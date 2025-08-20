La Capital | Política | Olivares

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

“Los recursos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, afirmó el ministro de Economía, Pablo Olivares

20 de agosto 2025 · 18:56hs
El ministro de Economía de Santa Fe

Foto: Archivo / La Capital.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, aseguró que se está montando una campaña para manejar los fondos de la obra social. 

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que desde los gremios “se está montando una campaña con el fin último de manejar los fondos de la obra social (Iapos)".

"No vamos a dejar que el kirchnerismo los administre. Los recursos del Iapos son para la salud de los afiliados y no para que los gestione una burocracia sindical”, señaló el funcionario.

Las declaraciones se dieron tras una manifestación en la obra social y luego de que Amsafé reclamara participación en el manejo de los recursos de la entidad.

Olivares cuestionó que el gremio intente posicionarse como intermediario entre la obra social y sus beneficiarios. “El afiliado no necesita ninguna intermediación forzada. Hoy el Iapos atiende 4.000 llamadas mensuales a su línea 0800, responde 1.500 consultas por correo electrónico y, en breve, sumará contacto directo vía chat. No hace falta que un sindicato se meta en esa relación”, enfatizó.

>>Leer más: Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paros

El gobierno habló de solidez de las prestaciones

El ministro presentó datos sobre el alcance y la solidez de las prestaciones actuales: 5.500 cirugías mensuales, 6.000 internaciones, 1.200.000 prácticas ambulatorias, 1.100 afiliados en el programa integral de obesidad, 57.000 diagnósticos por imágenes (incluidas 2.600 tomografías y 2.800 resonancias), 300.000 consultas médicas, 180 colocaciones de stent, 22 marcapasos, 290 pacientes en diálisis y una inversión de 350.000 dólares en prótesis cada mes.

“Son números que muestran que no hay vaciamiento, sino un servicio de salud que cumple y responde. La propia obra social informa con regularidad lo que hace y no necesita que nadie monte campañas para difamarla”, advirtió.

Para el trasfondo político

Para Olivares, la avanzada gremial responde a un interés financiero y de poder. “Ya no les alcanza con los cientos de millones que recaudan por la cuota sindical y la mutual, ahora buscan más recursos. Pero los fondos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, sostuvo.

El funcionario advirtió sobre los riesgos de ceder poder de decisión sobre la obra social a sectores con intereses políticos. “Hemos visto en qué terminan esas intermediaciones forzadas. No vamos a permitir que eso ocurra en Santa Fe”, aseguró.

Olivares también minimizó el planteo de Amsafé, enmarcándolo en un “operativo de exaltación” destinado a generar malestar entre los afiliados. “En Iapos está activo, operativo y presente. Lo que se busca es instalar un relato para después sentarse a negociar el manejo de la caja”, concluyó.

Noticias relacionadas
La sesión en Diputados expone un choque frontal entre el plan fiscal del Gobierno y la presión social en el Congreso.

Diputados debate el veto de Milei a las jubilaciones tras la primera derrota por discapacidad

El diputado Esteban Paulón junto al cartel para Lugones 

Un diputado santafesino pidió la renuncia del ministro de Salud por la tragedia del fentanilo

Diputados. El Congreso vivió una jornada clave con amplio respaldo social en las calles para sostener la ley de discapacidad.

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La oposición se encamina a revertir en Diputados el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para Milei: Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Usina de Datos de la UNR calculó que un hogar rosarino necesitó en julio un ingreso de $ 475.044 para no ser indigente y de $ 1.255.033 para no ser pobre.

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual
Economía

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona
OVACIÓN

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado
Información General

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora