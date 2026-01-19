El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso La jornada arranca fresca y sin lluvias. Se espera una máxima de 29 grados y viento leve del norte y noreste 19 de enero 2026 · 20:21hs

El tiempo en Rosario. Vuelve a subir el termómetro

De a poquito se empieza a terminar la tregua veraniega. Este martes, el tiempo en Rosario llega con temperaturas en aumento a lo largo del día, según el pronóstico oficial. Tras una madrugada fresca, el calor irá ganando protagonismo hacia la tarde, aunque sin llegar a valores extremos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados, uno de los registros más bajos de la semana.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en torno a los 23 grados. El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con una temperatura de 29 grados, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad y viento. La probabilidad de precipitaciones es nula durante toda la jornada, lo que consolida un escenario ideal para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados y viento leve del sector norte. No se prevén cambios significativos ni inestabilidad hacia el cierre del día.