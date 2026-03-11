La Capital | Policiales | robos

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

La tecnología de videovigilancia con Inteligencia Artificial fue clave para identificar movimientos y seguir el trayecto de los sospechosos tras el asalto a un comercio

11 de marzo 2026 · 16:58hs
Las cámaras de vigilancia y el sistema Lince permitieron reconstruir el recorrido de ladrones que perpetraron un robo en zona oeste.

Las cámaras de vigilancia y el sistema Lince permitieron reconstruir el recorrido de ladrones que perpetraron un robo en zona oeste.

El sistema de videovigilancia Lince, implementado por el gobierno provincial, permitió avanzar en una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) para detener a un hombre sospechado de integrar una banda dedicada a cometer robos calificados en locales comerciales en Rosario.

La investigación se inició a partir de un asalto ocurrido el 27 de enero en un comercio ubicado en San Juan al 5200. Allí, un grupo de delincuentes armados redujo a las personas presentes y sustrajo dinero y distintas pertenencias.

A partir de ese hecho, los investigadores realizaron un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad y utilizaron las herramientas del sistema Lince, que incorpora Inteligencia Artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.

Detección de un vehículo

El procesamiento del material permitió detectar un vehículo presuntamente vinculado al hecho y reconstruir su recorrido por distintos sectores de la ciudad mediante el cruce de imágenes captadas por múltiples cámaras de monitoreo. El uso de Inteligencia Artificial, indicaron desde el gobierno, permitió procesar grandes volúmenes de imágenes en pocos minutos, lo que agilizó significativamente el avance de la investigación.

A partir de este trabajo de seguimiento, los analistas lograron reconstruir la secuencia de movimientos previos y posteriores al robo, lo que permitió orientar las tareas investigativas y aportar información relevante para el desarrollo de la causa judicial.

image - 2026-03-11T165857.383

Posteriormente, la investigación se amplió con el análisis de cámaras privadas incorporadas al expediente, lo que permitió continuar el seguimiento del vehículo en otros puntos de la ciudad y sumar nuevos elementos probatorios.

La combinación entre el análisis tecnológico y las tareas de campo realizadas por la PDI permitió, además, establecer vínculos con otros hechos de características similares ocurridos en Rosario.

Allanamientos

En el marco de la continuidad de la investigación, se realizaron allanamientos en la zona oeste de la ciudad, donde fue detenido Matías Miguel R., de 40 años, señalado como presunto integrante de la banda vinculada a una serie de robos calificados.

Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

>> Leer más: Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La utilización del sistema Lince permitió acelerar el análisis de imágenes, reconstruir trayectorias y aportar información clave para orientar el trabajo investigativo.

En relación con el uso del sistema, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, sostuvo: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados. Este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.

Qué es el sistema Lince

El sistema Lince es una plataforma tecnológica del gobierno de Santa Fe que permite analizar imágenes de videovigilancia mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

A través de esta tecnología, los analistas pueden procesar grandes volúmenes de video en menor tiempo, identificar vehículos o movimientos específicos y reconstruir trayectorias a partir del cruce de imágenes captadas por distintas cámaras.

La plataforma integra información proveniente de múltiples puntos de monitoreo y permite aportar datos relevantes para investigaciones judiciales, fortaleciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia.

Noticias relacionadas
Este miércoles se desarrolló el derribo de dos búnkeres en zona sudoeste.

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El hombre involucrado en la causa de abuso sexual cayó en la Bajada Barbi.

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

La vivienda de Bacle al 6500 estaba deshabitada después del crimen.

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El juez federal Gastón Salmain siguió la audiencia judicial conectado por zoom. 

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Fue campeón con Newells, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López

La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho que provocó una saga de crímenes en el barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors
Ovación

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
La Ciudad

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Fue campeón con Newells, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Ovación
Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Policiales
El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario
Policiales

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel