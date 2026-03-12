La Capital | Ovación | pelotaris

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Con la participación de más de 30 pelotaris de distintos clubes de la ciudad el torneo se llevó adelante en las categorías A y B

12 de marzo 2026 · 05:00hs
Remeros Alberdi fue el escenario donde las pelotaris de Rosario festejaron el Día Internacional de la Mujer.

Las pelotaris de Rosario festejaron el Día de la Mujer con un campeonato en Remeros Alberdi del que participaron más de 30 representantes de los distintos clubes de la ciudad. La competencia, que puso en juego importantes premios, se llevó adelante en dos categorías: A y B.

El certamen se desarrolló durante toda la jornada de domingo 8 y contó con el apoyo incondicional del profesor Sebastián Bordón, junto a dos grandes anfitrionas, Claudia Mendoza y Erica Verhagen, todo en un clima de camaradería y a pura pasión por la pelota paleta. Los enfrentamientos se disputaron por zonas, lo que permitió que cada pareja sumara varios partidos y disfrutara de una intensa actividad deportiva. El público acompañó durante toda la jornada, en una fecha que volvió a ponerse de manifiesto el crecimiento y la excelente organización del certamen.

Las campeonas de la máxima categoría fueron Florencia Rodríguez y Cecilia Bustos, de Fábrica de Armas, mientras que Jorgelina Barro y Julieta Rocha de Gimnasia y Esgrima se quedaron con el título de la segunda división. Ambas duplas se consagraron de manera invictas, finalizando en lo más alto del podio.

Remeros Alberdi, el anfitrión

La modalidad femenina de pelota paleta atraviesa un verdadero resurgir en Rosario. Cada vez son más los clubes que impulsan espacios de entrenamiento y competencia para mujeres, consolidando una disciplina que combina técnica, estrategia y pasión. “Se decidió organizar el torneo en esta fecha tan especial, en el marco del Día de la Mujer, con el objetivo de reivindicar y seguir impulsando la participación femenina dentro del deporte. Desde el Club Remeros Alberdi, en lo que respecta a pelota a paleta, propusimos invitar a jugadoras de la ciudad para que formen parte de este certamen”, dijo el profesor Sebastián Bordón y agregó: “La perspectiva que se pretende para este 2026 es que se sumen más mujeres para seguir desarrollando esta actividad y llenar las canchas de todos los clubes de Rosario y los alrededores”.

En el Día Internacional de la Mujer

A mitad de la jornada, en tanto, se realizó un receso para compartir el tradicional almuerzo de medio tiempo, un momento ideal para distenderse y reforzar el clima de camaradería entre las jugadoras. La pausa también sirvió para celebrar el cumpleaños de Patricia Molina, una de las pelotaris del grupo, quien en esta ocasión acompañó desde afuera de la cancha alentando a sus compañeras, ya que transita su séptimo mes de embarazo.

Además de Fábrica de Armas, Gimnasia y Esgrima y Remeros Alberdi (club anfitrión del certamen), también participaron jugadoras de Río Negro, Huracán, Central Córdoba y Zazpirak Bat, completando así la nómina de instituciones representadas en la jornada.

Sobre pelota paleta

La pelota paleta nació en Argentina a comienzos del siglo XX, como una variante de la pelota vasca incorporada por los inmigrantes europeos. Con el tiempo se convirtió en un deporte muy practicado en clubes del país, sobre todo en toda la provincia de Santa Fe.

Se juega en una cancha de unos 30 metros cerrada llamada Trinquete o bien en la modalidad de Abierta, con una paleta que tiene forma ovalada, con mango largo y una pelota de goma dura o caucho, pequeña y de gran rebote.

El deporte consiste en golpear la pelota contra un frontón para que el rival no pueda devolverla. Después del impacto la pelota puede ir rebotando por los laterales y generando de esta manera un constante desafío que exige habilidad, rapidez de reflejos y concentración.

Los jugadores se turnan para golpear la pelota después de cada rebote. El objetivo es que el rival no pueda devolverla dentro de los límites de la cancha o forzarlo a pegar incómodo.

