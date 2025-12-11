La Capital | Ovación | Di María

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ante el anuncio del club en sus redes sociales, Fideo le dedicó unas palabras al DT que lo recibió en su esperado regreso al Canalla

11 de diciembre 2025 · 15:46hs
En los últimos seis meses

En los últimos seis meses, Ariel Holan pudo darse el lujo de dirigir a Ángel Di María.

Ángel Di María le dedicó un especial agradecimiento a Ariel Holan a través de sus redes sociales, horas después de que Rosario Central informara que el DT dejará el cargo “de común acuerdo y en buenos términos” tras acordar “dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”.

El referente canalla llegó a mediados del 2025 y se consolidó como una de las figuras del equipo de Holan, que finalizó el año en el 1º puesto de la tabla anual, clasificado a la Copa Libertadores y con el reconocimiento de campeón de liga.

El mensaje de Di María a Holan

Muchas gracias por todo Ariel. Por tus enseñanzas, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central", escribió Fideo en sus historias de Instagram junto a la publicación oficial del club.

>> Leer más: Enzo Giménez, de muy buen año, tiene el camino allanado para su continuidad en Central

Con una demostración de cariño por los últimos meses de trabajo juntos, Di María cerró la dedicatoria al exentrenador canalla con corazones auriazules y concluyó: "Lo mejor en todo lo que venga para ustedes".

