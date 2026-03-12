La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

El titular leproso dará una conferencia de prensa para hablar del delicado momento de Newell's. Una voz imprescindible en el mediodía de Bella Vista

Ignacio Boero, el presidente de Newell's, junto al director deportivo Roberto Sensini en Bella Vista. El presidente hablará en un momento muy difícil.

El momento es uno de los más complicados de los últimos años en Newell's y se hace más que nunca necesaria la palabra de su presidente para contener, entender las situaciones e ir entreviendo soluciones. Por eso, Ignacio Boero se presentará en conferencia de prensa este viernes a las 12.30 en Bella Vista y todo el mundo leproso estará muy pendiente.

El titular leproso se presentó en más de una ocasión en una conferencia de prensa, pero no como el único orador. " El presidente Ignacio Boero brindará una conferencia de prensa en la que se abordarán diferentes temas que hacen a la vida institucional del club ", fue la invitación a los medios de prensa.

No se hace mención a ningún tema en especial, pero seguramente las preguntas estarán imbuidas de un contexto que mantiene muy preocupados a los hinchas: cómo superar el riesgo de descenso que viene acechando al club desde antes que esta comisión asumiera y que aún no pudieron solucionar.

En ese sentido, seguramente se abordará el tema de una situación financiera preocupante, como ya la expusieron otros dirigentes, y cómo en ella el club buscará los recursos para el próximo mercado de pases, el de invierno, que acaso será el más importante para Newell's.

Se podrá preguntar además si se buscará un arquero, en vistas de la lesión que dejará afuera de las canchas por un buen tiempo a Gabriel Arias y si están previstos determinados puestos, como el de volante creativo, siempre los más difíciles de conseguir. En definitiva, qué pidió Frank Kudelka al respecto.

También se lo podrá consultar el por qué del fracaso de su primera apuesta en la conducción técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, de si Roberto Sensini tiene banca o si alguna vez se lo cuestionó y si no piensan ahora que Kudelka debió ser el elegido de entrada, ya que estaba disponible.

Esas y otras preguntas, como si esperaban apenas asumió afrontar semejante realidad, irán surgiendo en la charla con Boero. Más allá de sus respuestas, sin dudas necesarias hoy para los socios leprosos que necesitan ver un norte esperanzador.