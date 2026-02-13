¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas? Un informe del Celag advierte que, según los ponderadores utilizados, la suba de precios en los 26 meses de gobierno de Javier Milei podría ubicarse entre 285,9% y 293,8%, por encima del 269,8% informado oficialmente 13 de febrero 2026 · 06:15hs

Las estadísticas del Indec quedaron bajo sospecha luego de que se cancelara la publicación del nuevo IPC en enero.

Los números no mienten, pero pueden variar según el punto de referencia. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) analizó los números de la inflación oficial vs. inflación real y encontró que si bien la inflación oficial acumulada en los 26 meses de gobierno de Javier Milei suma 269,8%, al utilizar la ponderación que debían haberse implementado (años 2017/18) —pero no se implementó tras la salida de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)— el porcentaje sube al 285,9%.

Por otra parte, si se toman en cuenta ponderadores más actuales, del 2025, la cifra escala al 290,3% y con ponderadores del año pasado, para los más pobres el número alcanza el 293,8%.

¿Qué implica para la población que el gobierno nacional esconda y subestime las estadísticas? Guillermo Oglietti, doctor en economía aplicada y subdirector de Celag, resaltó que “con una inflación baja se hace más fácil conseguir la reforma laboral, que con una inflación más alta” y sostuvo que “por eso están ocultando las cifras reales”.

“Con el tipo de cambio actual Argentina es inviable, o mejor dicho, solo son viables muy pocos sectores de actividad, primarios todos ellos. No tenemos capacidad para competir con el exterior y por lo tanto solamente pueden prosperar algunas actividades extractivas. El resto de la economía necesita recuperar competitividad y por eso el gobierno está avanzando en una reforma laboral para que los propios trabajadores aporten para recuperar la competitividad de las empresas con una reducción de su bienestar”, reseñó Oglietti.

El laberinto de la inflación Sobre las cifras de la inflación, apuntó que el gobierno nacional “no solo está apuntando a desarmar el componente inercial de la inflación salarial y a las pretensiones salariales de los trabajadores, que están vinculadas a la inflación pasada” y dijo que “es imprescindible mentir con la inflación para seguir dando la impresión de que este esquema antiinflacionario tiene éxito y así podrá hacer la reforma laboral que pretende” el gobierno nacional. “Recordemos que con este esquema económico mientras menos crezca la economía más sostenible será en el tiempo esta apreciación cambiaria que existe. Por lo tanto les conviene deprimir el salario para que la economía se estanque todo lo posible”, explicó el subdirector de Celag. >> Leer más: Indec en tensión: los números de la discordia