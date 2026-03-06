El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias El Servicio Meteorológico Nacional marcó que el fin de semana arrancará con el cielo completamente cubierto 6 de marzo 2026 · 22:21hs

Virginia Benedetto / La Capital Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del sábado.

Luego de una jornada de viernes que arrancó lluviosa y que se mostró pesada por momentos, el tiempo con el que arrancará el fin de semana no mostrará muchas variaciones. La única es que no habrá lluvias, aunque continuará el cielo completamente cubierto y la humedad en el ambiente.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este sábado esté nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde, con una temperatura mínima de 18º y una máxima de 28º.

Las condiciones climáticas podrían mostrar leves mejorías hacia el final del día, ya que se espera que el cielo esté parcialmente nublado hacia la noche.

Durante el domingo, volverá la inestabilidad. Según las estimaciones del SMN, la tempetatura máxima podría descender hasta los 26º y la mínima mantenerse en 18º. Esto, luego de que se desarrollen vientos del noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche, podría haber chaparrones.