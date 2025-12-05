La Capital | La Ciudad | La Niña

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

La Organización Meteorológica Mundial anticipó una chance superior al 50% para el desarrollo del fenómeno en el trimestre diciembre-enero-febrero

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

5 de diciembre 2025 · 10:00hs
Rosario comenzará el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario comenzará el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas.

Un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que hay un 55% de chances de que se desarrolle el fenómeno de La Niña entre los meses de diciembre y febrero. Rosario y la región atravesarán un verano seco, con pocos acumulados de lluvias y temperaturas muy elevadas.

La Niña, recordaron desde el organismo que encabeza la argentina Celeste Saulo, se refiere a el fenómeno que produce anomalías de temperaturas promedio por debajo de 0,5º en el oceáno Pacífico Sur, precisamente en la zona central y oriental. Esto trae consigo cambios en la circulación atmosférica, en los vientos y en patrones tanto de presión atmosférica como de lluvia.

La OMM realiza el reporte "Actualización El Niño/La Niña" de manera trimestral y en conjunto con el Instituto Internacional para la Investigación Climática de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Las fuentes para el análisis surgen de los informes surgen de contribuciones de los principales centros e instituciones a nivel mundial que monitorean y evalúan la progresión de estos fenómenos.

Verano seco y con altas temperaturas

Tras dos meses con lluvias que dejaron acumulados considerables, como fueron octubre y noviembre, Rosario y la región ingresan en un período con escasez de agua no tanto por los posibles eventos que se puedan desarrollar sino por las cantidades que puedan dejar esas precipitaciones, explicó a La Capital la observadora meteorológica Vanessa Balchunas.

Otro factor que marcará el pulso del verano serán las altas temperaturas. Por una baja presencia de humedad en el ambiente, la sensación térmica jugará un rol secundario en los informes del tiempo y la nota la va a dar el registro de los termómetros que, se estima, tendrá mínimas habituales para esta época del año pero máximas por encima de los 35 grados o más.

calor
La falta de lluvias abundantes en Rosario y la región hará que las temperaturas máximas sean muy elevadas.

La falta de lluvias abundantes en Rosario y la región hará que las temperaturas máximas sean muy elevadas.

"La presencia de La Niña se ve como más asertiva en los meses de verano y la primera parte del 2026. Estará vinculado a la Patagonia y al centro del país, donde habrá temperaturas elevadas", indicó la observadora, para completar: "En la región, tendremos un importante incremento de temperatura, en un ambiente más seco, donde las tormentas que tengamos podrán tener ráfagas, granizo o chaparrones, pero lo importante es que no van a ser los acumulados que solemos tener".

La especialista destacó que el déficit en el acumulado de lluvias puede derivar en períodos extensos de calor: "Ya veremos si llegan o no a olas de calor (tres días consecutivos o más en los que las temperaturas máximas y mínimas superan, en forma simultánea, a los valores umbrales para Rosario), pero podemos tener marcas significativas de máximas durante esta temporada".

Efectos de La Niña

A pesar de que el inicio del fenómeno está previsto para este mes, Balchunas remarcó que los efectos derivados del desarrollo de La Niña serán más notorios cuando esté establecido y comience a desarrollarse un pasaje hacia una fase neutral o al desarrollo de otro evento de El Niño.

Al respecto, la especialista explicó: "La Niña es conocida como una etapa en la que la falta de precipitaciones habituales generan que haya zonas más secas de lo esperado para la temporada. Esto condiciona (el panorama) en la siguiente estación no sólo por el ambiente, sino por las posibilidades de aprovechamiento de los suelos y el hecho de que no quede humedad residual que contribuye a la formación de lluvias".

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

"Veremos qué pasa en otoño y cómo La Niña se manifiesta. Sus comienzos no son notorios o perjudiciales para un espacio geográfico determinado, sino su afianzamiento y su transición hacia la neutralidad o a El Niño", agregó.

Estimaciones para después del verano

El informe de la OMM señala, además, que las condiciones se equilibrarán hacia una neutralidad entre los trimestres enero-marzo y febrero-abril.

Balchunas, por su parte, resaltó que luego del desarrollo de La Niña "los suelos quedan bastante lastimados, secos y rígidos. Y cuando comienza abruptamente un período de lluvias, esos suelos son fácilmente inundables ya que perdieron su capacidad de absorción. Habrá que vigilar cómo se va resintiendo el espacio aledaño a nuestra zona para no sufrir eso cuando nos recuperemos".

Noticias relacionadas
Familiares, allegados y gremios docentes piden justicia por la muerte de María de los Angeles Paris. 

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

El autódromo de Rosario es buscado por las principales competencias del automovilismo nacional

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

La nueva ministra Alejandra Monteoliva y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

Se esperan lluvias para el último día del fin de semana largo

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Lo último

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

El artista fue reconocido por su aporte a la cultura y compartió el título con quienes lo forjaron en sus inicios en la música
Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Newells: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Ovación
Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: En principio, tenemos que estar satisfechos

Lionel Scaloni y el sorteo del Mundial 2026: "En principio, tenemos que estar satisfechos"

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Interclubes de tenis en el Rosario Rowing Club: un éxito que llega a las finales

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar

Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad se debe expresar y no se puede monetizar"

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc