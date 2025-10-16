Lejos de Los Palmeras, Cacho Deicas estuvo en "Un poco de ruido": "Fue la gente la que me ayudo"

El exvocalista de Los Palmeras habló de su recuperación y del amor del público que lo impulsó a volver a la música

A Cacho Deicas nada puede separarlo de la cumbia y tras atravesar un accidente cerebrovascular y separase de Los Palmeras, el santafesino retomó su carrera musical como solista. En este contexto, recientemente Deicas visitó el programa de stream “Un poco de ruido” y, después de cantar algunas canciones en vivo, habló sobre su accidente cardiovascular.

"No tengo palabras, de verdad" , había manifestado Pinky SD a la hora de anunciar la visita de Cacho Deicas en su programa. El intérprete de 73 años era uno de los más pedidos entre los comentarios de los seguidores de Pinky SD, DJ Pipo y Damo . La situación no era sencilla a la hora de negociar, ya que en enero lo internaron por un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico transitorio y pasó siete meses alejado de los escenarios. En ese camino de regreso a la actividad se rompió la relación con Marcos Camino , amigo íntimo y fundador del grupo de cumbia santafesina que compartieron durante décadas.

Finalmente, este miércoles, el stream que revolucionó la industria de la música tropical sumó a otra leyenda del género a la lista de invitados que compartieron sus canciones en el estudio a través de Youtube y Twitch. En su visita, Cacho Deicas, además de interpretar en vivo éxitos como “La cola”, “Víbora” y Sabalero”, habló sobre su recuperación y sobre el principal motivo que lo llevó a retomar su carrera musical tras su salida de Los Palmeras. Además, recordó a Diego Maradona y habló sobre su relación con Lionel Messi .

Qué dijo Cacho Deicas

Emocionado, el cantante de música tropical contó qué fue lo que lo motivó a seguir con su carrera. “Cuando caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que podía haber. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”, recordó.

En este sentido, aprovechó para agradecer a sus seguidores y fanáticos por el apoyo: “Quiero agradecer a toda la gente que me mandó mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó. Y bueno, estamos zafando”.

Fue en ese momento cuando uno de los conductores le expresó su admiración al cantante tropical: “A nosotros nos motiva la fuerza que tenés, porque con todo esto vos podés decir: “Ya está, listo, con todo lo que hice, me quedo en mi casa, no canto más”. Pero se nota que es tu pasión, que es tu vida y que estés acá hoy con nosotros, a nosotros nos da una lección de vida de que hay que seguir hasta el último día”. Cacho respondió: “Yo quería seguir brindándole a la gente la alegría que expresamos en cada presentación que hacemos”.

Los inicios de Cachos Deicas en la música

En el programa de streaming, Cacho respondió a las preguntas sobre sus primeros pasos en el mundo de la música. “¿De dónde nace y cuándo nace esa pasión por la música?”, le preguntó uno de los conductores. Deicas respondió: “Eso viene de la escuela primaria, hace mucho tiempo. Cada vez que había fiesta en la escuela tenía que salir a cantar”.

En este sentido, comentó que formar una banda fue un sueño que siempre tuvo: “Teníamos un grupito que cantábamos, eran unas voces espectaculares y buscábamos el huequito para meternos con la música del folclore. Pero en ese tiempo no le daba mucha importancia al folclore. Entonces, se disolvió”.

Su vínculo con los referentes del fútbol argentino

Entre los momentos más destacados del programa de streaming, Cacho Deicas habló sobre los referentes del fútbol argentino Lionel Messi y Diego Maradona.

“Yo sentí mucho el fallecimiento de Diego, hicimos una relación cuando él fue a Santa Fe con el fútbol. Después se viralizó el video de él caminando en la cinta y se tatuó el tema “Perra” también”, comenzó diciendo el cantante.

Luego, habló sobre Lionel Messi, “es un excelente tipo dentro y fuera de la cancha”. Y agregó: “A mi me ha tocado estar con él, y parece que te conoce desde hace 50 años. Estuvimos en el cumpleaños de su sobrino, conocemos a los padres, a la señora, a toda la familia prácticamente”. En este sentido, hizo referencia a su ex-compañero de banda Marcos Camino: “Marcos le regaló un mate y se lo guardó. Me causó una sorpresa bárbara que sea tan humilde”.

Cuándo es el show solista de Cacho Deicas

Rubén "Cacho" Deicas decidió organizar un recital el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Se trata del espectáculo en el que participa desde que fue internado por un ACV isquémico transitorio. Entre sus problemas de salud y el conflicto con el otro referente del histórico grupo de cumbia santafesina, el artista pasó más de siete meses alejado de los escenarios.

"Esta es la banda que los va a hacer divertirse", prometió Cacho con entusiasmo. La invitación lanzada desde su cuenta oficial de Instagram incluye a seis instrumentistas nuevos con los que empezó la puesta a punto dentro de una sala de ensayo.

La primera presentación del cantante después de su internación fue de local. Los Iracundos le dieron la chance de cantar en la ciudad de Santa Fe el viernes 25 de julio y la expectativa creció rápidamente cuando se anunció el evento. El artista hizo tres de las canciones más conocidas de la banda fundada por Camino: "El bombón", "Por primera vez" y "Títere".

Después de haber cumplido el primer objetivo, Deicas dejó en claro que no piensa quedarse en su casa a esperar otras invitaciones. El ícono de la cumbia santafesina empezó a calentar motores y reservó uno de los principales teatros de Buenos Aires para levantar el perfil después del conflicto que le puso punto final a una historia de casi medio siglo como la voz de Los Palmeras.

Un productor porteño para dejar atrás a Los Palmeras

El lanzamiento de la carrera solista del intérprete se confirmó con la participación de Ricardo Gasquero. El productor porteño es el mismo que trabaja con Panam y Uriel Lozano, otro referente del género y amigo de Cacho. De hecho, el exvocalista del Grupo Cali lo llevó a uno de los últimos recitales en los que apareció antes del ACV detectado el 9 de enero.

Por otra parte, el cantante eligió a Maximiliano "Toty" Frutos como director musical de su nueva banda. El instrumentista oriundo de Santo Tomé también pasó por Los Palmeras y en esta ocasión se hizo cargo del bajo para acompañar a la leyenda de la cumbia santafesina.