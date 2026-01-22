El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

La temperatura llegará a 34 grados y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. Cielo parcialmente nublado y viento leve del norte y noreste

El verano se hará sentir con fuerza este viernes. El tiempo en Rosario prevé una jornada que combina altas temperaturas, cielo algo a parcialmente nublado y ausencia total de lluvias , un escenario propicio para actividades al aire libre y escapadas a la pileta.

Desde la madrugada , el termómetro se ubicará en torno a los 20 grados , con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. Con el correr de las horas, el calor irá en aumento sin sobresaltos en las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana , la temperatura alcanzará los 27 grados , con cielo parcialmente nublado y viento del norte, manteniendo un ambiente ya típicamente veraniego.

La tarde será el punto más alto del día , con una máxima prevista de 34 grados . El cielo estará algo nublado y el viento, del noreste, seguirá siendo moderado, sin aportar un alivio significativo al calor.

Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 29 grados, con cielo algo nublado y viento del norte, cerrando una jornada calurosa y estable.

Alerta por calor en Rosario

Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT Santa Fe Sur explicó a La Capital que "la temperatura va a seguir subiendo hasta llegar, la semana que viene, a 37 grados".

"Se trata de un frente cálido, de origen tropical marino, impulsado por vientos del noreste. Habrá también un descenso de la presión (atmosférica), por lo que se pueden dar eventos de inestabilidad sábado o domingo, pero muy puntuales", agregó.

Esos episodios de inestabilidad serán pasajeros y se tratan de "típicas tormentas de verano, que se forman rápido y pueden desarrollar algunos chaparrones intensos y ráfagas de viento, pero de corta duración".

Calor en el contexto de La Niña

Las previsiones que marcó Giometti y que se reflejan en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se enmarcan en el desarrollo de La Niña a nivel regional.

La Niña, señalaron en un informe desde la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se refiere a el fenómeno que produce anomalías de temperaturas promedio por debajo de 0,5º en el oceáno Pacífico Sur, precisamente en la zona central y oriental. Esto trae consigo cambios en la circulación atmosférica, en los vientos y en patrones tanto de presión atmosférica como de lluvia.

La OMM realiza el reporte "Actualización El Niño/La Niña" de manera trimestral y en conjunto con el Instituto Internacional para la Investigación Climática de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Las fuentes para el análisis surgen de los informes surgen de contribuciones de los principales centros e instituciones a nivel mundial que monitorean y evalúan la progresión de estos fenómenos.

Giometti explicó que si bien se espera un fenómeno más débil de lo habitual, en algunos lugares puede impactar más que en otros. Respeco a las precipitaciones, señaló que tanto en el centro como en el sur de la provincia se vienen desarrollando lluvias muy dispersas y sin acumulados de consideración. Además, remarcó que es un verano con temperaturas por encima de los niveles promedio.

Recomendaciones ante el calor

Con este panorama, Giometti recomendó tratar de no hacer actividades extenuantes y evitar las horas de sol cuando está más alto. Principalmente, entre las 10 y las 17.

"Se debe contar con un buen protector solar y con una buena hidratación: agua, mucha agua", recomendó el especialista, para sumar que "hay que prestar atención, principalmente, a adultos mayores y chicos".

"Tampoco hay que olvidarnos de los animales. Propiciar un tarrito de agua para perros de la calle nunca está de más", finalizó.