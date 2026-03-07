El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias La jornada arrancará con muchas nubes en el cielo, ráfagas de viento y posibilidades tanto de tormentas aisladas como de chaparrones 7 de marzo 2026 · 19:54hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Por ahora, no es momento de guardar el paraguas: el tiempo seguirá lluvioso en Rosario.

Cuando todo hacía pensar que la seguidilla de días inestables en Rosario había llegado a su fin, las posibilidades de nuevas lluvias en la ciudad reaparecieron. Para este domingo, el tiempo podría traer nuevas precipitaciones hacia el final de una jornada que tendrá muchas nubes en el cielo y ráfagas de viento durante la mañana y la tarde.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un domingo que estará nublado casi en su totalidad, con una temperatura mínima de 16º y una máxima que no pasará de los 25º.

Sólo durante la madrugada se verá el cielo algo despejado, ya que hacia la mañana se espera que esté mayormente nublado. En ese momento del día, además, habrá ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes desde el noreste.

Lluvias desde la tarde Tanto la dirección como la intensidad de esas ráfagas se mantendrán durante la tarde, aunque se prevé que el tiempo desmejore: el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas para ese momento del día.

Hacia el cierre de la jornada, se esperan posibles chaparrones aunque el viento retomará cierta calma. Si bien seguirá soplando, cambiará su dirección (llegará desde el este) y su intensidad (será de entre 22 y 31 km/h), además de que las ráfagas cesarán.