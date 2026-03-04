La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La temperatura máxima no superaría los 25º y el viernes se mantendrían las condiciones aunque con menos viento

4 de marzo 2026 · 23:15hs
Héctor Rio / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 5 de marzo en Rosario un marcado descenso de la temperatura, con una máxima que no superaría los 25º, fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada y posibles chaparrones en la madrugada, lluvias matinales, y desde la tarde eventuales lluvias aisladas. El viernes se mantendrían las condiciones prácticamente sin cambios.

La madrugada del jueves llega con vientos de moderados a fuertes del sudeste, con ráfagas de hasta 50 km/h que se prolongarían durante toda la jornada. Los registros rondarían los 18º y hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones. Para la mañana, ya con 21º, las chances de lluvias aumentan al 70 por ciento, y a la tarde hay posibilidades de lluvias aisladas, con los termómetros marcando apenas 25º de máxima. A la noche se esperan 21º y entre 10 y 40 por ciento de chances de lluvias aisladas.

El viernes otra vez habría registros entre 25º y 18º, con algunas posibilidades de chaparrones desde la madrugada hasta la noche.

El sábado arrancaría con lluvias aisladas pero ya desde la tarde se anuncia cielo mayormente nublado. La temperatura oscilaría entre 28º y 18º.

El domingo habría una máxima de 26º, una mínima de 16º y cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría nublado pero habría un repunte en las marcas, con 28º de máxima y 19º de mínima.

El martes seguirían las temperaturas en ascenso, con una máxima de 30º y una mínima de 19º. El cielo estaría algo nublado.

