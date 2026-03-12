La Capital | La Ciudad | UNR

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Así lo resolvieron las federaciones nacional en base al mandato que llevaron las delegaciones de Rosario. Salarios y ley de financiamiento, entre los reclamos

12 de marzo 2026 · 15:36hs
Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro por salarios y por la ley de financiamiento universitario. 

Foto: La Capital / Archivo.

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro por salarios y por la ley de financiamiento universitario. 

La próxima semana no empezarán las clases en la universidad pública rosarina. Es que los gremios docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Tecnológica local (UTN Rosario) lanzaron un paro durante toda la semana del 16 al 22 de marzo.

En el caso de la UNR, los docentes nucleados en la Coad llevaron esa propuesta al congreso de la federación nacional (Conadu) que se realiza hoy y mañana en Buenos Aires, para evaluar las medidas con las cuales continuará el plan de lucha salarial y presupuestario.

Además del paro de esta semana, el mandato votado por los docentes rosarinos incluye dos semanas de paro en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio.

"Con el paro nacional de semana completa (del 16 al 22 de marzo) ya definido, el congreso de Conadu debe resolver cómo continuará el plan de lucha docente en un contexto donde día a día se profundiza el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios", señalaron desde la Coad.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @coad.docentesunr

Los reclamos

"Seguimos denunciando que el gobierno de Milei viola la ley de financiamiento universitario vigente, la cual establece que los docentes debemos recibir un aumento salarial del 54 % para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023 a la fecha", recordaron desde el gremio local. El gobierno envió al Congreso un proyecto que modifica esta ley y propone solo un 12 % de incremento.

"Este nuevo embate provoca que el clima de bronca y hartazgo sea el factor común entre los compañeros docentes. La unidad entre todos los sectores del Frente Sindical Universitario y con la comunidad es el camino que debemos transitar para fortalecer la lucha en la defensa de nuestros de salarios, de nuestro trabajo y de la universidad pública y gratuita", agregaron.

Qué pasa en la UTN

Por su parte, en la Tecnológica de Rosario tampoco empezarán las clases este lunes y realizarán también un paro durante toda la semana. La Federación gremial que nuclea a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) informó el resultado de una consulta nacional que tuvo anclaje en una encuesta realizada por FAGDUT Rosario, quienes votaron mayormente un paro nacional la semana del 16 al 21 de marzo y acciones de visibilización la semana siguiente, con salidas en los medios para reiterar el reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

"La fecha elegida del 16 de marzo como comienzo de las medidas de fuerza no es al azar, sino que es un consenso del Frente Sindical Universitario", explicaron desde el sindicato docente de la Tecnológica de Zeballos al 1300.

En consonancia con lo resuelto a nivel nacional, semanas atrás se inició una encuesta local, donde los profesores optaron por iniciar un ciclo lectivo con medidas de fuerza con una semana completa de paro a partir del lunes 16 de marzo. Con el 47,8 por ciento de los votos, la moción más votada fue una semana completa a partir del 16 de marzo, dos semanas en abril e ir incorporando gradualmente la cantidad de días.

Daniela Diaz, presidenta de la seccional Rosario de FAGDUT, calificó como histórica la votación de la UTN en Rosario y que fue un punto de partida a la que se sumaron otras seccionales e incluso en el plano nacional. Diaz calificó la situación universitaria actual como "desesperante" e indicó que "la pérdida salarial supera el 50 por ciento a la fecha".

Noticias relacionadas
8M. Una de los ejes de la lucha en el Día de la Mujer es combatir la brecha salarial.

8M: en el Gran Rosario las mujeres ganan casi 40 % menos que los varones

No habrá ningún tipo de actividad en las facultades de la UNR por un paro a nivel nacional.

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

El programa del municipio y la  UNR brinda apoyo a chicos de entre 6 y 12 años.

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

La UNR bate récord de propuestas para sus cursos destinados a personas mayores

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Así lo resolvieron las federaciones nacional en base al mandato que llevaron las delegaciones de Rosario. Salarios y ley de financiamiento, entre los reclamos

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9%

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma