Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El caso es de marzo de 2018. Otros nueve efectivos fueron absueltos. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días

11 de marzo 2026 · 18:44hs
El juicio oral contra los 21 policías se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Doce policías fueron condenados a penas de entre cuatro años de cárcel y tres años de prisión condicional en el juicio oral por un caso de vejaciones contra siete jóvenes ocurrido hace ocho años en las Cuatro Plazas de barrio Belgrano. En ese marco los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana absolvieron a otros nueve efectivos también acusados por distintos delitos.

La fiscal Karina Bartocci y los abogados querellante de las víctimas habían pedido penas de entre 6 y 12 años para los 21 policías acusados. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días y así las partes tendrán la información necesaria para apelar o no la resolución.

Ocho años atrás

El juicio ventiló lo sucedido la madrugada del 23 de marzo de 2018 cuando siete amigos de entre 21 y 24 años tomaban gaseosas en un banco de las Cuatro Plazas y de repente quedaron en medio de un operativo policial. Los jóvenes —seis varones y una chica— denunciaron agresiones y vejaciones por parte de los policías que los llevaron a la comisaría 14ª, donde continuaron los malos tratos, signados por la violencia y por la falta de motivos en tal sentido.

Por ejemplo, en la comisaría los jóvenes fueron esposados en un patio y obligados mantenerse en pie durante horas mientras los policías los agredían. El grupo estuvo preso sin motivos hasta las 17 de ese día. Al salir, dos de ellos notaron que les faltaba dinero de las billeteras y a uno le habían cortado la tarjeta de crédito por la mitad. El acta oficial registró una versión falsa de los hechos.

Cuatro años después 21 policías llegaron en libertad al juicio y se sentaron al banquillo. Este miércoles se conoció el veredicto del tribunal que condenó a doce de ellos.

Condenados y absueltos

Roberto Salinas y Santiago Morgan fueron sentenciados a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos policiales e inhabilitación absoluta ambas por el doble de tiempo de la condena por “vejaciones agravadas por ser cometidas con violencia en concurso ideal con lesiones leves dolosas y falsedad ideológica de instrumento publico agravada por la condición de funcionario publico”. Sergio Leonel Romero recibió la misma pena pero solo por las vejaciones y las lesiones leves, mientras Diego Ojeda fue condenado a tres años y medio de cárcel.

Por su parte, ocho de los imputados fueron condenados a tres años de prisión condicional y reglas de conducta por “favorecimiento personal por omisión de denuncia” agravado por ser funcionarios publico. Se trata de María Florencia Gorocito, Adrián Molina, Ángel Avalos, Agustín Eloy Cañete, Nadia López, Cristian Nevares, Alexis Cali e Ileana Romero.

Por otra parte, al finalizar el juicio los jueces resolvieron absolver a otros policías de las acusaciones. Incluso algunos de los condenados fueron absueltos de algunos de los hechos que se les achacaban, como Morgan y Salinas, que no recibieron condena por la acusación por hurto agravado que para el tribunal no fue demostrada.

Entre los absueltos están Erica Denis, quien había sido acusada de apremios ilegales agravados por violencia, falsificación de documento público entre otros delitos y el tribunal aplicó el beneficio de la duda ya que no quedó lo suficientemente demostrado la autoría de aquello que le endilgaban. También fueron absueltos de apremios ilegales Angela García, Mariano Saavedra, Gastón Ezequiel Farley y Ariel Godoy.

Otro de los absueltos por los apremios ilegales fue Walter Duarte, quien también estaba acusado de falsificación de documento público, hurto agravado y abuso sexual simple. En su caso los jueces lo absolvieron “por certeza negativa” del delito de falsificación y aplicaron el beneficio de la duda respectos de los otros delitos.

Por su parte Jesús Soria, Lucas Sánchez y Melina Lamanna fueron absueltos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

