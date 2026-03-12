Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón

Se elevó más de 10 metros del asfalto y algunos transeúntes la confundieron con una de las columnas de una autopista elevada

Una tubería gigante subterránea afloró del asfalto en una calle de la ciudad japonesa de Osaka y se elevó más de 10 metros del piso, hasta alcanzar una autopista elevada como si se tratara de una de sus columnas.

La inesperada "irrupción" de la tubería de acero fue reportada a la Policía a primera hora del miércoles por un peatón que vio caer del cilindro fragmentos rotos de asfalto, lo que desconcertó a quienes pasaban por el lugar y provocó una congestión vehicular.

Un empleado de oficina que pasó por el sitio comentó que no podía entender cómo ocurrió. Otro hombre que trabaja cerca señaló que al principio se preguntó si durante la noche se habría construido un nuevo soporte para la autopista.

JAPÓN | En Osaka una tubería de unos 30 metros de largo y 5 metros de diámetro emergió repentinamente del subsuelo durante la noche. Ya ha alcanzado unos 10 metros de altura, y se desconoce la causa.



pic.twitter.com/5eZKBK6pGI — XAlertNow (@xalertnow) March 11, 2026

La tubería, con un diámetro de 3,5 metros, se alzó hasta 13 metros en un momento, según el departamento de construcción de Osaka.

La tubería que afloró desde el asfalto ocurrió en una obra de alcantarillado donde los trabajadores habían estado conectando una línea de drenaje existente con un canal diseñado para contener el exceso de agua de lluvia y prevenir inundaciones.

La tubería se utilizaba como una estructura de contención para evitar que el suelo circundante se derrumbara durante la operación, indicaron las autoridades. Poco antes, los trabajadores habían drenado el agua de la tubería, lo que pudo haber hecho que el aparato vacío flotara, añadieron.

Para este jueves, la tubería ya había sido rectificada y había quedado apenas por encima del suelo, después de que los bomberos cortaran un agujero en un costado e inyectaran agua para empujarla de vuelta hacia abajo.

Autoridades municipales anunciaron que planean cortar los últimos 1,6 metros de la tubería que siguen visibles, una operación que provocará el cierre de una avenida durante varios días más.