El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El arquero de Central tapó unas cuantas muy buenas en el primer tiempo y con eso el Canalla pudo aguantar el resultado. Ovando mejoró mucho en el complemento y Campaz aportó con chispazos

Elbio Evangeliste

11 de marzo 2026 · 19:57hs
Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Argentinos Juniors.

Jorge Broun fue sin dudas el destacado de Central en el empate contra Argentinos Juniors. Es cierto que en el segundo tiempo Argentinos no lo exigió, pero en el primero, todo lo que tiraron, lo tapó. Fueron acciones en las que el equipo de Arroyito se parapetó para jugarlo siempre de igual a igual.

Los puntajes de Ovación

Jorge Broun 7: En el segundo tiempo no tuvo que exigirse en ninguna, pero en el primero su presencia fue fundamental. Tapó tres pelotas increíbles, con las que Central pudo mantener el cero.

Ignacio Ovando 6: No tuvo un buen comienzo de partido. Por su sector, el Bicho atacó bastante y llegó con claridad. Creció mucho en el complemento.

Luca Raffin 5: Dubitativo en el inicio, sin entregar demasiadas garantías. Recién en el segundo tiempo se asentó un poco, hasta que se golpeó la cabeza y debió salir.

Alexis Soto 5: Cuidó su quinta, intentando no pasar grandes sobresaltos. Como otros, sufrió más en la primera etapa.

Enzo Giménez 5: Mucho trajín por la banda derecha. Le costó mucho más en el primer tiempo, en el que retrocedía mal y a destiempo, que en el segundo

Federico Navarro 5: Redondeó un partido correcto. Corrió demasiado y mal en el primer tiempo, cuando Argentinos manejó la pelota a gustó.

Vicente Pizarro 5,5: Prolijo con el balón, pero por la posición en la que jugó le faltó algo más de presencia en la marca. Terminó jugando recostado sobre la izquierda.

Agustín Sández 5: La función de volante no le sentó nada bien. No pasó casi nunca al ataque y jugó demasiado pegado a Soto. Su presencia pasó inadvertida.

Julián Fernández 4,5: Arrancó con ganas, pero de a poco su juego se fue diluyendo. No estuvo del todo fino con la pelota en los pies. Se fue reemplazado.

Alejo Veliz 4,5: No tuvo ninguna clara. En el primer tiempo tuvo una en la que en lugar de pegarle al arco buscó habilitar a Campaz. En el segundo, un cabezazo exigido y desviado.

Jaminton Campaz 6: Intermitente, pero participó de las más claras que tuvo el equipo. Estuvo cerca de convertir en el primer tiempo. Y en el segundo aportó un par de bueno centros. Se fue reemplazado.

Ingresaron en Central

Gaspar Duarte 5: Entró con espacios, pero no supo aprovecharlos, aunque el equipo no colaboró demasiado.

Gastón Ávila 5: Salvo un error en el final, su presencia se hizo sentir en el fondo. Le dio solvencia a la última línea.

Santiago Segovia -: No jugó demasiado, pero las veces que intervino lo hizo con criterio, salvo en un tiro libre. Fue bueno para el chico haber sumado minutos.

Guillermo Fernández -: En el poco tiempo que estuvo en cancha intentó darle tranquilidad al equipo, manejando el balón y distribuyendo con criterio.

El DT

Jorge Almirón 5: Central sumó de visitante y es lo que cuenta. Su equipo mostró dos caras, la de un primer tiempo en la que sufrió demasiado el trámite y la de un complemento en el que se asentó, emparejó el juego y tuvo algunas chances como para ganarlo.

