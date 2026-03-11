La Capital | Política | Milei

Javier y Karina Milei estuvieron presentes en la asunción del presidente de Chile, José Antonio Kast

Escoltado por el canciller, Pablo Quirno, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia participaron de la ceremonia

11 de marzo 2026 · 18:51hs
Javier y Karina Milei en la asunción de José Antonio Kast.

Javier y Karina Milei en la asunción de José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei asistió a la ceremonia de asunción del presidente de Chile, José Antonio Kast, que se celebró este miércoles en el Congreso de la Nación, ubicado en Valparaíso.

En el evento también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Por la ocasión, el presidente interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde se encontraba con motivo de la Argentina Week, donde disertó el pasado martes.

En la previa del cambio de mando estaba previsto un encuentro bilateral entre Milei y el nuevo mandatario chileno en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Sin embargo, la reunión finalmente fue suspendida debido a contratiempos en la agenda de ambas delegaciones.

>>Leer más: Argentina Week: Milei atacó a los industriales y los calificó de "empresarios prebendarios"

Luego de vulnerar el protocolo chileno al llegar más tarde que el reciente electo jefe de Estado, Javier Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes. En el contacto fraternal que mantuvo con Kast, este último le presentó a varios de sus funcionarios presentes en el acto.

La visita forma parte de una agenda internacional intensa del mandatario argentino. En los últimos días participó de actividades vinculadas a la Argentina Week en Nueva York y tiene previsto viajar en los próximos días a España para participar del Foro Económico de Madrid.

Lo cierto es que cuando se supo el resultado electoral en diciembre pasado, la Casa Rosada celebró el triunfo de Kast. Es que el líder del Partido Republicano —que se impuso sobre Jeannete Jara, candidata del Partido Comunista— viene a profundizar la presencia de la derecha en la región en detrimento del sector encarnada por el presidente de Brasil, Lula da Silva.

