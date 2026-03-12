Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

El capitán de la selección cumplió con un protocolo con Inter Miami y sus detractores aprovecharon el momento para apuntar contra su figura. Claudia Villafañe, exmujer de Maradona, apoyó a Messi

La visita de Inter Miami a la Casa Blanca, donde Lionel Messi apareció junto al polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump , despertó una división inusitada en el mundo exterior. Una vez más quedó en el centro de atención con ataques de los detractores y otros que salieron en defensa de su figura. Esa presencia que tuvo en un acto protocolar generó una acción esperada porque cada movimiento del capitán de la selección nacional es observaba con una lupa más allá de que debe hacer lo que le plazca y sin tener que brindar explicaciones. Y lo primero que sale a escena es marcar una diferencia con lo que hubiese hecho Diego Armando Maradona, otra polémica figura en su momento.

En todo esto hay un detalle particular y a tener en cuenta por sobre cualquier otra opinión: Messi, quien no emitió opinión al respecto ni publicó ninguna imagen en sus redes sociales, puede y debe hacer lo que quiera sin importarle lo que opine el resto.

Es una tradición de que el presidente de EEUU reciba a los campeones y en este caso lo hizo después de que Inter Miami se consagrara en la Major League Soccer (MLS) 2025. Claro que todo sucedió en el medio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y eso es lo que disparó las opiniones cruzadas con Messi como apuntado principal.

Los que siempre están a la espera de un paso en falso del "10" encontraron el momento justo para lanzar una catarata de cuestionamientos e intentar enaltecer la figura de Maradona, precisamente atacado en su momento por su estrecha relación con Hugo Chávez y Fidel Castro, entre otras personalidades controvertidas. Diego también fue objeto de ataques certeros por estas decisiones como por sus acciones en su vida personal porque, supuestamente, debía transitar el camino correcto. "No soy ejemplo de nadie", reiteró en más de una ocasión.

maradona y chavez

Precisamente Messi puede utilizar la misma frase para graficar su conducta, que a lo largo de su extensa carrera ha sido intachable y su vida familiar rodeada de paz y alejada de los escándalos. Nunca pudo ser embestido por ese lado, todo lo contrario. Pero este acto protocolar abrió una puerta para que sus críticos salieran al ataque. Por supuesto que pueden surgir opiniones diversas y se puede estar de acuerdo o no con sus determinaciones, pero en definitiva son propias y está en derecho a realizar los movimientos que le plazca. Pero de ahí a ensayar una caza extrema resulta, al menos, exagerado.

La presencia de Messi en la Casa Blanca y la foto con Trump impactó en su mundo y perdió más de 35 millones de seguidores en pocas horas. También surgieron diversas frases fake atacándolo. "Mi papá era un señor. Messi manchó la pelota", fue una que se viralizó y que se le adjudicó a Dalma Maradona, quien en las últimas horas tuvo que salir a desmentirlas y sin agregar una opinión sobre el tema. A su turno, Claudia Villafañe defendió a Messi: "Él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro".

Hasta el cuestionado el expresidente Alberto Fernández salió a hablar realzando la figura de Diego. “Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, disparó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

Messi no pudo llegar a los 900 gritos

Este miércoles por la noche Inter Miami igualó con Nashville 0 a 0, en un partido en el que el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, no pudo alcanzar los 900 goles. El encuentro se jugó en el estadio Geodis y correspondía al choque de la ida de los octavos de final de la Concachampions.

>>Leer más: La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

El partido de vuelta se disputará en el Chase Stadium, la casa del conjunto de camiseta rosa, el próximo miércoles 18, a las 20 (horario argentino), por un lugar en los cuartos de final.