nacional (Conadu) que se realiza hoy y mañana en Buenos Aires, para evaluar las medidas con las cuales continuará el plan de lucha salarial y presupuestario.

Además del paro de esta semana, el mandato votado por los docentes rosarinos incluye dos semanas de paro en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio .

"Con el paro nacional de semana completa (del 16 al 22 de marzo) ya definido, el congreso de Conadu debe resolver cómo continuará el plan de lucha docente en un contexto donde día a día se profundiza el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios", señalaron desde la Coad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @coad.docentesunr

Los reclamos

"Seguimos denunciando que el gobierno de Milei viola la ley de financiamiento universitario vigente, la cual establece que los docentes debemos recibir un aumento salarial del 54 % para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023 a la fecha", recordaron desde el gremio local. El gobierno envió al Congreso un proyecto que modifica esta ley y propone solo un 12 % de incremento.

"Este nuevo embate provoca que el clima de bronca y hartazgo sea el factor común entre los compañeros docentes. La unidad entre todos los sectores del Frente Sindical Universitario y con la comunidad es el camino que debemos transitar para fortalecer la lucha en la defensa de nuestros de salarios, de nuestro trabajo y de la universidad pública y gratuita", agregaron.

Qué pasa en la UTN

Por su parte, en la Tecnológica de Rosario tampoco empezarán las clases este lunes y realizarán también un paro durante toda la semana. La Federación gremial que nuclea a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) informó el resultado de una consulta nacional que tuvo anclaje en una encuesta realizada por FAGDUT Rosario, quienes votaron mayormente un paro nacional la semana del 16 al 21 de marzo y acciones de visibilización la semana siguiente, con salidas en los medios para reiterar el reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

"La fecha elegida del 16 de marzo como comienzo de las medidas de fuerza no es al azar, sino que es un consenso del Frente Sindical Universitario", explicaron desde el sindicato docente de la Tecnológica de Zeballos al 1300.

En consonancia con lo resuelto a nivel nacional, semanas atrás se inició una encuesta local, donde los profesores optaron por iniciar un ciclo lectivo con medidas de fuerza con una semana completa de paro a partir del lunes 16 de marzo. Con el 47,8 por ciento de los votos, la moción más votada fue una semana completa a partir del 16 de marzo, dos semanas en abril e ir incorporando gradualmente la cantidad de días.

Daniela Diaz, presidenta de la seccional Rosario de FAGDUT, calificó como histórica la votación de la UTN en Rosario y que fue un punto de partida a la que se sumaron otras seccionales e incluso en el plano nacional. Diaz calificó la situación universitaria actual como "desesperante" e indicó que "la pérdida salarial supera el 50 por ciento a la fecha".