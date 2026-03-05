La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La temperatura máxima no superaría los 25º, aunque la próxima semana rondaría los 30º

5 de marzo 2026 · 23:23hs
El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario posibles chaparrones en la madrugada, lluvias aisladas entre la mañana y la tarde, y chaparrones nocturnos, con una temperatura máxima que no superaría los 25º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 18º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones, mientras que en la mañana la chance de lluvias aisladas se sitúa entre 70 y 100 por ciento, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se mantiene el pronóstico de eventuales lluvias aisladas aunque con menores posibilidades, con una máxima de 25º, y sobre la noche las marcas no superarían los 24º y hay hasta un 40 por ciento de chances de chaparrones.

Para el sábado no se esperan precipitaciones y habría nubosidad variable. La máxima subiría hasta los 28º y la mínima se mantendría en 18º.

El domingo estaría mayormente nublado con algunas chances de lluvias aisladas desde la tarde, y temperaturas entre 26º y 16º.

El lunes podría arrancar con algunos chaparrones y hacia la tarde estaría nublado, con una máxima de 28º y una mínima de 19º.

Para el martes anticipan un aumento en los registros, con 30º de máxima y 19º de mínima, y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría entre parcialmente y mayormente nublado, otra vez con 30º de máxima y con la mínima bajando a 16º.

