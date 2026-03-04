El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La Ciudad
La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías
La Ciudad
Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
Ovación
Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia
Policiales
Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Salud
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio
Economía
IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Policiales
Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Economía
Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
La Ciudad
Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"
Política
Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Policiales
Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Economía
La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
La Ciudad
Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
POLICIALES
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
La Ciudad
Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda