Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

Este 2025 fue el segundo más caluroso desde que se lleva registro. El récord lo sigue ostentando 2024

30 de diciembre 2025 · 20:32hs
Celina Mutti Lovera / La Capital
El cambio climático empeorado por las actividades humanas hizo de 2025 uno de los tres años más calientes de los que se tenga registro, dijeron científicos.

Fue también la primera vez que el promedio de temperatura a lo largo de tres años superó el umbral establecido en el Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento a no más de 1,5 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Los expertos exponen que mantener el planeta por debajo de ese límite puede salvar vidas y prevenir una destrucción ambiental catastrófica en todo el mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO), la Nasa y el Servicio de Cambio Climático Copernicus coinciden en que 2024 fue el año más cálido desde que hay registros, mientras que datos del Copernicus Climate Change Service y otras observaciones posicionan a 2023 como el segundo año más cálido. Estos números indican que los últimos tres años fueron los más calurosos desde que se lleva registro, además de que los últimos diez años están entre los diez más cálidos registrados en la historia moderna.

Este nuevo análisis de los científicos de la colaboración académica Atribución Meteorológica Mundial (WWA, por sus siglas en inglés), publicado el martes en Europa, se produjo en un año en el que personas de todo el mundo se vieron afectadas por los peligrosos extremos causados por el calentamiento del planeta.

Un año caluroso pese a La Niña

Las temperaturas se mantuvieron altas a pesar de la presencia de La Niña, el enfriamiento natural ocasional de las aguas del océano Pacífico que influye en el clima global. Los investigadores afirmaron que esto es consecuencia de la quema de combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, que emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

2025-12-30 calor by_CMutti 79861892

“Si no dejamos de quemar combustibles fósiles lo antes posible, muy pronto será muy difícil mantener ese objetivo” de calentamiento, dijo Friederike Otto, cofundadora de la WWA y climatóloga de la universidad Imperial College de Londres. “La ciencia es cada vez más clara”.

Los fenómenos meteorológicos extremos matan a miles de personas y cuestan miles de millones de dólares en daños anualmente. Los científicos de la WWA identificaron 157 fenómenos meteorológicos extremos que clasificaron como entre los más graves de 2025, lo que significa que cumplieron criterios como provocar más de 100 muertes, afectar a más de la mitad de la población de una zona o causar que se declarara estado de emergencia. De ellos, analizaron minuciosamente 22.

Eso incluyó olas de calor peligrosas, que la WWA expuso que fueron los fenómenos meteorológicos extremos más mortíferos del mundo en 2025. Los investigadores señalaron que algunas de las olas de calor que estudiaron en 2025 tenían diez veces más probabilidades de ocurrir que hace una década debido al cambio climático.

Olas de calor

“Las olas de calor que hemos observado este año son fenómenos bastante comunes en nuestro clima actual, pero habrían sido casi imposibles de ocurrir sin el cambio climático inducido por el hombre”, aseveró Otto, y añadió: “Eso marca una gran diferencia”.

Mientras tanto, la sequía prolongada contribuyó a los incendios forestales que asolaron a Grecia y Turquía. Las lluvias torrenciales y las inundaciones en México causaron la muerte de decenas de personas y dejaron a muchas más desaparecidas. El supertifón Fung-wong que azotó Filipinas obligó a más de un millón de personas a evacuar. Las lluvias monzónicas que azotaron India generaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

La WWA señaló que los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes y severos, amenazan la capacidad de millones de personas en todo el mundo para responder y adaptarse a estos fenómenos con suficiente antelación, tiempo y recursos, lo que los científicos denominan “límites de adaptación”. El informe citó el huracán Melissa como ejemplo: la tormenta se intensificó tan rápidamente que dificultó el pronóstico y la planificación, y azotó a Jamaica, Cuba y Haití con tanta fuerza que dejó a las pequeñas naciones insulares incapaces de responder y gestionar sus pérdidas y daños extremos.

Las conversaciones climáticas de Naciones Unidas celebradas en noviembre de este año en Brasil finalizaron sin un plan explícito para abandonar los combustibles fósiles. Y aunque se prometió más dinero para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático, les tomará más tiempo hacerlo. Funcionarios, científicos y analistas han admitido que el calentamiento global superará los 1,5°, aunque algunos afirman que revertir esa tendencia aún es posible.

No obstante, los países muestran distintos niveles de progreso.

China implementa rápidamente energías renovables, como la solar y la eólica, aunque aún invierte en carbón. Si bien el aumento en la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos impulsó los exhortos a la acción climática en toda Europa, algunos países dicen que esto limita el crecimiento económico. Por su parte, en Estados Unidos, el gobierno de Trump alejó al país de las políticas de energía limpia en favor de medidas que apoyan el carbón, el petróleo y el gas.

“El panorama geopolítico es muy turbio este año, ya que hay muchos legisladores que claramente implementan políticas en beneficio de la industria de los combustibles fósiles, en lugar de la población de su país”, destacó Otto, y añadió que "hay una enorme cantidad de información errónea y desinformación con la que la gente tiene que lidiar”.

Andrew Kruczkiewicz, investigador sénior de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia, dijo que hay lugares que experimentan desastres a los que no están acostumbrados, y que los eventos extremos se intensifican más rápidamente y se vuelven más complejos. Eso requiere alertas tempranas y nuevos enfoques de respuesta y recuperación, agregó.

“A escala global, se están logrando avances, pero debemos hacer más”, indicó.

