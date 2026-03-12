Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

La gigante de venta y envío de productos desembolsará una millonada para ampliarse y la ciudad es uno de los puntos elegidos. Nueva nave en una zona estratégica

En el marco del anuncio de Mercado Libre de una inversión de 3400 millones de dólares en 2026 para expandir su operación logística, Rosario se presenta como una opción firme para ampliar su nodo logístico con un nuevo centro de distribución.

La inversión, anunciada en el Argentina Week 2026 en Nueva York con la presencia del presidente Javier Milei , incluirá tanto bienes de capital como gastos operativos, y se enfocará en ampliar la infraestructura logística, mejorar la tecnología de la plataforma y expandir los servicios financieros de Mercado Pago.

“Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país”, señaló Juan Martín de la Serna , presidente de Mercado Libre en la Argentina, lo que promueve la opción de Rosario como nodo logístico.

Con esa idea, según supo La Capital, se reactivó a comienzos de año las tratativas para alquilar una nave con depósito y oficinas en zona oeste , sobre Circunvalación, un lugar estratégico para la distribución de paquetes gracias a la conexión vial cercana.

Por ahora todo se mantiene en reserva, como es habitual en la política de Mercado Libre, aunque están en una etapa de análisis y negociación para el alquiler del lugar que por supuesto deberá tener un acondicionamiento. Desde hace unos años utiliza en la ciudad instalaciones de otras firmas, sobre todo de correos, por lo que sería un lugar propio en la ciudad.

En la Municipalidad de Rosario están al tanto del tema y con expectativas por ser una inversión nueva que a la ciudad le sirve en este momento. Por eso están a disposición de las necesidades y acelerando eventuales procesos que requieran.

El plan prevé incorporar 1900 nuevos empleados en distintas áreas estratégicas, en una apuesta por consolidar su crecimiento en el país. Claramente si desembarcan en Rosario la mano de obra sería local.

Actualmente, la empresa emplea a más de 16.700 personas en la Argentina y más de 2,7 millones de pymes y emprendedores locales venden a través de su plataforma.