El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

La tecnología de videovigilancia con Inteligencia Artificial fue clave para identificar movimientos y seguir el trayecto de los sospechosos tras el asalto a un comercio

Las cámaras de vigilancia y el sistema Lince permitieron reconstruir el recorrido de ladrones que perpetraron un robo en zona oeste.

El sistema de videovigilancia Lince , implementado por el gobierno provincial, permitió avanzar en una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) para detener a un hombre sospechado de integrar una banda dedicada a cometer robos calificados en locales comerciales en Rosario .

La investigación se inició a partir de un asalto ocurrido el 27 de enero en un comercio ubicado en San Juan al 5200 . Allí, un grupo de delincuentes armados redujo a las personas presentes y sustrajo dinero y distintas pertenencias.

A partir de ese hecho, los investigadores realizaron un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad y utilizaron las herramientas del sistema Lince , que incorpora Inteligencia Artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.

El procesamiento del material permitió detectar un vehículo presuntamente vinculado al hecho y reconstruir su recorrido por distintos sectores de la ciudad mediante el cruce de imágenes captadas por múltiples cámaras de monitoreo . El uso de Inteligencia Artificial, indicaron desde el gobierno, permitió procesar grandes volúmenes de imágenes en pocos minutos, lo que agilizó significativamente el avance de la investigación.

A partir de este trabajo de seguimiento, los analistas lograron reconstruir la secuencia de movimientos previos y posteriores al robo, lo que permitió orientar las tareas investigativas y aportar información relevante para el desarrollo de la causa judicial.

Posteriormente, la investigación se amplió con el análisis de cámaras privadas incorporadas al expediente, lo que permitió continuar el seguimiento del vehículo en otros puntos de la ciudad y sumar nuevos elementos probatorios.

La combinación entre el análisis tecnológico y las tareas de campo realizadas por la PDI permitió, además, establecer vínculos con otros hechos de características similares ocurridos en Rosario.

Allanamientos

En el marco de la continuidad de la investigación, se realizaron allanamientos en la zona oeste de la ciudad, donde fue detenido Matías Miguel R., de 40 años, señalado como presunto integrante de la banda vinculada a una serie de robos calificados.

Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

La utilización del sistema Lince permitió acelerar el análisis de imágenes, reconstruir trayectorias y aportar información clave para orientar el trabajo investigativo.

En relación con el uso del sistema, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, sostuvo: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados. Este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.

Qué es el sistema Lince

El sistema Lince es una plataforma tecnológica del gobierno de Santa Fe que permite analizar imágenes de videovigilancia mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

A través de esta tecnología, los analistas pueden procesar grandes volúmenes de video en menor tiempo, identificar vehículos o movimientos específicos y reconstruir trayectorias a partir del cruce de imágenes captadas por distintas cámaras.

La plataforma integra información proveniente de múltiples puntos de monitoreo y permite aportar datos relevantes para investigaciones judiciales, fortaleciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia.