La Capital | Zoom | Cacho Deicas

Lejos de Los Palmeras, Cacho Deicas estuvo en "Un poco de ruido": "Fue la gente la que me ayudo"

El exvocalista de Los Palmeras habló de su recuperación y del amor del público que lo impulsó a volver a la música

16 de octubre 2025 · 13:06hs
Cacho Deicas rompió el silencio en el programa de streaming de cumbia Un pocod e ruido

Cacho Deicas rompió el silencio en el programa de streaming de cumbia "Un pocod e ruido"

A Cacho Deicas nada puede separarlo de la cumbia y tras atravesar un accidente cerebrovascular y separase de Los Palmeras, el santafesino retomó su carrera musical como solista. En este contexto, recientemente Deicas visitó el programa de stream “Un poco de ruido” y, después de cantar algunas canciones en vivo, habló sobre su accidente cardiovascular.

"No tengo palabras, de verdad", había manifestado Pinky SD a la hora de anunciar la visita de Cacho Deicas en su programa. El intérprete de 73 años era uno de los más pedidos entre los comentarios de los seguidores de Pinky SD, DJ Pipo y Damo. La situación no era sencilla a la hora de negociar, ya que en enero lo internaron por un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico transitorio y pasó siete meses alejado de los escenarios. En ese camino de regreso a la actividad se rompió la relación con Marcos Camino, amigo íntimo y fundador del grupo de cumbia santafesina que compartieron durante décadas.

Finalmente, este miércoles, el stream que revolucionó la industria de la música tropical sumó a otra leyenda del género a la lista de invitados que compartieron sus canciones en el estudio a través de Youtube y Twitch. En su visita, Cacho Deicas, además de interpretar en vivo éxitos como “La cola”, “Víbora” y Sabalero”, habló sobre su recuperación y sobre el principal motivo que lo llevó a retomar su carrera musical tras su salida de Los Palmeras. Además, recordó a Diego Maradona y habló sobre su relación con Lionel Messi.

>> Leer más: Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

Qué dijo Cacho Deicas

Emocionado, el cantante de música tropical contó qué fue lo que lo motivó a seguir con su carrera. “Cuando caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que podía haber. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”, recordó.

En este sentido, aprovechó para agradecer a sus seguidores y fanáticos por el apoyo: “Quiero agradecer a toda la gente que me mandó mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó. Y bueno, estamos zafando”.

Fue en ese momento cuando uno de los conductores le expresó su admiración al cantante tropical: “A nosotros nos motiva la fuerza que tenés, porque con todo esto vos podés decir: “Ya está, listo, con todo lo que hice, me quedo en mi casa, no canto más”. Pero se nota que es tu pasión, que es tu vida y que estés acá hoy con nosotros, a nosotros nos da una lección de vida de que hay que seguir hasta el último día”. Cacho respondió: “Yo quería seguir brindándole a la gente la alegría que expresamos en cada presentación que hacemos”.

Los inicios de Cachos Deicas en la música

En el programa de streaming, Cacho respondió a las preguntas sobre sus primeros pasos en el mundo de la música. “¿De dónde nace y cuándo nace esa pasión por la música?”, le preguntó uno de los conductores. Deicas respondió: “Eso viene de la escuela primaria, hace mucho tiempo. Cada vez que había fiesta en la escuela tenía que salir a cantar”.

En este sentido, comentó que formar una banda fue un sueño que siempre tuvo: “Teníamos un grupito que cantábamos, eran unas voces espectaculares y buscábamos el huequito para meternos con la música del folclore. Pero en ese tiempo no le daba mucha importancia al folclore. Entonces, se disolvió”.

>> Leer más: "No sé qué pasó": Marcos Camino habló del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras

Su vínculo con los referentes del fútbol argentino

Entre los momentos más destacados del programa de streaming, Cacho Deicas habló sobre los referentes del fútbol argentino Lionel Messi y Diego Maradona.

