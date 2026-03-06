La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional marcó que el fin de semana arrancará con el cielo completamente cubierto

6 de marzo 2026 · 22:21hs
Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del sábado.

Virginia Benedetto / La Capital

Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del sábado.

Luego de una jornada de viernes que arrancó lluviosa y que se mostró pesada por momentos, el tiempo con el que arrancará el fin de semana no mostrará muchas variaciones. La única es que no habrá lluvias, aunque continuará el cielo completamente cubierto y la humedad en el ambiente.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este sábado esté nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde, con una temperatura mínima de 18º y una máxima de 28º.

Las condiciones climáticas podrían mostrar leves mejorías hacia el final del día, ya que se espera que el cielo esté parcialmente nublado hacia la noche.

>> Leer más: El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Durante el domingo, volverá la inestabilidad. Según las estimaciones del SMN, la tempetatura máxima podría descender hasta los 26º y la mínima mantenerse en 18º. Esto, luego de que se desarrollen vientos del noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche, podría haber chaparrones.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: miercoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

el tiempo en rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó varias jornadas con lluvias en la semana 

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

El alerta meteorológica se confirmó este lunes a primera hora.

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Ver comentarios

Las más leídas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Con los mercados globales alterados, el dólar y el riesgo país se entonan

Con los mercados globales alterados, el dólar y el riesgo país se entonan

La industria volvió a caer y alertan por la caída de empleo en Rosario

La industria volvió a caer y alertan por la caída de empleo en Rosario

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Miguel Cladera tiene pedido de captura por el asesinato de un joven en Villa Gobernador Gálvez. También buscan a Rolando González por otro crimen

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas
La Ciudad

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Ovación
Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades
Ovación

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Los números de Newells están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico

Los números de Newell's están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico

Policiales
Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito