El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La temperatura máxima no superaría los 25º, aunque la próxima semana rondaría los 30º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario posibles chaparrones en la madrugada, lluvias aisladas entre la mañana y la tarde, y chaparrones nocturnos, con una temperatura máxima que no superaría los 25º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 18º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones, mientras que en la mañana la chance de lluvias aisladas se sitúa entre 70 y 100 por ciento, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se mantiene el pronóstico de eventuales lluvias aisladas aunque con menores posibilidades, con una máxima de 25º, y sobre la noche las marcas no superarían los 24º y hay hasta un 40 por ciento de chances de chaparrones.

Para el sábado no se esperan precipitaciones y habría nubosidad variable. La máxima subiría hasta los 28º y la mínima se mantendría en 18º.

El domingo estaría mayormente nublado con algunas chances de lluvias aisladas desde la tarde, y temperaturas entre 26º y 16º.

El lunes podría arrancar con algunos chaparrones y hacia la tarde estaría nublado, con una máxima de 28º y una mínima de 19º.

Para el martes anticipan un aumento en los registros, con 30º de máxima y 19º de mínima, y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría entre parcialmente y mayormente nublado, otra vez con 30º de máxima y con la mínima bajando a 16º.