“Yo sentí mucho el fallecimiento de Diego, hicimos una relación cuando él fue a Santa Fe con el fútbol. Después se viralizó el video de él caminando en la cinta y se tatuó el tema “Perra” también”, comenzó diciendo el cantante.

Luego, habló sobre Lionel Messi, “es un excelente tipo dentro y fuera de la cancha”. Y agregó: “A mi me ha tocado estar con él, y parece que te conoce desde hace 50 años. Estuvimos en el cumpleaños de su sobrino, conocemos a los padres, a la señora, a toda la familia prácticamente”. En este sentido, hizo referencia a su ex-compañero de banda Marcos Camino: “Marcos le regaló un mate y se lo guardó. Me causó una sorpresa bárbara que sea tan humilde”.

Embed

Cuándo es el show solista de Cacho Deicas

Rubén "Cacho" Deicas decidió organizar un recital el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Se trata del espectáculo en el que participa desde que fue internado por un ACV isquémico transitorio. Entre sus problemas de salud y el conflicto con el otro referente del histórico grupo de cumbia santafesina, el artista pasó más de siete meses alejado de los escenarios.

"Esta es la banda que los va a hacer divertirse", prometió Cacho con entusiasmo. La invitación lanzada desde su cuenta oficial de Instagram incluye a seis instrumentistas nuevos con los que empezó la puesta a punto dentro de una sala de ensayo.

>> Leer más: La vez que Cacho Deicas se fue de Los Palmeras: qué pasó en el verano de 1984

La primera presentación del cantante después de su internación fue de local. Los Iracundos le dieron la chance de cantar en la ciudad de Santa Fe el viernes 25 de julio y la expectativa creció rápidamente cuando se anunció el evento. El artista hizo tres de las canciones más conocidas de la banda fundada por Camino: "El bombón", "Por primera vez" y "Títere".

Después de haber cumplido el primer objetivo, Deicas dejó en claro que no piensa quedarse en su casa a esperar otras invitaciones. El ícono de la cumbia santafesina empezó a calentar motores y reservó uno de los principales teatros de Buenos Aires para levantar el perfil después del conflicto que le puso punto final a una historia de casi medio siglo como la voz de Los Palmeras.

Un productor porteño para dejar atrás a Los Palmeras

El lanzamiento de la carrera solista del intérprete se confirmó con la participación de Ricardo Gasquero. El productor porteño es el mismo que trabaja con Panam y Uriel Lozano, otro referente del género y amigo de Cacho. De hecho, el exvocalista del Grupo Cali lo llevó a uno de los últimos recitales en los que apareció antes del ACV detectado el 9 de enero.

Por otra parte, el cantante eligió a Maximiliano "Toty" Frutos como director musical de su nueva banda. El instrumentista oriundo de Santo Tomé también pasó por Los Palmeras y en esta ocasión se hizo cargo del bajo para acompañar a la leyenda de la cumbia santafesina.

Noticias relacionadas
Deborah De Luca tocando en el Hipódromo de Rosario

Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

Cielo Razzo cierra su gira nacional de presentación de El día fuera del tiempo este sábado 18 en el Bioceres Arena

Cielo Razzo cierra su gira nacional en Rosario

Valentina Cervantes hizo emocionar al jurado de MasterChef Celebrity con la historia de su plato 

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Karol G dio su primera pasada en als pasarelas de Victoria Secret

Victoria's Secret Fashion Show 2025: el regreso con Karol G, Barbie Ferreira y sus históricas modelos

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Lo último

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

En medio de una ola de femicidios, nuevos casos de banalización de violencia de género

En medio de una ola de femicidios, nuevos casos de banalización de violencia de género

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

El trámite se realiza en forma presencial en los establecimientos. Hay tiempo hasta el 13 de noviembre para anotar a quienes ingresen al nivel inicial, primario o secundario

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear
POLICIALES

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Ovación
Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Policiales
Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear
POLICIALES

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La Ciudad
Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina