El gobierno respaldó a Adorni tras la polémica por haber llevado a su esposa en el avión presidencial

El jefe del Gabinete, blanco de dos denuncias penales y un pedido de interpelación, dijo que las críticas a su figura es un intento de “empañar” la agenda de Milei con “mentiras” y “fake news”

La difusión de una imagen de Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en Nueva York junto a la comitiva oficial alteró los ánimos en el gobierno y obligó a la Casa Rosada a cerrar filas y defender al ministro coordinador . El propio funcionario, que hizo ingresar al avión presidencial a su mujer, salió al cruce de las denuncias en su contra y pedidos de interpelación y dijo que las críticas a su figura es un intento de “empañar” la agenda de Javier Milei con “mentiras” y “fake news” .

Adorni disertó en Argentina Week, el evento que reúne a inversores y empresarios en Nueva York. Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para consolidar un modelo de libre empresa y atraer inversiones en múltiples sectores productivos .

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos” , afirmó ante empresarios y representantes del sector privado.

En medio de versiones sobre la incomodidad de funcionarios por la actitud de Adorni, quien tuvo que explicar por qué viajó a Estados Unidos junto a su esposa, en la Casa Rosada señalaron que “bancan” al jefe de Gabinete.

Y que no vieron la necesidad en estas horas de que exista una defensa en redes sociales. De hecho, ningún integrante de la administración de Milei utilizó esos canales para hablar del viaje de la esposa del jefe de Gabinete.

En principio, hay quienes creen en La Libertad Avanza (LLA) que no era conveniente alimentar el problema con declaraciones. Pero entienden que Adorni “es honesto y quiso aclarar” lo que ocurrió. Y que la frase sobre el exceso de trabajo (“me deslomo trabajando”) no fue “feliz”.

Denuncias penales y pedido de interpelación

El primero en pedir explicaciones fue el diputado nacional socialista Esteban Paulón (Santa Fe) y luego se sumaron dos denuncias penales: una del abogado Gregorio Dalbón y otra de Marcela Pagano, quien también ocupa una banca en la Cámara alta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2031522687370019152&partner=&hide_thread=false No aclares que oscurece, Adorni.



Al jefe de Gabinete no le quedó otra que salir a hablar y dice que su esposa viajó en el Tango 01 a EE. UU. porque "su trabajo es muy sacrificado", “quería que lo acompañe” y que "no generó costo extra". pic.twitter.com/zoV9oS3qjg — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 11, 2026

A su vez, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, pidió la interpelación de Adorni para que brinde explicaciones "sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”.

En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.

El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/IJWg6hhOAm — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) March 11, 2026



El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/IJWg6hhOAm — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) March 11, 2026

“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, agregó la bancada de UP.

Y señaló que Adorni tendrá que detallar cuáles fueron los gastos de la esposa del funcionario de traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en Nueva York, en el marco de una comitiva oficial, para especificar la partida presupuestaria afectada.